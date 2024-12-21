Какие продукты нельзя замораживать и что с ними будет

Большинство видов продуктов можно безопасно замораживать, но заморозка может повлиять на качество некоторых продуктов. Пытаясь продлить срок годности некоторых продуктов, мы можем принести вред собственному здоровью.
Что нельзя замораживать?
В листовых зелёных овощах, таких как салат и капуста, содержится много воды, которая при замерзании превращается в лёд. Размороженную листовую зелень есть можно, но вкус у нее поменяется, и вам это может не понравиться.
Ферменты в фруктах и овощах способствуют химическим реакциям, таким как созревание. Замораживание замедляет активность ферментов в продуктах, но не останавливает её.
Некоторые овощи и фрукты плохо замораживаются, в том числе:
- Капуста.
- Сельдерей.
- Кресс-салат.
- Огурцы.
- Эндивий.
- Листья салата.
- Петрушка.
- Картофель.
- Редис.
- Арбуз.
Если решили заморозить сырые яйца, то обязательно выбросьте те, которые треснули во время заморозки. Нетреснувшие замороженные яйца можно хранить в морозилке до тех пор, пока они не понадобятся, а затем разморозить в холодильнике, но их применение ограничено. При заморозке желток становится густым и тягучим, и он плохо смешивается с яичным белком или другими ингредиентами.
Яйца, сваренные вкрутую, нельзя замораживать, так как белок становится жёстким, резиновым или пористым.
Не стоит замораживать молоко, творог, йогурт и сливочное масло. Вообще, многие молочные продукты можно безопасно замораживать, если перед заморозкой их нужно пастеризовать, размораживать в холодильнике и использовать в течение нескольких дней после размораживания, но это может повлиять на качество.
Желе и другие продукты, приготовленные с использованием желатина, могут растекаться, если их заморозить, а затем разморозить.
Также плохо замораживаются жареные блюда. Они теряют свою хрустящую корочку и становятся мягкими. Также как вареные макароны или рис. Также плохо замораживаются и расслаиваются салатные заправки, приготовленные на основе яиц или сливок. А вот замороженное безе может уменьшиться в объёме и стать жёстким, резиновым и пористым.
Не стоит замораживать кофе, так как этот продукт впитывает влагу, запахи и вкусы из окружающей среды. Консервированные продукты и газированные напитки нельзя замораживать, так как они могут взорваться.
И помните, что если вы употребите в пищу консервы, которые вздулись, то это прямой путь в больницу с отравлением.
Срок хранения бекона и вяленой ветчины в морозилке очень короткий (менее месяца), потом их есть нельзя. При заморозке хот-догов и мясных закусок может выделяться жидкость, употреблять в пищу их после этого не стоит. А еще нельзя замораживать фаршированную птицу.
Время, которое требуется для остывания начинки в птице перед заморозкой, а также для размораживания и повторного разогрева после заморозки, может привести к размножению бактерий, вызывающих пищевые отравления и порчу продуктов.