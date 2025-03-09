Какие суккуленты и другие растения можно посадить на могиле

В перечень растений, подходящих для высадки на погосте, специалист включил бадан, вальдштейнию, магонию падуболистную и лунник оживающий. «Это все растения, которые сами будут разрастаться. Также они обладают большой декоративностью в течение всего года, — поясняет Раппопорт. — А из кустарников, если что-то помассивнее хочется, то подойдут карликовые, низкорослые сорта. Туи можно посадить, они достаточно теневыносливые. А если относительно светлый участок — гортензию метельчатую, но тоже какие-то небольшие сорта, опять же чтобы никого не затенять и ни с кем не конфликтовать».