Два года назад США выкатили новые претензии на шельф. Им хотелось бы увеличить подконтрольную зону моря на 386 100 миль². Их претензий снова затрагивают Берингово море рядом с нашими границами. Это делается не только ради добычи углеводородов, но и в геополитических целях: американцы очень хотели заключить Россию в объятия недружественных стран и «задушить» ее экономически. Вам кажется, что это невозможно? Ну это как сказать. Из восьми членов Арктического совета стран семь — члены НАТО. В 2022 году заседания совета должна была возглавить Россия. Страны НАТО приостановили работу совета, лишь бы не дать нашей стране разрешить наболевшие вопросы. А в 2024 году как ни в чем не бывало возобновили сотрудничество с Россией.