Какие продукты помогут вам побороть бессонницу и быстрее заснуть

Качественный сон важен для улучшения памяти, для восстановления сил, а также для крепкого здоровья. Известно, что плохой сон способствует развитию хронических заболеваний. Ваше питание также играет важную роль в процессе засыпания. Например, продукты, богатые магнием, кальцием, железом и калием, помогают в расслаблении. Добавление этих питательных веществ в ваш вечерний рацион улучшает качество сна.
Какие продукты помогают заснуть?
Первое, о чем следует упомянуть, это о продуктах, богатых кальцием. Именно кальций регулирует мозговые волны во время фазы спокойного сна.
Молочные продукты, жирная рыба с костями и некоторые овощи, такие как листовая капуста, содержат кальций. Также апельсиновый сок и соевое молоко также обогащены кальцием.
Продукты, богатые железом, помогают переносить кислород по всему организму и поддерживать нормальную работу клеток. Дефицит железа связан с плохим сном, бессонницей и храпом. Железо содержится в продуктах животного и растительного происхождения. Речь идет как о стейках, так и о чашке вареной чечевицы или о порции тыквенных семечек. Подходит все.
Еще одним продуктом для хорошего сна является вишня. Она — хороший источник мелатонина, гормона, важного для сна. Кроме того, подходят и овсяные хлопья, которые содержат клетчатку, а еще железо, кальций и магний. Важно понимать, что, в принципе, для хорошего сна понадобятся любые продукты, богатые клетчаткой. К ним относят коричневый рис, ячмень, булгур, киноа.
А вот от риса, макарон и белого хлеба лучше отказаться, ведь эти продукты делают наш сон более поверхностным, с частыми пробуждениями ночью.
Обратите внимание на бананы, которые являются источником калия, и на миндаль, в котором содержатся также кальций, магний, триптофан и мелатонин. Кстати, триптофан также содержится в больших количествах в индейке, которая может также вызывать сонливость.
Не следует забывать о травяных чаях, в которых содержатся корень валерианы, мелисса, ромашка.
Жирная рыба, такая как лосось, скумбрия и сардины, богата жирными кислотами омега-3 и витамином D. Омега-3 и витамин D важны для выработки серотонина и уровня мелатонина.
Зелёные листовые овощи, такие как шпинат и капуста, являются хорошими источниками магния, калия и кальция.
Можете выбрать любой продукт из этого списка, а можете попробовать сочетать их вместе. К примеру, приготовить овсянку с бананом и миндалем.
Важно также понимать, что если проблемы со сном продолжаются дольше двух недель, то лучше обратиться за консультацией к специалисту.