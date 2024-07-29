Какие штрафы и сроки предусмотрены за жестокое обращение с животными

Несколько дней назад драматичное происшествие случилось в подмосковном городе Лобня. В квартире на 9-м этаже дома на несколько дней оставили без присмотра домашних животных, среди которых кошки и собака.
Как пишет телеграм-канал «360.ru», оголодавшие животные начали выпрыгивать с незастекленного балкона, одна из кошек разбилась насмерть. Волонтеры сумели дозвониться до жильца, который заявил, что уехал по работе и якобы оставил питомцам еду.
Дальнейшее вскрытие двери в квартиру проходило в присутствии полиции, представителей администрации Лобни, управляющей компании и жильцов дома. В жилище обнаружили четырех котов и собаку. Зоозащитники будут следить за состоянием животных и искать новых владельцев.
РБК Life обратился за комментариями к экспертам, чтобы понять: как закон регулирует подобные ситуации и предусмотрена ли ответственность для владельца животных и квартиры, в которой они оказались заперты.
Про законы, защищающие животных от жестокого обращения
Как пояснил управляющий партнер юридической компании «Справедливые решения» Михаил Репринцев, если вина владельца домашних животных в произошедшем будет доказано, то он должен быть привлечен к ответственности по статье 245 Уголовного кодекса России «Жестокое обращение с животными». Данная статья предусматривает ответственность за жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье.
"На самом деле жесткость по данной статье может выражаться не только в действиях со стороны хозяина или иных лиц, но и в бездействии, выраженном в лишении животного воды, пищи. Для того чтобы понимать, есть ли в действиях хозяина животных или нет признаки состава преступления по вышеуказанной статье, необходимо понимать, осознавало ли указанное лицо, в каких условиях находятся животные и могло ли как-то воспрепятствовать происходящему. То есть, если гипотетически предположить, что владелец животных, к примеру, неожиданно оказался в больничной реанимации и не мог никак предотвратить сложившуюся ситуацию, естественно, уголовная ответственность в отношении него не наступит.
Но если имели место сознательное оставление животных в таких ужасающих и опасных для их жизни условиях, либо это было от безразличия или халатности, я считаю, сотрудники полиции должны возбуждать уголовное дело и привлекать владельца животных к ответственности. Учитывая, что имело место жестокое обращение в отношении нескольких животных, то владельцу животных по пункту «д» части 2 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации может грозить наказание до 5 лет лишения свободы", — сказал в беседе с РБК Life Михаил Репринцев.
В 2018 году был принят Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (№ 498-ФЗ) — документ предусматривает в том числе требования к содержанию домашних животных и многое другое.
Авторы этого закона постарались прописать именно нормы содержания животных: как кормить, выгуливать, ветеринарное наблюдение и так далее, а меры наказания за ненадлежащее содержание домашних животных предусмотрены в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях, рассказала заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель.
«Эти нормы были введены только в июне 2023 года. Предусмотрена широкая линейка штрафов: от 100 ₽ до 1 млн руб. Если мы взяли животное — это член семьи, и мы должны ответственно к нему подходить. Но вот правоприменение закона довольно непростое. Очень сложно доказать, что это животное находится в квартире большое количество дней без присмотра. Надо говорить с населением о мерах ответственности, воспитывать культуру отношения к животным», — высказалась Татьяна Гигель.
Доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Семеновский отметил в разговоре с РБК, что гражданское законодательство относит животных к имуществу, к которым в основном применяются общие правила об имуществе (возможность купли-продажи, наследования, дарения
«Вместе с тем статья 137 Гражданского кодекса говорит о том, что лицами при осуществлении прав не допускается жестокое обращение с животными, противоречащее принципам гуманности. При этом само понятие “гуманность” является оценочным и его конечное толкование в зависимости от конкретных обстоятельств, ситуации, степени вины хозяина животного остается на усмотрение сотрудников органов внутренних дел, прокуратуры, суда».
Про конкретную ответственность за ненадлежащее обращение с животными
За несоблюдение правил обращения с животными, ненадлежащее, жестокое обращение с ними предусмотрена гражданская, административная и уголовная ответственность, перечислил доцент Игорь Семеновский:
Статья 241 Гражданского кодекса страны говорит о том, что если собственник домашних животных обращается с ними в явном противоречии с установленными правилами и принятыми в обществе нормами гуманного отношения к животным, эти животные могут быть изъяты у собственника путем их выкупа лицом, предъявившим соответствующее требование в суд. Цена выкупа определяется соглашением сторон, а в случае спора — судом.
Статья 8.52 Кодекса об административных правонарушениях устанавливает ответственность за несоблюдение общих требований к содержанию животных (штраф для граждан до 3 тыс. руб. и для юрлиц до 30 тыс. руб.) и жестокое обращение с животными, если эти действия не содержат признаков преступления (штраф для граждан до 15 тыс. руб. и для юрлиц до 100 тыс. руб).
Статья 245 Уголовного кодекса предусматривает, что жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий или просто из хулиганских или корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье наказывается от штрафа в размере до 80 тыс. руб. до лишения свободы на срок до 3 лет.
