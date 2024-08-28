Какие события и научные открытия предсказали братья Стругацкие

Интернет
Одно из открытий, предсказанных знаменитыми братьями, — всемирная паутина. Прообразом Интернета в их произведениях был Большой Всепланетный Информаторий (БВИ). Он описан в цикле «Мир Полудня». Его герои пользовались Информаторием для поиска информации. Развлекательных материалов там не было. Интересно, что в БВИ были и данные о людях, но эту информацию загружали только с их согласия. Работало это чудо медленно. Однако вся информация в нем была достоверной.
Виртуальная реальность и искусственный интеллект
Виртуальная реальность представлена в повести Стругацких «Хищные вещи века». Так, там описано «иллюзорное бытие», куда герои попадали с помощью слега — небольшой детали (можно назвать прообразом наркотических веществ). Ее вставляли в радиоприемник, а затем ложились в ванну. У каждого героя была своя виртуальная реальность, где сбывались желания. Однако писатели предупреждали, что пользоваться слегом опасно: «Люди, ушедшие в иллюзорный мир, погибают для мира реального. Они все равно что умирают. И когда в иллюзорные миры уйдут все — а ты знаешь, этим может кончиться, — история человечества прекратится».
Интересно, что повесть фантастов была написана в 1964 году. Первую программу виртуальной реальности же изобрели позже — в 1977 году. Ее создали ученые из Массачусетского технологического института. С помощью этой новинки можно было прогуляться по американскому городу Аспен.
В той же повести «Хищные вещи века», кстати, описаны современные рейв-дискотеки («дрожки») и экстремальный спорт («рыбари»).
Предугадали Стругацкие и появление нейронных сетей — математических систем, способных к самообучению. В рассказе «Спонтанный рефлекс» герои создали универсальную рабочую машину — робота Урма. Изначально его проектировали для Управления межпланетных сообщений, чтобы исследовать неизвестные планеты. Однако нейронные сети у Стругацких тоже оказались опасными. Все пошло не так, как планировалось, и робот, который должен был самообучаться, разрушил лабораторию.
Искусственная пища
В цикле «Мир Полудня» персонажи синтезировали одни вещества из других. Например, герои делали золото из древесных опилок. Стругацкие не описывали, из чего создавалась еда. Однако традиционные животные фермы в «Мире Полудня» отсутствовали — вместо них мясо получали на «ходячих фабриках белка».
Синтепища описана и в повести Стругацких «Далекая радуга». Однако там герои считали такую еду невкусной.
Реальные ученые пытались создать искусственную пищу еще с середины ХХ века. В современном мире можно найти даже синтезированное мясо.
Предсказание знаменитой шахматной пары Каспаров-Карпов
Прозорливость Стругацких коснулась и интересных социальных явлений и ситуаций. Например, они описали систему жесткого кодирования биологического кода на кристаллическую квазибиомассу (проще говоря, метод переноса личности на другой носитель). Эта технология представлена в романе фантастов «Полдень, XXII век», который вышел в свет в 1962 году. Стругацкие назвали ее «метод Каспаро-Карпова». Удивительно, что система была описана ими за год до рождения великого шахматиста Гарри Каспарова. Анатолий Карпов тогда был 10-летним мальчиком. Известнейший шахматный матч между ним и Каспровым состоялся только через 22 года.
Продукты распада
В повести Стругацких 1959 года «Страна багровых туч» описываются бактерии, поглощающие радиоактивные излучения и живущие за счет их энергии.
«Они собираются вокруг места, где должен произойти атомный взрыв. Собираются в кольцо… Красное кольцо… и ждут», — говорит персонаж повести Юрковский.
А в 2008 году американский журнал Science опубликовал статью, в которой рассказывается об открытии бактерии под названием Candidatus Desulforudis audaxviator («смелый путешественник к центру Земли»). Она питается энергией от распада радиоактивного урана.
Как видим, у Стругацких был двойной талант. Они были не только великими писателями, но и настоящими предсказателями.