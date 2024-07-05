Какие страны выдают туристические визы россиянам в 2024 году

Так как сроки рассмотрения документов местами увеличены, заявление на получение визы нужно подавать заранее — лучше за полтора-два месяца до поездки. И еще не стоит рассчитывать на долгосрочную визу, если паспорт «чистый» и в нем отсутствуют какие-либо отметки, а срок его действия истекает через несколько месяцев.