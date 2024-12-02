Какие рыбные консервы самые полезные

Масло в консервах добавляет вкус и может улучшать усвоение жирорастворимых витаминов (A, D, E и K). Некоторые масла, к примеру, оливковое, содержат омега-3 — полиненасыщенные жирные кислоты. Однако, как утверждает врач, консервы в масле могут содержать больше насыщенных жиров, что не всегда полезно для здоровья сердечно-сосудистой системы.