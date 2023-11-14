Какие продукты помогают побороть тягу к сладкому?
Победить тягу к сладкому помогают продукты с высоким содержанием одного важного микроэлемента.
Победить тягу к сладкому помогают продукты с высоким содержанием одного важного микроэлемента.
Продукты с содержанием определенного микроэлемента помогают бороться с тягой к сладкому. Есть и другие способы отказаться от сахара. Об этом рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина, сообщает «Москва 24».
Речь идет о хроме. По данным Роспотребнадзора, в человеческом организме содержится примерно 6 мг хрома в виде ионов, которые входят в разные молекулярные комплексы. Этот микроэлемент есть во всех тканях организма, а накапливается он в печени, костной ткани и селезенке.
Хром участвует в усвоении глюкозы: он входит в состав так называемого фактора толерантности к глюкозе (FTG), который регулирует поглощение сахара клетками. Кроме того, он играет важную роль в выделении и работе ферментов, участвует в регулировании потребления энергии в мышечных тканях, а также способствует снижению уровня холестерина и липопротеидов высокой плотности в крови.
При этом соли трехвалентного хрома, которые нужны для жизнедеятельности человека, можно получить только с пищей.
Марият Мухина советует есть богатые хромом цельнозерновые каши, сыр, орехи, яйца, томаты, брокколи, груши, курицу, говядину, а также печень любых животных. Кроме того, богаты хромом отруби, пивные дрожжи, картофель, бобовые культуры и морепродукты.
В Роспотребнадзоре отмечают, что при сбалансированном питании дефицита хрома обычно не возникает. Но при потреблении большого количества сладких продуктов запасы хрома в организме расходуются быстрее. Также концентрация хрома снижается с возрастом, его дефицит могут испытывать и беременные женщины. Поэтому этим людям рекомендуется дополнительно включить в рацион продукты, богатые хромом, ведь дефицит этого микроэлемента блокирует активность инсулина, обеспечивающего усвоение глюкозы клетками.
Мухина также советует заменять сахара полезными сладостями. Например, фруктами, финиками, инжиром, курагой, черносливом и цукатами. По словам диетолога, в таком случае будет проще отказаться от сахарозы.
Кроме того, эксперт рекомендует питаться пять раз в день небольшими порциями. По ее словам, это тоже помогает снизить тягу к сладостям и не позволяет резко снижаться сахару в крови.