Какие шторы выбрать в квартиру для хорошего сна

Шторы — принципиально важная деталь интерьера, которой стоит уделять особое внимание. Они выполняют не только декоративную функцию, украшая собой квартиру и задавая особое настроение жильцам, но и защищают помещение от проникновения пыли и грязи, долетающих с ветром до самых высоких этажей. Плотные шторы в спальне уменьшают уровень шума за окном, а также блокируют солнечный свет, что помогает человеку сберечь глаза и хорошо выспаться.
Разбираемся вместе с аif.ru, какие цвета, материалы и разновидности штор способствуют хорошему сну.
Какой цвет штор поможет хорошему сну?
Для спальни, где людям нужно максимально быстро расслабляться, лучше выбрать неброские, приглушенные тона: персиковый, мятный, бежевый, цвет «пыльная роза», небесно-голубой, светло-салатовый, кремовый, лавандовый или жемчужный. Пастельные и осветленные тона любимых цветов — лучший вариант.
Яркие цвета (красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий) возбуждают нервную систему и мешают быстрому засыпанию точно так же, как яркий солнечный свет или включенная лампа. Шторы такого цвета лучше использовать для кухни и гостиной.
Особенно аккуратно надо комбинировать цвет штор с цветом стен: при явном контрасте вам также будет тяжело засыпать.
Обратите внимание на размер комнаты: если она небольшая, то визуально ее можно расширить с помощью светлых штор, а если комната большая, то можно выбирать чуть более насыщенные цвета.
Какой материал выбрать для штор?
Для спальни лучше всего подойдут шторы из натуральных материалов — хлопка, льна, шелка или растительных волокон. Эти ткани хорошо пропускают воздух, наполняя комнату кислородом, что помогает быстрее заснуть.
Другие ткани также можно использовать, но сначала взвесьте все плюсы и минусы.
- Бархат: защищает от солнечного света, держит стабильную температуру в комнате. Однако такие шторы нельзя часто стирать, а бархат очень сильно притягивает пыль.
- Жаккард: устойчив к сминанию, не нужно выглаживать, не пропускает ультрафиолет. Но в маленьких комнатах такая ткань смотрится неуместно и на ней легко оставить затяжки.
- Рогожка: очень прочная ткань, хорошо держит форму, имеет интересную грубую фактуру. Также склонна к затяжкам.
- Атлас: материал не изнашивается годами, сохраняя первоначальный вид, очень прочный. Но неправильный уход за такими шторами быстро заставит ткань осесть.
- Софт: мягкая прочная ткань, устойчива к моли, плесени и ультрафиолету, поглощает шум. Плохо пропускает воздух.
Важно также учитывать, на какую сторону выходят окна спальни. Если на южную, то в таком случае большую часть дня солнце будет бить в ваше окно, и вам больше подойдут более плотные ткани для блокировки солнечного света. Если окна выходят на север, то можно ограничиться легкими и светлыми тканями в теплых тонах (светлые оттенки красного, оранжевого, желтого, а также бежевый и коричневый), чтобы восполнить недостаток солнечного света.
Какие специальные шторы существуют для хорошего сна?
Два вида штор, которые разработали специально для спален — это димаут и блэкаут. Они идеально подходят тем, кто мучается от бессонницы, часто просыпается ночью или реагирует на каждый лучик света, проникающего в спальню.
Димаут — это портьерная ткань, которая рассеивает солнечный свет, а электрический не пропускает совсем.
Блэкаут, в дополнение к тем же функциям, покрыт тонким слоем акриловой пены, за счет чего образует светоотражающий эффект на обратной стороне шторы.
Такие шторы создают кромешную тьму в комнате, которая поможет быстро заснуть и не напрягать глаза во сне. Их единственный минус — высокая цена.
Если вы правильно выберете шторы для спальни, то сможете засыпать гораздо быстрее и не вскакивать с первыми лучами солнца, проникающими в ваше окно. Но по будильнику встать все-таки придется. И если утром вам тяжело встать с кровати, то не забудьте хорошенько потянуться и изучите список лучших утренних напитков, которые зарядят бодростью.