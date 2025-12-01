Какие российские города с 2026 года введут туристический сбор

С 2026 года в России многие города вводят туристический сбор. Среди них Воронеж, Нижний Новгород, Ижевск, Курск, а также Самара, Тольятти и Жигулевск в Самарской области. Размер сбора обычно составляет около 2% от стоимости проживания (не менее 100 рублей в сутки), но в некоторых городах ставки ниже и зависят от сезона.