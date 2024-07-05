Какие страны выдают туристические визы россиянам в 2024 году

А в ряд государств и вовсе можно попасть только по студенческой или рабочей визе. Как получить туристическую визу, какие страны ее выдают, а где действуют ограничения для российских туристов в 2024 году — в материале «Известий».
Где не выдают туристическую визу в 2024 году
В список стран, которые отказывают россиянам в получении туристической визы, входят Бельгия, Дания, Латвия, Литва, Мальта, Нидерланды, Польша, Словакия, Финляндия, Чехия и Эстония. Попасть в любую из этих стран возможно только через страну-участницу Шенгенского соглашения.
В конце мая дополнительные ограничения для туристов из России ввела Норвегия. Россиянам, прибывающим в страну с целью туризма отказывают во въезд при пересечении границы. Исключения делаются только для тех, кто приехал к родственникам, получать образование или работу.
Какие страны выдают туристическую визу в 2024 году
Туристические визы по-прежнему выдают Австрия, Венгрия, Германия, Греция, Испания, Италия, Португалия, Словения, Франция, Хорватия, Швейцария, Швеция, а также вошедшие в этом году в Шенгенскую зону Болгария и Румыния. Выдают визы россиянам США и Канада.
По словам исполнительного директора Альянса туристических агентств (АТА) Натальи Осиповой, самыми лояльными по выдаче виз в Европе сегодня остаются Италия, Испания и Франция. На пресс-конференции в МИЦ «Известия» эксперт добавила, что практически без отказов выдает визы Греция, но только на даты поездки.
По другому ситуация обстоит с Австрией и Германией. Турагенты утверждают, что несмотря на то, что формально страны открыты для оформления туристических виз, однако на практике в их получении часто отказывают, выдавая лишь семейные визы родственникам граждан и резидентов.
Без проблем туристические визы выдает ряд азиатских и африканских стран — Индия, Шри-Ланка, Кения и другие. Для многих стран Азии, Африки и Латинской Америки для туристической поездки виза не нужна, так как у этих государств с Россией установлен безвизовый режим. В некоторых, например в Мексике, виза оформляется сразу по прибытии в аэропорт.
Как получить туристическую визу в 2024 году
Чтобы получить туристическую визу, необходимо собрать пакет документов и оплатить визовый сбор. Среди основных документов: анкета и фото на визу, загранпаспорт, паспорт РФ, страховка, подтверждение финансовойсостоятельности, свидетельство о рождении для несовершеннолетних и согласие на выезд от второго родителя.
Так как сроки рассмотрения документов местами увеличены, заявление на получение визы нужно подавать заранее — лучше за полтора-два месяца до поездки. И еще не стоит рассчитывать на долгосрочную визу, если паспорт «чистый» и в нем отсутствуют какие-либо отметки, а срок его действия истекает через несколько месяцев.
Также отправляющимся в путешествие стоит учитывать, что прямое авиасообщение между Россией и Европой приостановлено. Единственная европейская страна, куда можно улететь прямым рейсом, — это Сербия. Прямые рейсы до Белграда есть из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Казани.