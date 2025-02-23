Швеция: мечтает закрыть для России «окно в Европу»
Недавно вступившая в НАТО Швеция не оставляет надежды когда-нибудь вернуть себе «окно в Европу», которое в начале XVIII века сумел прорубить император Петр Великий.
Напомним, что в результате победы России над Швецией в 1721 году между странами был подписан Ништадтский мир, по которому России отошло побережье Балтики от Выборга до Пруссии. При этом за Прибалтику, которую тогда называли Лифляндией, Эстляндией, Курляндией и Ингерманландией шведам было заплачено звонкой монетой. Приобретение обошлось России в 2 000 000 талеров — это годовой бюджет Швеции того времени.
Купив Прибалтику у шведов, Петр закрепил ее за Российской империей и таким образом сделал ничтожными притязания на нее польского короля Августа II, ведь по договору между Россией и Польшей Лифляндия должна была после войны отойти полякам. Но Август II предал Петра I, выйдя из войны со Швецией, и российский император посчитал себя свободным от обязательств, но все же подстраховался.
Напомним, что Лифляндией раньше называли территории Эстонии и Литвы, Эстляндией — Эстонию, Курляндия располагалась в Латвии, а Ингерманландией называли Ижору — берег Балтики, ныне граничащий с Эстонией. Земли эти шведы захватили в XIII веке, а до этого Ижора и Прибалтика либо подчинялись Великому Новгороду, либо входили в Новгородскую республику.
И, хотя шведы клятвенно обещали больше не претендовать на российский берег Балтики, уроки прошлого они забыли. Теперь по их версии, Ништадтский мир был заключен «под давлением», а, значит, — не действителен. У них даже есть термин для этого — rysshärjningarna («русское разорение»). Шведы пропагандируют, что побережье Балтики — «исконно шведские земли» и присутствие России на них «незаконно».
Прибалтика: смотрит в сторону Калининграда и Путиловского района
У Прибалтики, когда-то купленной Петром Великим, свои мечтания о России. Литва мечтает о Калининграде. Депутаты Сейма прямо говорят, что раз послевоенному миру в Европе приходит конец, пора бы отобрать у России Калининградскую область.
Напомним, что Калининградская область вместе с Калининградом до 1945 года принадлежала сначала тевтонцам, затем полякам, а после войны вошла в состав СССР по результатам Потсдамской конференции 1945 года.
Теперь литовцы называют Калининградскую область «малой Литвой» и пишут «научные» статьи, обосновывая претензии, а регион «неразвитым» и сетуют на присутствие в нем «Искандеров».
Эстония мечтает о том, чтобы в ее состав вошли Печерский край и правый берег Нарвы до самого Чудского озера. Мол, в 1920 году СССР «уступил» их Эстонии, и теперь они по праву принадлежат ей. На самом деле этими землями Эстония владела только 20 лет — в 1939 году они вернулись в СССР, а сама Эстония стала частью Советского Союза. На основании этого эстонские политики кричат с трибун о том, что Россия «аннексировала» 5% их территории.
Маленькая Латвия буквально топает ногами и требует вернуть ей Пыталовский район в Псковской области. История такая же, как и с Эстонией. В 1920-м году окруженный интервентами СССР был вынужден уступить Латвии этот район, который в 1939-м году снова вернулся в Советский Союз. Город Пыталово с важным железнодорожным узлом — лакомый кусок для НАТО. В Латвии его называют Абрене, а сам район — Абренским уездом.
На самом деле земли эти издревле принадлежали русским. В 1341-м году в псковских летописях упоминается деревня Кокшино (находится возле Пыталова) и Кокшинская волость Псковского княжества, страдавшая от набегов ливонцев. В 1427 году упоминается православный храм на месте Вышгородка. В 1476 летопись говорит про основание крепости Городец на месте будущего Вышгородка, которая была разрушена ливонцами через четыре года.
Мечты Польши: «империя от моря и до моря»
Ненависть польских националистов к России зиждется на убеждении, что это именно Россия не дала Польше стать империей. Планы поляков обширны — они хотели бы создать Польшу от Балтики до Черного моря. Поляки претендуют не только на Белоруссию и Украину, еще недавно входившие в СССР, но и на Калининградскую область. На границе с ней в Польше давно установлены дорожные знаки, на которых бывший Кёнигсберг называется по-польски — «Кролевец». Недаром всего год назад бывший командир сухопутных войск Польши Вольдемар Сшипчак заявил: «В случае конфликта между НАТО и Россией будущее Кёнигсбергской области — это ликвидация территории, “оккупированной” Россией».
