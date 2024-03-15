Какие связанные со сном привычки полезны, а какие нет?

Несмотря на то что такой распорядок сна привычен для многих людей, его никак нельзя назвать здоровым. Согласно некоторым исследованиям, людям требуется около четырех дней нормального сна, чтобы компенсировать один час недосыпания. При этом слишком долгий сон в выходные негативно сказывается на режиме человека в целом: если долго отдыхать с субботы на воскресенье, вовремя заснуть перед началом рабочей недели не выйдет, в результате чего дефицит сна сохранится и дальше. Кроме того, избыточный сон столь же опасен, как и недостаточный: он также увеличивает риск развития диабета, ожирения, депрессии и болезней сердечно-сосудистой системы.