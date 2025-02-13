Какие штрафы грозят за оскорбление матом

• оскорбление, совершенное публично, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, или в отношении нескольких лиц: влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до 10 000 рублей; на должностных лиц — от 50 000- 100 000 рублей; на юридических лиц — от 200 000 до 700 000 рублей (ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ). При этом, как разъясняет юрист, закон под «несколькими лицами» понимает не только пофамильно известных нарушителю, но и любую группу лиц или их общность, если в отношении них допущено оскорбление.