Какие территории хотят отнять у России страны НАТО?

Эстония мечтает о том, чтобы в ее состав вошли Печерский край и правый берег Нарвы до самого Чудского озера. Мол, в 1920 году СССР «уступил» их Эстонии, и теперь они по праву принадлежат ей. На самом деле этими землями Эстония владела только 20 лет — в 1939 году они вернулись в СССР, а сама Эстония стала частью Советского Союза. На основании этого эстонские политики кричат с трибун о том, что Россия «аннексировала» 5% их территории.