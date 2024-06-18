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Какие продукты вызывают ботулизм и как его распознать

Ботулизм — это редкое, но потенциально смертельное заболевание, вызванное продуктами жизнедеятельности бактерий Clostridium botulinum (токсинами). Ботулизм требует немедленного обращения к медицинским специалистам, рассказал врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов.

Источник: РИА "Новости"

На днях в Москве за медицинской помощью после употребления купленных лобио и салата с тунцом с симптомами ботулизма обратился 121 человек.

По словам врача, основные продукты, способные вызвать ботулизм, — это консервы, мясные продукты (особенно недо— и непрожаренные), домашние консервы, плохо выпотрошенная копченая и соленая рыба.

Одно из обязательных условий появления и размножения этих бактерий — отсутствие кислорода.

«Нельзя употреблять консервы, если в стеклянной банке с консервами вздулась крышка или в содержимом вы видите пузырьки», — предупреждает врач.

В отличие от простого отравления ботулизм обычно развивается медленно.

Если в случае простого отравления нарушения обычно связаны с желудочно-кишечным трактом (тошнота, рвота, диарея), то у ботулизма преобладают неврологические признаки.

«Основные симптомы ботулизма — появление сетки перед глазами, слабость мышц, паралич и затрудненное дыхание. Также могут появиться тошнота, рвота, запоры и сухость во рту», — перечисляет врач-инфекционист.

Симптомы ботулизма могут начаться и через несколько часов, и через несколько дней после употребления зараженного продукта. А скорость и тяжесть заболевания зависят от того, сколько токсина попало в организм человека.

При подозрении на ботулизм важно немедленно обратиться к врачу или в ближайшее медицинское учреждение. Лечение ботулизма включает введение антитоксина и поддержание дыхания.

«Таким образом, высокий уровень бдительности и знание основных симптомов помогут своевременно распознать и эффективно лечить это заболевание», — подытожил Владимир Неронов.