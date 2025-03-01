Какие территории хотят отнять у России США

Сейчас уже все забыли, но на пороге XXI века Россия была на пороге развала. Сидевшие на американских грантах преподаватели провинциальных вузов, не стесняясь, проводили семинары на тему: «Как хорошо будет нашему региону без московского ига», а областные газеты публиковали нарисованные в ЦРУ карты «Новой России» — страны, разорванной на отдельные государства и республики. Что же хотел и до сих пор хочет прибрать к рукам заокеанский «гегемон»?
Хребет Ломоносова: 1800 км² полезных ископаемых
Эпатажные претензии президента США Дональда Трампа на Гренландию — это не выпад в сторону ЕС или Дании. Это угроза России, потому что США давно хотели бы прибрать к рукам арктический шельф, богатый углеводородами. Речь идет о подводном хребте Ломоносова, который расположен в Северном Ледовитом океане и простирается от наших берегов до берегов Гренландии. Геологи считают, что когда-то на месте подводного хребта был сухопутный мост, соединявший Россию и Гренландию. Так как хребет представляет собой продолжение нашего материка, Россия давно подала в ООН заявку на установление новых границ шельфа в пределах арктического сектора России, однако одобрения не получила.
На хребет Ломоносова претендует и Канада. Однако ни у Дании, ни у Канады нет сил тягаться с Россией. А вот американцы всерьез готовят свои войска к сражениям в Арктике. Начиная с 2018 года, они проводят арктические учения, а в учебных материалах так и пишут: «Морская пехота США примет бой с Россией в Арктике».
Последние учения Arctic Forge проводились с 14 по 28 февраля 2025 года в Норвегии у границ с Россией. Причем военные США сосредоточились на выживании в условиях экстремального холода. Участие в учениях принимала 10-я горная дивизия ВС США, которая специализируется на проведении операций в сложных климатических условиях.
Конечно, пока США явно уступают России по количеству ледоколов, но это вопрос времени. И если бы Трампу удалось каким-то немыслимым образом присоединить к США Гренландию или Канаду, строительство арктического флота явно ускорилось бы.
Сибирь: отдать американским компаниям
В 2014 году секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил в интервью журналистам, что американский госсекретарь Мадлен Олбрайт и другие американские политики не раз высказывалась по поводу того, что Сибирь не служит «интересам человечества», потому что находится под властью Москвы, не способной правильно распорядиться богатствами. Разумеется, под «интересами человечества» подразумевались прежде всего интересы США и кучки миллиардеров, уже выстроившихся в очередь за богатствами Сибири.
Казалось бы, где Сибирь, а где Америка. Но на самом деле притязания на Дальний Восток и Сибирь начались еще в XIX веке. Тогда хотели взять нахрапом, да не вышло. Пользуясь отдаленностью российских территорий от центра, американские торговцы проникали на территорию Российской империи с восточного побережья, строили фактории и активно женились на местных женщинах. Они доезжали до Иркутска, который тогда считался столицей не только всей Сибири, но и Аляски.
Мы этого уже не помним, а США помнят очень даже хорошо. Еще в «нулевых» американские ученые строчили обоснования для отторжения Сибири от России и строили планы, как ее лучше освоить. Сибирь называли «проклятьем России», уверяли, что в ней все регионы — дотационные, и что жить в ней слишком затратно. А значит, людей нужно выселить, охрану территорий доверить самим США, а разработку недр отдать на откуп американским компаниям: Morgan Stanley, Merrill Lynch, Goldman Sachs, Dean Witter. Эти хитрецы уже посчитали, что сибирских богатств им хватит на 10 лет безбедной жизни.
От планов они не отказались. В последний раз эмигранты и сепаратисты собирали подписи под петицией к Конгрессу США с требованием «освободить Сибирь от оккупации» в 2019 году, а в американских СМИ то и дело звучат призывы «купить Сибирь у русских». Причем купить хотелось бы по дешевке или за американские кредиты. 20 лет назад американцы были готовы отдать за нее всего два триллиона (по другим данным — за три триллиона, но в рассрочку).
