Какие продукты полезны для гипертоников

Изменение образа жизни может помочь нормализовать артериальное давление. Гипертоникам показаны регулярные физические упражнения (не менее пяти дней в неделю), отказ от вредных привычек (употребление алкоголя, курение), контроль стресса и массы тела, а также соблюдение здорового питания. О том, что лучше есть людям с повышенным давлением рассказали в Роспотребнадзоре.