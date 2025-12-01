Какие российские города с 2026 года введут туристический сбор

С 2026 года в России многие города вводят туристический сбор. Среди них Воронеж, Нижний Новгород, Ижевск, Курск, а также Самара, Тольятти и Жигулевск в Самарской области. Размер сбора обычно составляет около 2% от стоимости проживания (не менее 100 рублей в сутки), но в некоторых городах ставки ниже и зависят от сезона.
Эксперты и чиновники уверены, что налог не отпугнет туристов, так как он небольшой по сравнению с ростом цен на проживание. По их мнению, этот сбор — справедливая мера: путешественники, приезжая в город, помогают поддерживать инфраструктуру и развитие туризма. Например, в Нижнем Новгороде ожидают дополнительно получить около 200 млн рублей в год на улучшение городской среды.
При этом не все регионы планируют вводить налог: в Брянской и Калужской областях, а также в Ярославской области от этой идеи отказались, чтобы не повредить турпотоку и инвестициям.
Политолог Ростислав Туровский отмечает, что сборы вводятся не только в популярных туристических местах. Он объясняет это тем, что общей целью такой меры является и пополнение бюджетов городов.
Эксперты же отмечают, что появление туристического налога в ряде регионов совпало с заметным ростом цен на проживание (более 25% в некоторых областях в 2025 году), что больше влияет на туристов, чем сам сбор.