Берингов пролив: торговые пути под контроль
Берингов пролив и Берингово море — еще один лакомый кусок для США. Их привлекает не только богатый ресурсами шельф, но и полный контроль над воротами в Арктику.
В 1990 году перед развалом СССР США уже продвинулись в этом направлении, сумев договориться с предателями во власти. Соглашение о разграничении между Россией и США было названо «линией Бейкера — Шеварнадзе», — по фамилиям политиков, которые подписали этот документ.
По нему США отошел огромный кусок шельфа прямо в центре Берингова моря. Из-за этого за период с 1990-го года по 2000-й год Россия недополучила ресурсов на 1 миллиард долларов. Кстати, соглашение так и не было ратифицировано в СССР — страна развалилась. Зато американцы его ратифицировали в рекордные сроки и приступили к разработке ресурсов.
Это не первая потеря России. Первая случилась в 1977 году, когда советские руководители обменяли кусок шельфа на возможность ловить рыбу в американских водах. В результате США получили кусок морского дна с полезными ископаемыми и рыбой, а СССР — ничего. Американцы запретили Советам ловить рыбу у себя на том основании, что СССР «вторгся» в Афганистан.
Два года назад США выкатили новые претензии на шельф. Им хотелось бы увеличить подконтрольную зону моря на 386 100 миль². Их претензий снова затрагивают Берингово море рядом с нашими границами. Это делается не только ради добычи углеводородов, но и в геополитических целях: американцы очень хотели заключить Россию в объятия недружественных стран и «задушить» ее экономически. Вам кажется, что это невозможно? Ну это как сказать. Из восьми членов Арктического совета стран семь — члены НАТО. В 2022 году заседания совета должна была возглавить Россия. Страны НАТО приостановили работу совета, лишь бы не дать нашей стране разрешить наболевшие вопросы. А в 2024 году как ни в чем не бывало возобновили сотрудничество с Россией.
Кстати, первые претензии США в этом регионе были высказаны русским еще в XIX веке. В 1868 году американцы предложили Александру II отказаться от Берингова пролива и предоставить право беспрепятственно осваивать русский берег. Берингово море по задумке США должно было стать внутренним морем Америки. Американские дипломаты рассчитывали на то, что территории были от Москвы далеко, и раз уж русский царь соглашался продать Аляску (сдать в аренду), то почему бы ему не поступиться каким-то проливом? Но не вышло. Граница между США и Россией была определена в 1867 году и прошла серединному меридиану между русским островом Ратманова и американским островом Крузенштерна (в США его называют Little Diomede).
Острова Врангеля, Геральд, Жаннет и другие
Это не помешало американским историкам в XXI веке выкатить России претензии на русские острова Врангеля и Геральд, которые лежат западнее этой границы.
В 2022 году некий ученый Томас Данс в The Wall Street Journal опубликовал статью, в которой называл остров американским на основании того, что, во-первых, он слишком далеко находится от Кремля, а во-вторых — первыми на нем якобы высадились американцы в 1881 году. Высадились и подняли флаг. Данс умолчал, что этой выходкой гражданин США Кельвин Купер нарушил договор 1867 года. А первым на остров на самом деле в 1866 году высадился немец Эдуард Далльман на китобойном судне. К этому времени русские знали об острове больше полутора столетий — он был нанесен на карту в 1707 году первопроходцем Иваном Львовым.
Российская экспедиция высадилась на острове Врангеля в 1911 году. Первый поселок Ушаковский появился на острове в 1926 году. Между 1911 и 1926 годом остров дважды посещали иностранные экспедиции (канадцы и американцы), но ни одна из них не смогла там основать хоть что-то, похожее на поселок. Зато статья называлась грозно: Russia Occupies American Land («Россия оккупировала американский остров»). Упоминались американцами и другие арктические острова России: Беннета, Жаннеты, Ганриетты и остров Медный, которые лежат еще западнее, чем острова Врангеля и Гарольд. К слову сказать, от Врангеля до берега России 140 км, а до США — 450. Но разве это когда-то смущало американцев?
В общем, обольщаться сладкими речами американцев, которые пока только на словах развернулись в сторону России, не стоит. Скорее всего, за спиной они держат фигу и не одну.
Майя Новик