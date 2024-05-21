Какие продукты полезны для гипертоников

Изменение образа жизни может помочь нормализовать артериальное давление. Гипертоникам показаны регулярные физические упражнения (не менее пяти дней в неделю), отказ от вредных привычек (употребление алкоголя, курение), контроль стресса и массы тела, а также соблюдение здорового питания. О том, что лучше есть людям с повышенным давлением рассказали в Роспотребнадзоре.
От какой еды следует отказаться гипертоникам?
Специалисты советуют людям с повышенным давлением исключить следующие продукты и блюда:
- сливочное масло
- жирную свинину
- говядину
- газированные напитки
- напитки, содержащих кофеин
- острые блюда
- приправы
- соления
- консервированные продукты
- мучные и кондитерские изделия
Также гипертоникам необходимо ограничить потребление соли до 2,5 г (чайная ложка без верха) в сутки. Лучше не подсаливать пищу, в крайнем случае можно использовать соль с пониженным содержанием натрия.
Какие продукты помогают нормализовать давление?
При повышенном давлении рекомендуется заменить животные жиры на растительные. Рацион должен иметь низкое содержание жира и холестерина, быть богатым злаками, фруктами и овощами. Также при соблюдении диеты упор следует делать на рыбу и кисломолочные продукты.
Также для стабилизации давления необходим магний: он способствует расширению кровеносных сосудов и укреплению их стенок.
Кроме того, при дефиците этого элемента происходит вымывание калия и увеличивается содержание внутри клеток натрия, что также приводит к повышению давления.
Много магния содержится в зелени и зеленых овощах, а также бобовых, зерновых, орехах и семечках.
При гипертонии важно получать и витамины: С (содержится в цветной капусте, черной смородине, шиповнике и пр.), А (много в моркови, печени, яичных желтках) и группы В (есть в отрубях, капусте, дрожжах и др.).
Кроме того, при гипертонической болезни важно выбирать более здоровые способы приготовления пищи: отваривание, приготовление на пару и запекание.
Источник: https://77.rospotrebnadzor.ru