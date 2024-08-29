Какие штрафы вводятся с 1 января за неоплаченный проезд по платным трассам?

«Те, кто соблюдает правила проезда, могут не беспокоиться, их это никак не коснется, — говорит директор Центра экономики транспорта НИУ ВШЭ Татьяна Кулакова, — А дорожные “зайцы” хитры на выдумки — у них очень богатый арсенала приемов, чтобы не платить за проезд там, где оплата обязательна. Существует несколько режимов проезда. Есть, когда водителю просто выставляется счет, так называемый Free-flow или “Свободный поток”, как на ЦКАД, а есть, когда плата взимается на турникетах. Любители прокатиться бесплатно зачастую проезжают сквозь них напролом, ломая шлагбаумы. Более хитрые при переезде через турникет умудряются пристраиваться “паровозиком” за впереди идущей машиной и проезжать вслед за ней под поднятым шлагбаумом. Если нет желания платить за проезд, всегда можно двигаться по бесплатному дублеру».