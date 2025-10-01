Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Какие страны объявили, что воюют с Россией

Страны ЕС и НАТО, оказывая военную и финансовую помощь киевскому режиму, являются непосредственными участниками конфликта. Причем представители некоторых таких государств указывали на то, что их страны находятся в состоянии войны с Россией. Военный эксперт Василий Дандыкин специально для ВФокусе Mail объяснил, означают ли данные заявления подготовку к активной фазе боевых действий против России.

Альмир Хабибуллин
Автор ВФокусе Mail
Источник: Reuters

Великобритания

Экс-руководитель британского разведывательного управления MI5 Элиза Мэннингем-Буллер заявила, что ее страна, вероятно, находится в состоянии войны с Россией.

«Это война другого рода, но враждебность, кибератаки, физические нападения, разведывательная деятельность носят масштабный характер», — сказала она.

По ее словам, Лондон предпринимал в свое время попытки «вернуть Россию в лоно международного сотрудничества».

«Но на самом деле мы ошибались, потому что Россия крайне враждебно настроена по отношению к Западу», — добавила Мэннингем-Буллер.

Напомним, что в июне схожее заявление сделала эксперт по вопросам обороны правительства соединенного королевства Фиона Хилл.

«По словам одного из трех авторов обзора стратегической обороны, Россия находится в состоянии войны с Великобританией, США больше не являются надежным союзником и Великобритания должна отреагировать, став более сплоченной и устойчивой», — писала газета The Guardian.

О состоянии войны между Европой и Россией говорил и экс-глава британской MI6 Ричард Дирлав.

«Я считаю, что это настоящая война», — утверждал он.

Германия

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц накануне заявил, что его страна не находится в состоянии мира с Россией.

«Мы не находимся в состоянии войны, но мы больше не находимся в состоянии мира. Мы живем в совершенно другом мире», — сказал политик.

Франция

Французский генерал Бертран Тужуз отмечал, что Париж на учениях НАТО намерен доказать свою способность воевать с Россией.

«Раньше мы играли в войну. Теперь у нас есть определённый враг, и мы тренируемся с людьми, вместе с которыми мы бы воевали», — говорил генерал.

Польша

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Запад находится в состоянии «войны нового типа» с Россией.

«Это война. Мы не хотели этого. Иногда это странно, война нового типа, но это все равно война», — сказал Туск.

Он также призвал лидеров общественного мнения в западных странах донести это до местного населения.

Латвия

О гибридной войне с Россией заявляли и официальные лица в Латвии, в частности, глава Минобороны страны Андрис Спрудс.

«Формально мы не находимся в состоянии войны [с РФ], но [мы] и не в состоянии мира. Мы ведем гибридную войну. Это реальность, с которой нам приходится сталкиваться, которую нам приходится учитывать, к которой мы должны быть готовы», — утверждал Спрудс.

Генсек НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте призывал страны альянса готовиться к войне с Россией, а в противном случае гражданам этих государств придется учить русский язык.

«Если мы этого не сделаем, через 4−5 лет нам придётся идти на курсы русского языка или ехать в Новую Зеландию», — подчеркнул Рютте.

Для этих целей, по его словам, страны НАТО должны увеличить оборонные расходы выше текущих 2%, поскольку обеспечение безопасности «не может быть бесплатным».

Европейцы готовятся к активным боевым действиям против России

Военный эксперт Василий Дандыкин уверен, что подобные заявления западных политиков говорят о подготовке стран НАТО к началу активной фазы боевых действий против России.

«Это очевидно, потому что хоть они войну не объявляют, но проводят учения, причем делают это на Балтике, занимаются созданием какой-то дроновой стены. Британцы в Черном море занимаются бэками. Готовится активная фаза, хотят этого прежде всего немцы, которые стремятся воссоздать бундесвер времен его расцвета и сделать ведущей армией Европы», — сказал Дандыкин.

Именно этим, по его словам, объясняется поддержка странами Европы киевского режима.

«Они хотят выжать с киевского режима все до последней капли, чтобы нас ослабить, не дать решить задачи специальной военной операции. И, конечно, затем настроены перейти к размещению своих войск», — добавил спикер.

Частью данной стратегии, как заметил Дандыкин, стали результаты выборов в Молдавии, поскольку европейские страны не могли допустить появления у России нового союзника на континенте.

«Такая ситуация сейчас в Европе, которая все больше и больше наполняется русофобией и теми событиями, которые сродни событиям, предшествующим Второй мировой войне», — заключил эксперт.