Какие страны устраивали провокации на границах СССР накануне 22 июня 1941 года

Ночью 22 июня фашистская Германия вероломно вторглась на территорию СССР. Для Сталина это было неожиданностью. Он до последнего не верил, что Гитлер решится напасть. Вплоть до этой роковой ночи все воинские части на западной границе СССР были предупреждены ни в коем случае не отвечать на провокации и до последнего сохранять мир. Доходило до того, что из штабов шли приказы снимать с артиллерийских орудий прицелы, а с самолетов — вооружение. Но почему Сталин так боялся провокаций? Были ли они вообще? И если были — то где и в каких масштабах?
Провокации на границах СССР: Финляндия
На самом деле провокации врагов Советской России осуществлялись целенаправленно по всей границе государства.
Так, Зимняя война с Финляндией 1939−1940 года началась с множества финских провокаций.
Например, 15 ноября 1939 года, когда финская делегация, возвращаясь из Москвы в Хельсинки, пересекала границу, дипломатов обстреляли со стороны Финляндии. Об этом вспоминал министр финансов Суоми Таннер.
28 ноября случилось крупное нападение финских военных на пограничников сразу на четырех участках, включая участки 82-го Рестикентского отряда и заставу № 17 Мурманского погранотряда.
Хельсинки с самого начала обретения самостоятельности начали бредить идеями великой Финляндии и поэтому не шли ни на какие договоренности с Москвой. Им нужна была война, и они ее получили, спровоцировав Советский Союз на нападение.
Провокация, ставшая причиной войны, была проведена 26 ноября 1939 года у поселка Майнила. С финской стороны на советскую погранзаставу прилетело 7 снарядов. Один из них попал в блиндаж с пограничниками, убив четырех и ранив 9 человек. В ответ на официальную ноту протеста советского правительства финны заявили, что артиллерии у них нет и что это русские сами себя обстреляли. Наглость была такова, что финская сторона даже «любезно» предложила провести совместное расследование инцидента. У руля страны стояли решительные люди. Москва расторгла договор о ненападении и уже 30 ноября Красная армия перешла финскую границу и в результате зимней кампании отодвинула советскую границу от Ленинграда.
Провокации на Дальнем Востоке
С 1929 года не ослабевали провокации на границе с Китаем. Перестрелки с белокитайцами бывали почти каждый день, а в августе 1929 года китайцы захватили остров на реке Аргунь. Красная армия его отбила. Конфликт был ликвидирован только к декабрю, когда Красная армия разгромила маньчжурскую группировку противника.
Но с начала 1930-х годов ситуация вновь обострилась — Китай был захвачен Японией. С 1936 по 1938 год на советско-китайской границе зарегистрировали 231 провокацию, из которых 35 были крупными. В следующем году число провокаций удвоилось.
В 1938 году японцы осуществили масштабную провокацию в Приморье у озера Хасан, захватив Безымянную высоту, но были выбиты с территории СССР. Их целью было выяснить, будет ли СССР вступать в полномасштабную войну с Японией.
В 1939 году произошла стычка японцев и Красной армии на Халхин-голе, а весной 1941 года провокации усилились еще больше. Японцы засылали на территории СССР диверсионные группы, обстреливали погранзаставы, захватывали и уводили к себе пограничников, военных и мирных жителей.
Провокации на западной границе СССР
Но самыми масштабными были провокации на западной границе СССР, особенно после того, как Польшу и Чехословакию захватила Германия.
С 28 сентября 1939 года по 1 марта 1941 года немецкие самолеты вторгались в воздушное пространство СССР 157 раз. Немецкие «асы» иногда даже садились в расположении советских войск, объясняя свои «маневры» тем, что сбились с курса или поломкой самолета. В Кремле каждый раз отдавали Германии «неисправные» самолеты и позволяли летчикам вернуться на родину.
Самый громкий случай произошел 17 марта 1940 года, когда 32 немецких бомбардировщика пересекли границу, долетели до города Августов, тогда находящийся на территории Советского Союза, сделали над ним круг и полетели обратно. При пересечении советской границы в обратном направлении один из немецких самолетов был сбит пулеметным огнем с погранзаставы и упал на советской стороне. Один из пилотов погиб, а второй был ранен, но умер от полученных травм ночью в госпитале. Из-за инцидента пограничные представители СССР и Германии встретились на границе вечером этого же дня, и тело первого погибшего было передано германскому комиссару Беку.
17 апреля 1940 года СССР даже заключил с Германией «Конвенцию о порядке расследования и разрешения пограничных инцидентов и конфликтов». Но проблему это не решило — вплоть до начала войны каждый месяц границу нарушали около 10 самолетов.
С 16 октября 1940 года по 10 июня 1941 года было зафиксировано 185 нарушений. В ряде случаев германские самолеты с разведывательными целями пролетали на глубину в 80, 100 и даже 200 километров.
15 апреля 1941 года немецкий самолет заставили приземлиться в районе города Ровно. На борту обнаружили карты Украинской ССР и оборудование для аэрофотосъемки. Еще три самолета заставили сесть в Бельске, в Бресте и в Белостоке.
