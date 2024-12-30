Какие специи нужны для чая масала?

Чай масала имеет глубокие корни в Индийской культуре. Считается, что его начали готовить более 5000 лет назад как часть аюрведической медицины. В то время чай использовался не только как освежающий напиток, но и как средство для улучшения здоровья. Со временем чай масала стал популярным не только в Индии, но и по всему миру.