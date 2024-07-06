Какие продукты помогают сохранить молодость мозга

Определенные вещества в составе продуктов способны предотвратить возрастную потерю когнитивных функций. Такая еда также обеспечивает и хорошее самочувствие. Что нужно есть, чтобы сохранить молодость мозга, рассказала психиатр и нейробиолог из Гарварда Ума Найду.