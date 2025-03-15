Какие территории хотят отнять у России южные соседи

Южные соседи России
Пока Россия 20 лет разгребала завалы в собственной экономике и укрепляла армию, южные соседи активно рисовали новые карты реальности и прикидывали в уме, как было бы здорово отнять у великого северного соседа немного земли. Ну как немного… Аппетиты некоторых стран доходят до четверти территории России.
Казахстан
Еще в 2017 году высокопоставленный сановник из Казахстана Аскар Умаров обнародовал карту «нового» Казахстана, которая очень быстро разошлась по казахскому Интернету и так же быстро исчезла, когда ее изображение все-таки дошло до кабинетов Кремля. Сохранилась она лишь на некоторых телеграм-каналах и в видеороликах российских авторов, возмущенных фантазиями Умарова. Но одного ли Умарова? Ведь этот человек был вице-президентом целой Тюркской академии.
30 лет независимости по-особому сказались на Казахстане. Теперь его историки считают, что государство Казахстан существует с IX века, а казахам принадлежат земли Оренбургской области. Якобы Оренбург — это старинный казахский город Орынбор, столица Казахстана. Кроме этого казахам якобы должны принадлежать земли от реки Урал до Волги, включая Астрахань. Претензии выдвигаются на основании того, что там живет много казахов. Действительно, когда Иван Грозный взял Казань и поприжал воинственных кочевников, кочевники-казахи стали проникать в эти места. Но и только. Ни о каком государстве или городах речи и не шло. Есть у Казахстана претензии и к Башкортостану и к Татарстану.
Земли Тюмени, Омска и Томска они тоже считают «своими». Дело в том, что на территории Казахстана есть мавзолей Джучи-хана — одного из сыновей Чингис-хана. Джучи-хан управлял огромным улусом, в который входили территории от Дона до реки Томь.
Остается добавить, что в Казахстане орудуют более семисот американских и европейских компаний, причем 56 из них занимаются информационными технологиями. Сколько там действует НКО, финансируемых из-за рубежа, неизвестно. Зато известно, что прямые вложения американцев в Казахстан только в I квартале 2022 году составили 1,9 миллиарда долларов.
На самом деле освоение Сибири Россией началось с похода Ермака в 1581 году и закончилось в 1699-м присоединением Камчатки. Территория Средней Азии стала российской во второй половине XIX века. Она называлась Туркестан и ее населяли узбеки, киргизы, кипчаки, татары, бухарские евреи, сарты и таджики. Город Алма-Ата был заложен в 1854-м году и назывался Верный.
К слову сказать, Россия — не единственная страна, к которой выдвигают претензии казахские националисты. На юге они бы охотно присоединили к себе часть Узбекистана.
Азербайджан
Несмотря на то, что глава Азербайджана Ильхам Алиев строго следит за высказываниями подчиненных в отношении Москвы, шила в мешке не утаишь: в стране становится все больше националистов. Они требуют пересмотреть границы с Россией и претендуют не только на древний город Дербент, но и на весь Дагестан. Мол, это исторические земли Азербайджана. Настроения подогревают оппозиционеры из демократической партии и некая «аналитическая группа» с многозначительным названием «Туран». Азербайджанцев запугивают тем, что Россия после Украины возьмется решать карабахский вопрос, а значит, надо ее опередить. Претензии выдвигаются на основании того, что в XVIII веке азербайджанские ханы управляли Дагестаном. В те времена он носил название Дербентского ханства.
Стоит вспомнить, что и Дагестан, и даже сам Азербайджан, вошли в состав России в ходе войны Российской империи с персами (с Ираном). Мирный договор был заключен в 1813-м году, а древний город Дербент был занят российскими войсками еще в 1806-м году. Между прочим, этот договор стоил жизни русскому дипломату Александру Грибоедову. Не в силах вытерпеть поражение, персы убили посла и разгромили российское посольство. Никакого Азербайджана тогда не было, а были разрозненные ханства. Об их количестве до сих пор спорят историки. Советская республика Азербайджан была основана только в 1920-м году большевиками.
