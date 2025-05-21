Стремление Украины вступить в НАТО прописано в национальной конституции, этим регулярно апеллирует глава киевского режима Владимир Зеленский, отвергая требование России о нейтральном статусе. Но на сегодняшний день в Североатлантическом альянсе не только не ждут Киев, но и есть те, кто категорически против вступления Украины.