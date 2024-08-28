Какие события и научные открытия предсказали братья Стругацкие

Виртуальная реальность представлена в повести Стругацких «Хищные вещи века». Так, там описано «иллюзорное бытие», куда герои попадали с помощью слега — небольшой детали (можно назвать прообразом наркотических веществ). Ее вставляли в радиоприемник, а затем ложились в ванну. У каждого героя была своя виртуальная реальность, где сбывались желания. Однако писатели предупреждали, что пользоваться слегом опасно: «Люди, ушедшие в иллюзорный мир, погибают для мира реального. Они все равно что умирают. И когда в иллюзорные миры уйдут все — а ты знаешь, этим может кончиться, — история человечества прекратится».