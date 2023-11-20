Какие сезонные овощи и фрукты защитят от болезней сердца

Путь к укреплению иммунитета в осенне-зимний период лежит через здоровое питание. Всем, кто хочет защититься от болезней, специалисты рекомендуют употреблять как можно больше сезонных овощей и фруктов. Диетолог Бетюль Сертташ рассказала изданию Türkiye, на какие из них стоит обратить внимание в первую очередь.

Тыква

Овощ, богатый витаминами А, В2, С и Е и антиоксидантами, — один из первых осенних плодов, приходящих на ум в первую очередь. Тыква — источник клетчатки и калия. Она полезна для здоровья сердца, кишечника и нормализует артериальное давление.

Гранат

В его составе — витамины А, С, некоторые витамины группы В, кальций, калий, железо. Гранат помогает сбалансировать уровень холестерина и сахара, а благодаря своему противовоспалительному действию способствует предотвращению многих заболеваний.

Хурма

Будучи источником антиоксидантов, хурма помогает удалить свободные радикалы, способные привести к развитию рака. Плод является настоящим кладезем витамина С, в связи с чем оказывает повышенное действие на иммунную систему, особенно в зимний период. Также он улучшает работу пищеварительной системы, борется с желудочными заболеваниями и очищает печень.

Мандарин

Этот фрукт предотвращает болезни сердца и сосудов, снижает риск заболеваний печени и сахарного диабета, а также способствует работе пищеварительной системы.

Айва

Благодаря высокому содержанию клетчатки она надолго обеспечивает чувство сытости и помогает предотвратить запоры. Поскольку айва богата калием, она также играет роль в регулировании артериального давления, помогает бороться с анемией и сердечными заболеваниями.

Недавно нутрициолог назвала лучшие способы хранения фруктов, овощей и ягод на зиму.

Олеся Маевская