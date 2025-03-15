Какие территории хотят отнять у России южные соседи

Несмотря на то, что глава Азербайджана Ильхам Алиев строго следит за высказываниями подчиненных в отношении Москвы, шила в мешке не утаишь: в стране становится все больше националистов. Они требуют пересмотреть границы с Россией и претендуют не только на древний город Дербент, но и на весь Дагестан. Мол, это исторические земли Азербайджана. Настроения подогревают оппозиционеры из демократической партии и некая «аналитическая группа» с многозначительным названием «Туран». Азербайджанцев запугивают тем, что Россия после Украины возьмется решать карабахский вопрос, а значит, надо ее опередить. Претензии выдвигаются на основании того, что в XVIII веке азербайджанские ханы управляли Дагестаном. В те времена он носил название Дербентского ханства.