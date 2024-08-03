Какие шторы выбрать в квартиру для хорошего сна

Важно также учитывать, на какую сторону выходят окна спальни. Если на южную, то в таком случае большую часть дня солнце будет бить в ваше окно, и вам больше подойдут более плотные ткани для блокировки солнечного света. Если окна выходят на север, то можно ограничиться легкими и светлыми тканями в теплых тонах (светлые оттенки красного, оранжевого, желтого, а также бежевый и коричневый), чтобы восполнить недостаток солнечного света.