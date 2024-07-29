Какие штрафы и сроки предусмотрены за жестокое обращение с животными

«Мне не просто известно обо всех этих случаях, мы в каждый из этих случаев вмешивались. Поскольку в каждом из этих случаев полиция изначально отказывалась выполнять свои обязанности. А обязанностью полиции, в соответствии с законом о полиции, является пресечение совершаемого уголовного преступления. Нам приходилось иногда с помощью подключения прокуратуры объяснять, что-то, что происходит в таких квартирах — это уголовное преступление, и полиция его, в соответствии с действующим законодательством, обязана пресечь. Что и происходило в итоге. Началось это, кажется, еще в прошлом году, когда возле Большого театра кота оставили в припаркованной машине. Потом было несколько квартир, с запертыми надолго животными. Полиция вместе с МЧС предприняла меры, и опять-таки в соответствии с действующим законодательством доставала оттуда животных».