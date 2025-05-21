Кандидат от оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий, вышедший во второй тур президентских выборов, готов обещать отказ от поддержки вступления Украины в НАТО в обмен на поддержку ультраправой партии «Конфедерация». Об этом политик сообщил в соцсети X.
Ранее представитель ультраправой партии «Конфедерация» Славомир Менцен, занявший третье место в первом туре выборов, заявил о намерении встретиться с кандидатами, вышедшими во второй тур, чтобы обсудить отказ от поддержки вступления киевского режима в НАТО. Соответственно, он пообещал поддержку во время голосования в случае принятия его условий. Об этом Менцен написал в соцсети X.
«Я принимаю приглашение и готов к подписанию тех предложений», — ответил Менцену Навроцкий.
Напомним, в Польше 18 мая состоялся первый тур президентских выборов, в ходе которого ни один из кандидатов не получил необходимые для победы 50% + 1 голос. Во второй тур вышли мэр Варшавы Рафал Тшасковский, получивший 31,4% голосов, и Навроцкий, которому отдали предпочтение 29,5%. Менцен набрал почти 15% голосов.
Стремление Украины вступить в НАТО прописано в национальной конституции, этим регулярно апеллирует глава киевского режима Владимир Зеленский, отвергая требование России о нейтральном статусе. Но на сегодняшний день в Североатлантическом альянсе не только не ждут Киев, но и есть те, кто категорически против вступления Украины.
Словакия
Свое нежелание принимать Украину в НАТО неоднократно выражало руководство Словакии. В частности, премьер-министр страны Роберт Фицо заявлял, что членство Киева в альянсе может привести к третьей мировой войне.
«Принятие Украины в НАТО послужит основой для третьей мировой войны», — говорил он.
Венгрия
Еще одним противником членства Киева в НАТО считается Венгрия. Премьер-министр республики Виктор Орбан также неоднократно высказывался о недопустимости вступления Киева в альянс.
«Теперь очевидно, что эксперимент провалился, и Украина, или то, что от нее останется, вновь станет [буферной] зоной конфликта [между НАТО и Россией]. Она не будет членом НАТО», — отмечал политик.
Германия
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц утверждал, что Украина не может вступить в альянс до тех пор, пока продолжается специальная военная операция.
«Украина — очень большая европейская страна, но это европейская страна, находящаяся в состоянии войны. А страна, находящаяся в состоянии войны, не может стать ни членом НАТО, ни членом Европейского союза», — говорил он.
США
Главный игрок альянса в лице США также не торопится принимать Киев в НАТО. Причем такое нежелание наблюдалось даже при Джо Байдене, который активно финансировал киевский режим, не говоря уже о более сдержанном Трампе.
В октябре прошлого года постпред США при НАТО Джулианна Смит заявляла о неготовности альянса принять Украину в свои ряды.
«НАТО не достиг точки, когда он готов предложить членство Украине», — отмечала Смит.