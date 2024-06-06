Какие школьные знания пригодились россиянам во взрослой жизни. Опрос

Ранее аналитики портала SuperJob по результатам проведенного собственного опроса выяснили, что у каждого второго отца-медалиста ребенок оканчивает школу, повторив успех родителя, — с медалью. Авторы исследования установили взаимосвязь: чем лучше учились родители, тем лучше учатся их дети. Причем школьные оценки детей больше зависят от успеваемости их отцов, чем матерей: о том, что ребенок имеет знак отличия «За особые успехи в учении», сообщили 54% пап-медалистов и 42% мам, окончивших в свое время школу с золотой или серебряной медалью.