В XXI веке Россия уже сделала жест умиротворения и в 2010-м году передала Азербайджану половину русла приграничной реки Самуры, 2,5 тысячи га альпийских лугов и два небольших села, находившийся на той стороне реки. Кроме России, Азербайджан имеет территориальные претензии к Армении и к Грузии.
Узбекистан
Узбекские националисты тоже строят планы по захвату мира. Некоторые из историков доходят до того, что утверждают, что именно Узбекистан является приемником Золотой орды в силу своей древности. На этом основании они претендуют на земли соседних стран: — Туркменистана и Киргизии и считают, что им должны предоставить выход к побережью Каспия. А главное, они искренне верят, что Крым принадлежит им.
В стране действительно проживает много крымских татар — сюда их ссылали во времена СССР. О планах на полуостров узбеки заявляли еще когда Крым оставался в составе Украины. Правда, с тех пор пыл поубавился, но запал еще сохранился.
Грузия: Абхазия, Южная Осетия и Черноморское побережье
А вот грузинские политики совершенно не скрывают намерений. Они считают, что Россия оккупировала целые регионы и собираются каким-то образом добиться их возвращений. Война 2008-го года четко показала — каким именно. Речь идет об Абхазии и Южной Осетии. И это несмотря на тот факт, что Россия признала оба этих государства независимыми. Грузин возмущает то, что граждане этих стран имеют российское гражданство, а сами страны пользуются покровительством России. Грузин раздражает и тот факт, что границу с Грузией охраняют российские пограничники. Но их претензии могут идти дальше — вплоть до Сочи и Туапсе.
Дело в том, что в 1918-м году, когда на Кавказе высадились немцы, грузинские войска захватили все Черноморское побережье. Их целью был выход к Кубани — к хлебу. На Черноморском побережье они разбирали и вывозили к себе оборудование заводов и фабрик, железную дорогу и кошмарили русских. Когда немцы после окончания I Мировой убрались восвояси, грузин возглавили англичане. Только когда в 1921-м году Красная армия заняла Кавказ, из Грузии были вышвырнуты все представители Антанты. В России об этом почти забыли, а вот на Кавказе помнят.
Поэтому нелишне будет напомнить, что в состав Российской империи раздираемые междоусобицей части Грузии вошли с 1801-го по 1813-й годы. Этим она была спасена от завоевания персами. В новую губернию Российской империи вошли Грузия и три татарские дистанции: Казахская, Борчалинская и Шамшадинская — они были населены азербайджанцами. А вот Южная Осетия (Алания) всегда враждовавшая с грузинами и много от них натерпевшаяся, вошла в состав Российской империи. В Грузию она попала только по воле Сталина. Абхазское княжество вошло в состав России в 1810 году. Только в 1931 году Абхазию передали в состав Грузинской СССР как автономную область.
Турция: От Крыма до Якутии
Турция никогда не переставала считать земли юга России своими. Это касается в первую очередь полуострова Крым, который 200 лет находился в вассальной зависимости от Турции. Османы захватили полуостров в конце XV века. В Россию Крым вошел только в 1774-м году по результатам Первой русско-турецкой войны.
Но Крым — далеко не все, на что рассчитывают турецкие националисты. В 2021-м году после заседания Совета сотрудничества тюркоязычных государств, который принял декларацию «Видение тюркского мира до 2040 года», в турецких СМИ появилась провокационная карта «нового мира». На ней к Турции были присоединены 20 российских регионов. Среди них: Дагестан, Оренбуржье, почти вся Сибирь, Алтай, Тыва и даже Якутия. Хочется надеяться, что карта — лишь способ показать, где живут тюркоязычные народы, но надежда эта слаба. Потому что турки давно активизировали борьбу против России на Кавказе и в Средней Азии.
Они уверены, что к 2050 году в состав новой турецкой империи войдут Греция, Кавказ, Закавказье, Египет, Ливия, Аравия. И российские территории: Чечня, Дагестан, Чувашия, Адыгея, Северная Осетия, Краснодар, Ставрополье, Ростовская, Астраханская, Волгоградская, Самарская, Саратовская области, и конечно, Крым. Аппетиты немаленькие, но стоит отметить, что и другие страны сидеть сложа руки не будут. Предупрежден — значит, вооружен.
Майя Новик