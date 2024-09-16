Какие слова в разговоре с супругом подскажут, что дело идет к разводу

На этот вопрос aif.ru ответила педагог-психолог Психологической службы Северо-Кавказского федерального университета Дарья Приходько:
— Конкретных и отдельных слов, указывающих на приближающийся развод, как таковых не существует. Но есть определенные признаки в поведении, в том числе и в речи партнера, которые укажут на то, что отношения трещат по швам. Первое, на что обращают внимание семейные психологи, — нарушенная коммуникация, проблемы общения в паре.
Какие признаки надвигающегося развода?
Они могут выражаться даже не в конкретных словах, а в их отсутствии, то есть в упорном молчании супругов или одного из них. Свидетельством неразрешимых проблем в паре является проявление злости и раздражения. «Это может быть эмоционально окрашенная лексика, повышенные тона, лишние слова, произнесенные в гневе. Часто эти два признака сочетаются между собой: один молчит, второй кричит. Итог этого такой: компромисс невозможен, партнеры не могут друг друга услышать и понять», — поясняет психолог.
Дарья Приходько отмечает, что для кого-то последней каплей перед принятием решения о разводе может стать в очередной раз озвученный упрек, для кого-то — оскорбление, услышанное от партнера впервые. «Ведь все мы индивидуальны: у каждого свой характер, темперамент, опыт и обстоятельства. Частыми в парах, которые близки к разводу, становятся обесценивающие слова, обвинения, принижение достоинств некогда близкого человека», — рассказывает эксперт.
Какие слова в разговоре с супругом подскажут о предстоящем разводе?
«Если говорить о конкретных словах, которые могут насторожить, это будут уже озвученные одним из супругов планы на раздельную жизнь: подготовка к переезду без партнера, покупка или обустройство новой квартиры, то есть словесно оформленное намерение», — уточняет психолог Дарья Приходько.
Она считает, что заметить отчуждение внутри пары поможет не наличие «неправильных слов», а как раз отсутствие правильных, теплых слов, демонстрирующих искреннее уважение друг к другу и взаимную глубокую заинтересованность.
«Когда коммуникация становится невозможной, появляется ощущение тупика и бессмысленности разговора, стоит задуматься над посещением семейного психолога. Он поможет грамотно выстроить общение, прояснить, какие ценности важны для каждого из партнеров, что пошло не так в сложившейся семейной системе и в каком направлении можно двигаться дальше», — советует эксперт.