Какие тренды дизайна интерьера выходят из моды

По мнению эксперта, главное направление развития интерьерного дизайна — это движение к большей осознанности и персонализации. «Мы наблюдаем, как растет запрос на создание пространств, которые не просто следуют модным тенденциям, а отражают индивидуальность владельцев, их образ жизни и ценности. Это может быть как минималистичный интерьер, так и эклектичное пространство — главное, чтобы оно резонировало с теми, кто в нем живет», — резюмирует эксперт.