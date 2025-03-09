Какие суккуленты и другие растения можно посадить на могиле

Приходя на кладбище к почившим родным, друзьям, наверное, каждый, по пути к участку, где покоятся близкие, обращал внимание на другие захоронения. И всегда запоминаются опрятные могилы с живыми, а не искусственными, цветами и растениями. Но не каждый цветок или кустик, а тем более суккулент может обойтись без регулярного ухода, полива и прополки.
О специфике подбора растений для погоста рассказал кандидат биологических наук, заместитель директора Ботанического сада МГУ Александр Раппопорт.
"Есть определенный принцип озеленения кладбищ, которого следует придерживаться. Прежде всего, нужно выбирать для посадки засухоустойчивые растения и подходящие по освещенности к тому участку, на котором их высаживают. Как правило, кладбища занимают тенистые или полутенистые территории. Если говорить о суккулентах, то в наших широтах хорошо переносит зиму молодило. Комфортно ему на солнце, на песке хорошо растет, а вот полутень и, тем более, суглинистые почвы не подходят. Поэтому из совсем засухоустойчивых растений могу очитки рекомендовать.
Многие почвопокровные растения нормально будут себя чувствовать в такой среде. Барвинок, в первую очередь. Если тенистый участок и более тяжелый состав грунта, то смело сажайте печеночницу и копытень европейский. Ориентируйтесь на растения, которые создадут покров и будут эпизодически цвести. Весной, как раз в районе Пасхи, как правило, цветут пролески, хохлатки, а чуть позже ветреницы", — отмечает эксперт.
И, конечно, когда мы сажаем что-то на кладбище, надо думать о соседях. Рядом расположены другие могилки. И родные, близкие покойных, также стремятся содержать в чистоте территорию, озеленяют ее.
«Поэтому лучше не сажать деревья, крупные кусты, потому что они могут затенять посадки на соседнем участке, и стать причиной конфликтных ситуаций с владельцами соседних участков. Вот по этой причине же причине, мне кажется, даже сирень не очень подходит. Хотя вокруг кладбищ она очень часто растет. Но на самих участках, на могилке я бы не рекомендовал», — подчеркивает Александр Витальевич.
В перечень растений, подходящих для высадки на погосте, специалист включил бадан, вальдштейнию, магонию падуболистную и лунник оживающий. «Это все растения, которые сами будут разрастаться. Также они обладают большой декоративностью в течение всего года, — поясняет Раппопорт. — А из кустарников, если что-то помассивнее хочется, то подойдут карликовые, низкорослые сорта. Туи можно посадить, они достаточно теневыносливые. А если относительно светлый участок — гортензию метельчатую, но тоже какие-то небольшие сорта, опять же чтобы никого не затенять и ни с кем не конфликтовать».