Что касается действующего закона об ответственном обращении с животными (№ 498-ФЗ), в котором установлены требования к содержанию питомцев — наказания за нарушения в федеральном законодательстве нет. Штрафные санкции предусмотрены лишь в отдельных регионах. В июле 2024 года комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который вводит административную ответственность: предлагаются штрафы для граждан до 1500 ₽ и до 5 тыс. руб. — для ИП, если правонарушение совершено впервые. Штрафы за повторное нарушение для граждан составят до 3000 ₽, а для ИП — до 10 тыс. руб.
Про «слепые» места в российских законах и треш-стримы
Одним из слабых мест является то, что само понятие «гуманность» является оценочным и его конечное толкование в зависимости от конкретных обстоятельств, ситуации, степени вины хозяина животного остается на усмотрение либо сердобольных граждан либо правоприменителя — сотрудников органов внутренних дел, прокуратуры, суда, пояснил в разговоре с редакцией Семеновский.
По его словам, такие правонарушения не всегда видны сотрудникам правоохранительных органов из-за их совершения в домашних условиях на частной территории, куда нет свободного доступа без санкции суда. Или в силу того, что, например, лицо, ведущее треш-стрим, сложно идентифицировать. Сами треш-стримы были в 2024 г. запрещены после принятия комплекса поправок в федеральные законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
Пояснение: слово «треш» (trash) с английского языка переводится как хлам, мусор или бардак. Треш-стримеры за деньги транслируют эпатирующие и унизительные действия во время прямых эфиров в сети Интернет.
Еще одним слабым местом эксперты называют то, что следят в России за выполнением законов о защите животных сейчас недостаточно. Это касается реального возбуждения дел по статье 245 Уголовного кодекса страны, которое встречается крайне редко и чаще всего тогда, когда ситуация имеет широкий общественный резонанс, считает управляющий партнер юридической компании «Справедливые решения» Михаил Репринцев.
Про реагирование полиции на сообщения о жестоком обращении с животными
Депутат Госдумы Владимир Бурматов (первый зампред комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды) сообщил РБК Life, что ему известно много случаев жестокого издевательства над животными, в которых полиция не спешила принимать меры.
«Мне не просто известно обо всех этих случаях, мы в каждый из этих случаев вмешивались. Поскольку в каждом из этих случаев полиция изначально отказывалась выполнять свои обязанности. А обязанностью полиции, в соответствии с законом о полиции, является пресечение совершаемого уголовного преступления. Нам приходилось иногда с помощью подключения прокуратуры объяснять, что-то, что происходит в таких квартирах — это уголовное преступление, и полиция его, в соответствии с действующим законодательством, обязана пресечь. Что и происходило в итоге. Началось это, кажется, еще в прошлом году, когда возле Большого театра кота оставили в припаркованной машине. Потом было несколько квартир, с запертыми надолго животными. Полиция вместе с МЧС предприняла меры, и опять-таки в соответствии с действующим законодательством доставала оттуда животных».
Депутат отметил, что по действующему федеральному закону «Об ответственном обращении с животными» жестоким обращением является не только убийство или расчленение животного, но и оставление без еды, воды и других сопутствующих атрибутов нормального содержания. Таким образом, когда животное на неделю запирают в квартире и оставляют без пропитания (что попадает под определение жестокого обращения) — это уголовное преступление, за которое предполагается ответственность в соответствии с кодексом об административных правонарушениях и с Уголовным кодексом.
«Полиция обязана в случае поступления сигнала о совершении подобного преступления от соседей или зоозащитников проверить эту информацию. Если информация подтверждается, то в соответствии с Законом о полиции, полицейские во взаимодействии с сотрудниками МЧС обязаны пресечь совершаемое уголовное преступление, попадающее под статью 245 УК “Жестокое обращение с животными”.
То, что не все сотрудники сразу реагируют, объяснимо тем, что правоприменительная практика в этой части пока не очень обширная и нормативная база в этой части сформировалась не так давно. Тем не менее, если мы открываем Закон о полиции, Уголовный кодекс и 498-й Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными», мы видим, что последовательность действий четко определена, в противных случаях прокуратура должна реагировать на бездействие полиции", — резюмировал Бурматов.
Исходя из тех случаев, которые были недавно, животных после спасения отправляют на передержку. Их осматривает ветеринар, потому что часто им требуется ветеринарная помощь. Затем их «пристраивают» в добрые руки или передают в приют. В части случаев даже сами полицейские забирали животных себе, привел сведения первый зампред комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Госдумы.
Про статистику спасения животных
На запрос РБК Life информации в МЧС России ответили, что такой учет случаев не ведут, но стремятся помогать животным в любой чрезвычайной ситуации и при тушении пожаров.
«Спасение человеческих жизней — первостепенная задача специалистов МЧС России. На помощь животным из затруднительных положений сотрудники ведомства отправляются, если нет вызовов на пожары и происшествия. Зачастую спасенные животные остаются в пожарно-спасательных частях и негласно образуют отряд “Семенычи”, в память о коте-пожарном Семене, который жил в одной из частей Тюмени. В этом отряде уже более 300 четвероногих по всей стране», — отметили в пресс-службе МЧС страны.
В середине июля 2024 года в Москве, в районе Теплый Стан спасли собаку, которая провела в квартире двое суток без воды и еды. Очевидцы рассказали, что животное просидело на балконе без хозяина квартиры. Как отметило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на местных жителей, изначально полиция отказалась вскрыть квартиру, где собака непрерывно лаяла и скулила.