Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Какие продукты помогут вам побороть бессонницу и быстрее заснуть

Качественный сон необходим для восстановления сил.

Источник: Freepik

​Качественный сон важен для улучшения памяти, для восстановления сил, а также для крепкого здоровья. Известно, что плохой сон способствует развитию хронических заболеваний. Ваше питание также играет важную роль в процессе засыпания. Например, продукты, богатые магнием, кальцием, железом и калием, помогают в расслаблении. Добавление этих питательных веществ в ваш вечерний рацион улучшает качество сна.

Какие продукты помогают заснуть?

Первое, о чем следует упомянуть, это о продуктах, богатых кальцием. Именно кальций регулирует мозговые волны во время фазы спокойного сна.

Молочные продукты, жирная рыба с костями и некоторые овощи, такие как листовая капуста, содержат кальций. Также апельсиновый сок и соевое молоко также обогащены кальцием.

Продукты, богатые железом, помогают переносить кислород по всему организму и поддерживать нормальную работу клеток. Дефицит железа связан с плохим сном, бессонницей и храпом. Железо содержится в продуктах животного и растительного происхождения. Речь идет как о стейках, так и о чашке вареной чечевицы или о порции тыквенных семечек. Подходит все.

Еще одним продуктом для хорошего сна является вишня. Она — хороший источник мелатонина, гормона, важного для сна. Кроме того, подходят и овсяные хлопья, которые содержат клетчатку, а еще железо, кальций и магний. Важно понимать, что, в принципе, для хорошего сна понадобятся любые продукты, богатые клетчаткой. К ним относят коричневый рис, ячмень, булгур, киноа.

А вот от риса, макарон и белого хлеба лучше отказаться, ведь эти продукты делают наш сон более поверхностным, с частыми пробуждениями ночью.

Обратите внимание на бананы, которые являются источником калия, и на миндаль, в котором содержатся также кальций, магний, триптофан и мелатонин. Кстати, триптофан также содержится в больших количествах в индейке, которая может также вызывать сонливость.

Не следует забывать о травяных чаях, в которых содержатся корень валерианы, мелисса, ромашка.

Жирная рыба, такая как лосось, скумбрия и сардины, богата жирными кислотами омега-3 и витамином D. Омега-3 и витамин D важны для выработки серотонина и уровня мелатонина.

Зелёные листовые овощи, такие как шпинат и капуста, являются хорошими источниками магния, калия и кальция.

Можете выбрать любой продукт из этого списка, а можете попробовать сочетать их вместе. К примеру, приготовить овсянку с бананом и миндалем.

Важно также понимать, что если проблемы со сном продолжаются дольше двух недель, то лучше обратиться за консультацией к специалисту.