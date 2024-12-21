Какие продукты помогут вам побороть бессонницу и быстрее заснуть

Продукты, богатые железом, помогают переносить кислород по всему организму и поддерживать нормальную работу клеток. Дефицит железа связан с плохим сном, бессонницей и храпом. Железо содержится в продуктах животного и растительного происхождения. Речь идет как о стейках, так и о чашке вареной чечевицы или о порции тыквенных семечек. Подходит все.