Аппетиты поляков огромны. Они хотели бы прибрать к рукам Смоленскую область, которую захватили в Смутное время всего на несколько лет. А политолог Сергей Марков считает, что Польша «зарится» на Прибалтику и на 5 российских регионов: Курская, Воронежская, Белгородская и Ростовская области и Кубань. При этом планы Польши по захвату российских регионов давно согласованы с Лондоном.
Также стоит заметить, что даже обычное посещение президентом Владимиром Путиным Калининградской области пугает наших соседей не на шутку.
Украина: «От Воронежа до Кавказа»
Наверное, в XXI веке нет второго такого государства, которое, так же как Украина, считало бы, что Россия ее обобрала как липку. И это при том, что еще 300 лет назад Украины не было на карте. Киевская пропаганда заявляет, что русские князья и земли — украинские. Киев претендует на все земли России, где якобы когда-то проживали украинцы. Речь идет о ряде районов Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской и Ростовской областей, ДНР и ЛНР, и, конечно, Крыме.
На самом деле это российские территории, которые никогда не принадлежали Украине. Левый берег Днепра отошел России в XVII веке после войны с поляками. «Вечный мир» с речью Посполитой был подписан в Москве в 1686 году. По нему Москве на время отходил и Киев — он был куплен у поляков за 4,5 тонны серебра. Большая часть земель пустовала из-за постоянных набегов крымских татар, и поэтому земли были заселены переселенцами, в том числе и военными.
Правый берег Днепра стал российским при Екатерине Великой в XVIII веке в результате еще одной войны с Речью Посполитой. А Крым стал российским после войны с Османской империей (с турками) в 1783 году.
Но еще не все — украинские националисты и вовсе заявляют, что «Кавказ наш». Что на это сказать? Можно лишь руками развести.
Германия: опять Калининград
Несмотря на то, что немецкие политики осторожны в своих высказываниях и не позволяют себе рассуждать об очередном «походе на Восток», их дела говорят об обратном.
В 1990-х годах они пытались заселить немцами Калининградскую область, лелея мечты о ее постепенном возврате. Россия тогда испытывала чудовищные экономические трудности, и ей было не до немецких националистических организаций. Названия организаций были предельно откровенными: «Акция германский Кёнигсберг», «Акция помощи Восточной Пруссии», «Содружество германский Восток». Как правило, их возглавляли немецкие националисты, часто бывшие военные, ближайшие предки которых служили в вермахте или в СС.
Они создавали на территории Калининградской области националистические общины, вроде общин Тракенен или Агнес-Мигель-Седлунг, куда свозили этнических немцев — фольксдойче. Русский язык в общинах был запрещен, а детей воспитывали в духе «Германия превыше всего».
Общины и организации были ликвидированы только в «нулевых» и «десятых» годах. Но аппетиты Германии никуда не исчезли. Ее националисты все еще жаждут реванша.
Молдова: Приднестровье
Президент Молдовы Майя Санду уже не раз заявляла, что ее страна вступит в ЕС, но сначала решит вопрос с пророссийским Приднестровьем, 60% которого — это русские и украинцы. Приднестровье еще в 1980-х годах добивалось от Кремля выхода из Молдавской ССР, понимая, что в случае чего, Молдавия примкнет к Румынии.
Приднестровская Молдавская Республика находится на левом берегу Днестра. Власти Молдовы не признают ее и хотят «реинтегрировать», то есть банально захватить. Эта территория была заселена славянскими племенами уличами и тиверцами еще в IX веке и входила в состав Древней Руси. После нашествия монголо-татар здесь было Галицко-Волынское княжество, а потом — Русское королевство.
Отдаленное от основных русских территорий, оно пало под ударами поляков и литовцев, а в XVI веке вошло в состав Крымского ханства — вассала Османской империи.
На родину эти земли вернулись только в XVII веке после серии войн России с османами. Вхождение Приднестровья в Российскую империю было позже подтверждено договорами с турками 1774 года и 1792 года.
В XIX веке территория была включена в состав Подольской, Херсонской и Бессарабской губерний. Во время Гражданской войны Приднестровье было разделено. Часть вошла в СССР, а часть была оккупирована Румынией. Оккупация продлилась до 1940-го года, когда Приднестровье вернулось в Красную Россию. За границей эти земли снова оказались в 1991 году, когда развалился СССР. Теперь Приднестровье — объект шантажа. Добиваясь чего-то от России, Молдова грозит оккупировать республику или натравить на нее другие страны. Очень благородно, ничего не скажешь. Впрочем, России не привыкать, ведь у нее, как и встарь, есть верные союзники — армия и флот. А теперь еще и ВКС.
Майя Новик