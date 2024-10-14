Какие продукты помогут гипотоникам поднять давление

Гипотония — это снижение артериального давления ниже 90/60 мм рт. ст.
«Причиной снижения артериального давления может быть сильный стресс. Но гипотония может быть симптомом и разных заболеваний, в том числе очень серьезных: сердечно-сосудистых заболеваний, анемии, ревматизма, цирроза печени, болезней щитовидной железы, у беременных — в случае нарушений кислородного снабжения плода, при кровотечениях», — объяснил эксперт.
Иногда артериальное давление снижается после приема пищи. Еще с этой проблемой сталкиваются спортсмены при больших физических нагрузках, а также люди, живущие в высокогорных районах. При отсутствии других симптомов всё это может рассматриваться как вариант нормы.
«Кофе сейчас полностью реабилитировано и в разумных пределах может тоже быть полезным гипотоникам», — отмечает врач.
«Народные методы повышения давления с помощью продуктов питания могут быть эффективными, но вместе с тем небезопасными, особенно если история болезни отягощена проблемами с ЖКТ, — предупреждает Александр Шишкин. — Лучше не экспериментировать с решением проблемы низкого давления в домашних условиях и запланировать поход к врачу».