Какие продукты помогают побороть тягу к сладкому?

Продукты с содержанием определенного микроэлемента помогают бороться с тягой к сладкому. Есть и другие способы отказаться от сахара. Об этом рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина, сообщает «Москва 24».

Что за микроэлемент помогает бороться с тягой к сахару?

Речь идет о хроме. По данным Роспотребнадзора, в человеческом организме содержится примерно 6 мг хрома в виде ионов, которые входят в разные молекулярные комплексы. Этот микроэлемент есть во всех тканях организма, а накапливается он в печени, костной ткани и селезенке.

Хром участвует в усвоении глюкозы: он входит в состав так называемого фактора толерантности к глюкозе (FTG), который регулирует поглощение сахара клетками. Кроме того, он играет важную роль в выделении и работе ферментов, участвует в регулировании потребления энергии в мышечных тканях, а также способствует снижению уровня холестерина и липопротеидов высокой плотности в крови.

При этом соли трехвалентного хрома, которые нужны для жизнедеятельности человека, можно получить только с пищей.

В каких продуктах содержится хром?

Марият Мухина советует есть богатые хромом цельнозерновые каши, сыр, орехи, яйца, томаты, брокколи, груши, курицу, говядину, а также печень любых животных. Кроме того, богаты хромом отруби, пивные дрожжи, картофель, бобовые культуры и морепродукты.

В Роспотребнадзоре отмечают, что при сбалансированном питании дефицита хрома обычно не возникает. Но при потреблении большого количества сладких продуктов запасы хрома в организме расходуются быстрее. Также концентрация хрома снижается с возрастом, его дефицит могут испытывать и беременные женщины. Поэтому этим людям рекомендуется дополнительно включить в рацион продукты, богатые хромом, ведь дефицит этого микроэлемента блокирует активность инсулина, обеспечивающего усвоение глюкозы клетками.

Как еще можно отказаться от сахара?

Мухина также советует заменять сахара полезными сладостями. Например, фруктами, финиками, инжиром, курагой, черносливом и цукатами. По словам диетолога, в таком случае будет проще отказаться от сахарозы.