А 20 июня — за два дня до начала войны, был зафиксирован первый воздушный бой между немецким летчиком и советским пилотом. На территории Брестского погранотряда немецкий бомбардировщик нарушил границу, но был встречен советским лейтенантом Мазуренко, который попробовал посадить нарушителя, а когда тот не подчинился, дал предупредительную очередь. В ответ немец обстрелял советский самолет и на пикировании ушел из пространства СССР.
А ведь это лишь малая толика того, что мы знаем — основные провокации были наземными — немцы забрасывали на территорию СССР диверсионные группы и посылали одиночных разведчиков. Пограничникам приходилось прибегать к помощи следопытов, выслеживая врага. Например, офицер НКВД Нахман Душманский, получивший прозвище «Волкодав», в интервью рассказывал, что на границе Прибалтийских республик нарушения происходили каждый день. В СССР проникали агенты абвера, совершавшие диверсии и распространявшие подрывную литературу, члены Литовского активного фронта. В 1941 году они начали оказывать пограничникам и НКВД вооруженное сопротивление. Только на одном пограничном пункте весной 1941 года было задержано 40 вооруженных немецких агентов.
Провокации на границе с Румынией и Венгрией
Трудно приходилось пограничникам в западных областях Украины. Осенью 1940 года они разгромили несколько десятков банд националистов, состоявших на службе и немцев. Еще одна группа националистов была ликвидирована под Львовом. Со стороны Румынии шли постоянные заброски агентуры и диверсантов. Румынские самолеты неоднократно нарушали воздушное пространство СССР.
В Венгрии развернулась беспрецедентная пропаганда — газеты кричали о том, что СССР вот-вот начнет вторжение. Предлогом для объявления войны СССР Венгрией стала провокация немцев в Кошице — 26 июня, спустя 4 дня после начала войны, на населенные пункты Кошица и Мукачев был совершен авианалет самолетов без опознавательных знаков. Под бомбежкой погибли 35 мирных жителей и были ранены 283 человека. Вечером того же дня Коронный совет Венгрии объявил войну Советскому Союзу. И утром 27 июня венгерские самолеты полетели бомбить советский город Станислав.
Как видите, в 1941 году СССР был буквально окружен врагами и готовился вести войну на два фронта — Западный и Восточный.
Провокации нацистской Германии в Польше
СССР был не единственной страной, против которой немцы совершали провокации. Перед началом нападения Германии на Польшу нацисты провели целую череду таких «мероприятий», имитируя нападение поляков на немцев. Некоторые из них очень напоминают провокацию в Буче.
Идея принадлежала обергруппенфюреру СС Рейнхарду Гейдриху, который в 1939 году возглавил Главное управление имперской безопасности Германии. Операцию назвали «Консервы». Для ее осуществления на границу с Польшей привезли тела убитых в концлагерях. Переодетые нацисты должны были устроить перестрелку в нескольких приграничных городках Германии и откатиться в сторону польской границы, оставив на улицах трупы. Самой крупной провокацией стали действия нацистов на границе у города Гляйвице (Глевице). Там, переодетые немцы должны были устроить «бойню», захватить местную радиостанцию, прокричать на польском языке несколько антифашистских лозунгов в эфир и уйти, оставив тела погибших «поляков» в живописных позах на улицах. «Это нужно для иностранной прессы и немецкой пропаганды», — считал Гитлер.
Участвовавший в провокации младший офицер СС Иосиф Гржимек позже вспоминал, что при отступлении в таможенном пункте Хохлинден нашел окоченевшие трупы, которые он сначала принял за павших камрадов.
Провокация произошла 31 августа, а 1 сентября европейские газеты уже пестрили заголовками: «Польские мятежники перешли немецкую границу!». В этот же день немцы приступили к захвату Польши.
Почему СССР не отвечал на провокации
Но почему же Сталин так боялся провокаций? Тому было несколько причин:
- СССР и так находился под санкциями. Осложнять экономическое положение страны еще больше Сталин не хотел
- СССР оставался страной, через которую в Германию шло до 80% импорта. Шло туда и советское продовольствие — в первые дни войны немцы бомбили эшелоны с хлебом, которые по инерции продолжали идти в Германию
- Сталин был уверен, что у Германии нет топлива, нет нефти. Он не рассчитал, что немцы будут делать топливо из угля
- Сталин знал, чем закончилась для императора Николая II Первая Мировая война и не хотел повторить этот путь, надеясь остаться над схваткой и переиграть Британию, которая была заинтересована в том, что Гитлер ввязался в войну на востоке. Не получилось
- Ну и наконец, Сталин оттягивал войну, чтобы еще больше укрепить экономику государства и подготовить его к грядущим испытаниям
Увы, все это не сработало. Началась самая кровопролитная война в истории человечества. В СССР она унесла жизни 26,6 миллионов человек. Потери среди гражданских составили 13 684 700 человек. 7 420 400 человек были преднамеренно убиты оккупантами, 2 164 300 погибли в рабстве в Германии, 4 100 000 умерли от голода и болезней. Ум отказывается воспринимать такие цифры, но сердцем русские все помнят.
Майя Новик