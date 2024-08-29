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Какие штрафы вводятся с 1 января за неоплаченный проезд по платным трассам?

С 1 января 2025 года за неоплаченный проезд по «платкам» будут штрафовать. Штраф для физического лица составит 3 тыс. руб., а юридического — 10 тыс. руб.

Источник: РИА "Новости"

С 1 января 2025 года за неоплаченный проезд по «платкам» Москвы и Подмосковья будут штрафовать.

На какие дороги распространяется?

Новые правила будут применять на проспекте Багратиона и Московском скоростном диаметре в Москве и на Мытищинской хорде и Южнолыткаринской дороге в Подмосковье. Эти подмосковные участки власти области пообещали открыть до конца 2024 года.

Какой размер штрафа?

Сейчас на всех платных магистралях действует единый штраф: 1,5 тыс. руб. для легковых авто. С нового года тариф изменится. Штраф для физического лица — владельца легковой машины составит 3 тыс. руб., а юридического, за легковушку — 10 тыс. руб.

Более серьезные суммы будут взымать с владельцев крупногабаритного и пассажирского транспорта. За грузовик и автобус санкция составит 5 тыс. (с физлица) и 15 тыс. руб. (с юрлица).

Есть ли послабления?

Штрафовать за это нарушение допускается не чаще одного раза в сутки. А наказание отменяется при оплате долга в течение 20 дней после вынесения.

Что говорит эксперт?

«Те, кто соблюдает правила проезда, могут не беспокоиться, их это никак не коснется, — говорит директор Центра экономики транспорта НИУ ВШЭ Татьяна Кулакова, — А дорожные “зайцы” хитры на выдумки — у них очень богатый арсенала приемов, чтобы не платить за проезд там, где оплата обязательна. Существует несколько режимов проезда. Есть, когда водителю просто выставляется счет, так называемый Free-flow или “Свободный поток”, как на ЦКАД, а есть, когда плата взимается на турникетах. Любители прокатиться бесплатно зачастую проезжают сквозь них напролом, ломая шлагбаумы. Более хитрые при переезде через турникет умудряются пристраиваться “паровозиком” за впереди идущей машиной и проезжать вслед за ней под поднятым шлагбаумом. Если нет желания платить за проезд, всегда можно двигаться по бесплатному дублеру».