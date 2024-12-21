Какие продукты нельзя замораживать и что с ними будет

Если решили заморозить сырые яйца, то обязательно выбросьте те, которые треснули во время заморозки. Нетреснувшие замороженные яйца можно хранить в морозилке до тех пор, пока они не понадобятся, а затем разморозить в холодильнике, но их применение ограничено. При заморозке желток становится густым и тягучим, и он плохо смешивается с яичным белком или другими ингредиентами.