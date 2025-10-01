Великобритания
Экс-руководитель британского разведывательного управления MI5 Элиза Мэннингем-Буллер заявила, что ее страна, вероятно, находится в состоянии войны с Россией.
«Это война другого рода, но враждебность, кибератаки, физические нападения, разведывательная деятельность носят масштабный характер», — сказала она.
По ее словам, Лондон предпринимал в свое время попытки «вернуть Россию в лоно международного сотрудничества».
«Но на самом деле мы ошибались, потому что Россия крайне враждебно настроена по отношению к Западу», — добавила Мэннингем-Буллер.
Напомним, что в июне схожее заявление сделала эксперт по вопросам обороны правительства соединенного королевства Фиона Хилл.
«По словам одного из трех авторов обзора стратегической обороны, Россия находится в состоянии войны с Великобританией, США больше не являются надежным союзником и Великобритания должна отреагировать, став более сплоченной и устойчивой», — писала газета The Guardian.
О состоянии войны между Европой и Россией говорил и экс-глава британской MI6 Ричард Дирлав.
«Я считаю, что это настоящая война», — утверждал он.
Германия
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц накануне заявил, что его страна не находится в состоянии мира с Россией.
«Мы не находимся в состоянии войны, но мы больше не находимся в состоянии мира. Мы живем в совершенно другом мире», — сказал политик.
Франция
Французский генерал Бертран Тужуз отмечал, что Париж на учениях НАТО намерен доказать свою способность воевать с Россией.
«Раньше мы играли в войну. Теперь у нас есть определённый враг, и мы тренируемся с людьми, вместе с которыми мы бы воевали», — говорил генерал.
Польша
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Запад находится в состоянии «войны нового типа» с Россией.
«Это война. Мы не хотели этого. Иногда это странно, война нового типа, но это все равно война», — сказал Туск.
Он также призвал лидеров общественного мнения в западных странах донести это до местного населения.
Латвия
О гибридной войне с Россией заявляли и официальные лица в Латвии, в частности, глава Минобороны страны Андрис Спрудс.
«Формально мы не находимся в состоянии войны [с РФ], но [мы] и не в состоянии мира. Мы ведем гибридную войну. Это реальность, с которой нам приходится сталкиваться, которую нам приходится учитывать, к которой мы должны быть готовы», — утверждал Спрудс.
Генсек НАТО
Генсек НАТО Марк Рютте призывал страны альянса готовиться к войне с Россией, а в противном случае гражданам этих государств придется учить русский язык.
«Если мы этого не сделаем, через 4−5 лет нам придётся идти на курсы русского языка или ехать в Новую Зеландию», — подчеркнул Рютте.
Для этих целей, по его словам, страны НАТО должны увеличить оборонные расходы выше текущих 2%, поскольку обеспечение безопасности «не может быть бесплатным».
Европейцы готовятся к активным боевым действиям против России
Военный эксперт Василий Дандыкин уверен, что подобные заявления западных политиков говорят о подготовке стран НАТО к началу активной фазы боевых действий против России.
«Это очевидно, потому что хоть они войну не объявляют, но проводят учения, причем делают это на Балтике, занимаются созданием какой-то дроновой стены. Британцы в Черном море занимаются бэками. Готовится активная фаза, хотят этого прежде всего немцы, которые стремятся воссоздать бундесвер времен его расцвета и сделать ведущей армией Европы», — сказал Дандыкин.
Именно этим, по его словам, объясняется поддержка странами Европы киевского режима.
«Они хотят выжать с киевского режима все до последней капли, чтобы нас ослабить, не дать решить задачи специальной военной операции. И, конечно, затем настроены перейти к размещению своих войск», — добавил спикер.
Частью данной стратегии, как заметил Дандыкин, стали результаты выборов в Молдавии, поскольку европейские страны не могли допустить появления у России нового союзника на континенте.
«Такая ситуация сейчас в Европе, которая все больше и больше наполняется русофобией и теми событиями, которые сродни событиям, предшествующим Второй мировой войне», — заключил эксперт.