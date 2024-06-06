Какие школьные знания пригодились россиянам во взрослой жизни. Опрос

Грамотность, привитая в школьные годы педагогами, больше всего пригодилась затем во взрослой жизни. Так сказали 83% участников исследования, которое провели аналитики сервиса «Работа.ру» в преддверии Дня русского языка. Полученными данными авторы опроса поделились с редакцией РБК Life.
В изучении мнения приняли участие 3,5 тыс. респондентов из всех регионов страны. Авторы опроса ставили задачей узнать, какие знания из школьной программы пригодились россиянам во взрослой жизни.
День русского языка учрежден Организацией Объединенных Наций (ООН) и отмечается ежегодно 6 июня, в день рождения великого русского поэта и писателя Александра Пушкина.
Другие знания из школьной программы тоже пригодились респондентам:
- 56% респондентов проголосовали за умение считать в уме;
- 50% — за знание основ работы с компьютером;
- 46% — обратили внимание на понимание общих законов природы;
- 43% — подчеркнули пользу полученного в школе навыка общения на иностранном языке;
- 42% — пригодились знания, усвоенные на уроках алгебры и геометрии;
- 37% — обращались во взрослой жизни к урокам труда;
- 34% — благодарны школьным годам за уроки географии.
«По 33% подчеркнули важность знакомства с произведениями литературы и истории, по 30% — с основами ботаники, биологии, анатомии человека и генетики, а также безопасности жизнедеятельности», — дополнили полученные результаты авторы исследования.
48% опрошенных россиян считают себя технарями, 37% — гуманитариями, а 15% еще не определились с точки зрения ключевых способностей и склонностей в работе. Больше всего технарей среди работников производства и агропрома (74%) и IT-специалистов (73%). Гуманитарии преобладают в банковской и финансовой отраслях (65%) и сфере торговли (49%).
Ранее аналитики портала SuperJob по результатам проведенного собственного опроса выяснили, что у каждого второго отца-медалиста ребенок оканчивает школу, повторив успех родителя, — с медалью. Авторы исследования установили взаимосвязь: чем лучше учились родители, тем лучше учатся их дети. Причем школьные оценки детей больше зависят от успеваемости их отцов, чем матерей: о том, что ребенок имеет знак отличия «За особые успехи в учении», сообщили 54% пап-медалистов и 42% мам, окончивших в свое время школу с золотой или серебряной медалью.