Какие тренды дизайна интерьера выходят из моды

По ее наблюдениям, даже приверженцы минимализма все чаще дополняют свои интерьеры элементами, привносящими индивидуальность и функциональность в пространство.
Для многих заказчиков белые кухни остаются актуальным решением, однако все чаще дизайнеры предлагают альтернативные варианты: темное дерево, насыщенные оттенки и нестандартные цветовые решения.
Меняется и подход к оформлению кухонных островов — наряду с популярными «водопадами» появляются более классические решения, обладающие «большей универсальностью и долговременной актуальностью».
«Открытые полки могут прекрасно работать в определенных интерьерах, особенно если владельцы готовы уделять время их оформлению. Однако для повседневного использования многие выбирают комбинированные решения — например, закрытые шкафы со стеклянными секциями, позволяющие демонстрировать красивые предметы и при этом защищать их от пыли», — поясняет эксперт.
Популярность буклированных тканей несколько снижается, хотя при правильном уходе этот материал по-прежнему — отличный выбор для определенных интерьеров. Параллельно растет интерес к другим фактурным материалам, сочетающим эстетику и практичность, особенно к износостойким тканям с интересной текстурой.
В оформлении стен происходит расширение возможностей. Если раньше преобладали геометрические паттерны, то сейчас палитра решений становится разнообразнее.
Наряду с традиционными обоями все больше появляется запросов на индивидуальные решения — художественные росписи, авторские панно, коллажи. При этом классические варианты отделки не теряют актуальности, особенно в определенных стилистических направлениях.
Меняется подход к интерпретации деревенского стиля: вместо нарочито состаренных поверхностей дизайнеры все чаще обращаются к более тонкой работе с натуральными материалами, где текстуры и фактуры выглядят естественно и аутентично. Это не означает полного отказа от элементов кантри-стиля, скорее, речь идет о его современном прочтении.
«Одна из интересных тенденций — более гибкий подход к стилистическому решению интерьера», — подчеркивает эксперт. Современный дизайн не отрицает предыдущие стили, а скорее переосмысливает их, создавая более персонализированные решения.
Все чаще встречаются интерьеры, где винтажные предметы соседствуют с современным искусством, а семейные реликвии органично вписываются в актуальный дизайн.
Важно отметить, что все эти изменения не означают необходимости полного обновления существующих интерьеров.
Хороший дизайн — это прежде всего про комфорт и индивидуальность.
По мнению эксперта, главное направление развития интерьерного дизайна — это движение к большей осознанности и персонализации. «Мы наблюдаем, как растет запрос на создание пространств, которые не просто следуют модным тенденциям, а отражают индивидуальность владельцев, их образ жизни и ценности. Это может быть как минималистичный интерьер, так и эклектичное пространство — главное, чтобы оно резонировало с теми, кто в нем живет», — резюмирует эксперт.