Какие штрафы грозят за оскорбление матом

По ее словам, ответственность за оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, предусмотрена статьей 5.61 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ).
При этом, с 2021 года статья была дополнена частями 4 и 5, которые ужесточают ответственность за оскорбление, совершенное чиновниками, выводя их в отдельный административный состав правонарушения, отмечает адвокат.
В зависимости от способа совершения правонарушения и статуса обидчика, предусмотрены следующие виды административных наказаний:
• оскорбление, совершенное впервые и не публично: влечет наложение штрафа на граждан в размере от 3 000 до 5 000 рублей; на должностных лиц — в десять раз больше — от 30 000 до 50 000 рублей; на юрлиц — от 100 000 до 200 000 рублей (ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ).
• оскорбление, совершенное публично, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, или в отношении нескольких лиц: влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до 10 000 рублей; на должностных лиц — от 50 000- 100 000 рублей; на юридических лиц — от 200 000 до 700 000 рублей (ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ). При этом, как разъясняет юрист, закон под «несколькими лицами» понимает не только пофамильно известных нарушителю, но и любую группу лиц или их общность, если в отношении них допущено оскорбление.
• оскорбление, совершенное чиновниками при исполнении ими должностных полномочий, предусматривает дисквалификацию на срок до 1 года или штраф от 50 000 до 100 000 рублей (ч. 4 ст. 5.61 КоАП РФ).
Как подчеркивает Елена Кудерко, квалификация действий как оскорбления требует проведения лингвистической экспертизы, которая устанавливает наличие в высказывании унизительной оценки личности и неприличную форму ее выражения.
При этом, иногда оскорбление может быть расценено как хулиганство, если оно не направлено на конкретных людей или группы людей, в мат используется в качестве демонстрация неуважения к обществу.
Так, за мелкое хулиганство грозит штраф до 1 000 рублей или административный арест до 15 суток (ст. 2-.1 КоАП РФ).
Что делать, если вы стали жертвой оскорбления матом?
Если человек столкнулся с ситуацией, когда в его адрес была высказана нецензурная брань, и он считает это оскорблением, можно предпринять следующие шаги:
1. Зафиксировать факт оскорбления. Например, сделать скриншот переписки в интернете, записать аудио- или видеозапись разговора (если это произошло в личном общении). Свидетельские показания тоже могут быть полезны. Важно помнить о законности получения доказательств и не нарушать чужие права.
2. Обратиться с заявлением в правоохранительные органы. В заявлении следует подробно описать обстоятельства произошедшего, указать данные обидчика (если они известны) и предоставить имеющиеся доказательства или сообщить о их наличии и готовности предоставить, указать сведения о наличии свидетелей.
«Стоит подчеркнуть, что привлечение к административной ответственности за оскорбление — это не только способ защиты собственной чести и достоинства, но и вклад в формирование более уважительного и цивилизованного общества», — говорит Елена Кудерко.
Использование нецензурной брани, особенно в публичном пространстве, является недопустимым и должно пресекаться в соответствии с законом.
«Знание своих прав и обязанностей, а также готовность защищать свои интересы в рамках правового поля — это важные составляющие правовой культуры современного человека», — заключила адвокат.