Какие слова в разговоре с супругом подскажут, что дело идет к разводу

Они могут выражаться даже не в конкретных словах, а в их отсутствии, то есть в упорном молчании супругов или одного из них. Свидетельством неразрешимых проблем в паре является проявление злости и раздражения. «Это может быть эмоционально окрашенная лексика, повышенные тона, лишние слова, произнесенные в гневе. Часто эти два признака сочетаются между собой: один молчит, второй кричит. Итог этого такой: компромисс невозможен, партнеры не могут друг друга услышать и понять», — поясняет психолог.