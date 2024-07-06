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Какие продукты помогают сохранить молодость мозга

Они есть в широком доступе.

Источник: Freepik

Определенные вещества в составе продуктов способны предотвратить возрастную потерю когнитивных функций. Такая еда также обеспечивает и хорошее самочувствие. Что нужно есть, чтобы сохранить молодость мозга, рассказала психиатр и нейробиолог из Гарварда Ума Найду.

Одним из чудотворных продуктов оказались куриные яйца. Их лучше приправить куркумой и черным перцем.

Эксперт призывает добавлять в рацион три типа нейропротекторных (то есть защищающих нейроны) питательных веществ: антиоксиданты, витамины группы В и полиненасыщенные жиры.

Все это содержится в жирной рыбе. Ее желательно есть два раза в неделю.

Также полезны семена чиа, кунжут, грецкие орехи и льняное масло.

Ранее эксперты выяснили, что съеденное в 40 лет влияет на качество жизни в 70 лет. Также они назвали продукты, повышающие шансы на здоровое старение.

Айгуль Сабитова