Какие страны устраивали провокации на границах СССР накануне 22 июня 1941 года

Ночью 22 июня фашистская Германия вероломно вторглась на территорию СССР. Для Сталина это было неожиданностью. Он до последнего не верил, что Гитлер решится напасть. Вплоть до этой роковой ночи все воинские части на западной границе СССР были предупреждены ни в коем случае не отвечать на провокации и до последнего сохранять мир. Доходило до того, что из штабов шли приказы снимать с артиллерийских орудий прицелы, а с самолетов — вооружение. Но почему Сталин так боялся провокаций? Были ли они вообще? И если были — то где и в каких масштабах?