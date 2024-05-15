Какие продукты нельзя есть на ночь и почему. Врачи все объяснили

До сна осталось немного времени, но совершенно не желает «засыпать» аппетит, требуя дополнительный поздний перекус. Ситуация, знакомая многим, когда вечером ноги сами ведут на кухню, к холодильнику — в поисках, чем бы подкрепиться. Есть ли абсолютно нежелательные к приему в вечернее время продукты? Что можно безопасно съесть на ночь? Как контролировать ночной аппетит?
Об этом РБК Life спросил экспертов: гастроэнтеролога медицинского центра «Парацельс» Дмитрия Федулова, эндокринолога, диетолога, нутрициолога Анастасию Тараско и диетолога, нутрициолога Елену Борисовскую.
Врачи оказались едины во мнении, и вот их ответ.
Что точно не надо есть на ночь
Гастроэнтеролог Дмитрий Федулов перечислил продукты, которые не стоит употреблять перед сном:
- бобовые овощи (горох, фасоль, чечевица) — вызывают вздутие и боли в желудке
- богатые крахмалом овощи (картофель, батат, кукуруза) — повышают уровень глюкозы, способствуют набору веса
- фрукты (виноград, бананы, сладкие груши) содержат большое количество сахара
- цельное молоко — плохо переваривается организмом, вызывая вздутие, боли и рези;
- жирную, жареную еду
- алкоголь
- чай, кофе
«Вышеуказанные продукты допускаются в ограниченном количестве в первой половине дня, физическая активность позволит избежать нежелательных эффектов. Вечером, при проснувшемся аппетите, можно в ограниченном количестве съесть белковую пищу, овощи, фрукты, кроме тех, что я перечислил. Важно понимать, что у людей, имеющих хронические заболевания, спортсменов, людей, ведущих ночной образ жизни, или тех, кто в процессе похудения, рацион может существенно отличаться от универсальных рекомендаций», — пояснил доктор Федулов.
На ночь не рекомендуется есть продукты животного происхождения: красное мясо, рыбу, индейку, курицу и яйца, продолжила диетолог Елена Борисовская. Она пояснила, что это довольно тяжелые продукты, которые могут долго усваиваться организмом в вечернее время, что станет большой нагрузкой на желудочно-кишечный тракт перед сном (на полное усвоение потребуется около трех часов).
«Также на ночь не стоит есть любые простые углеводы. Перечислю: рафинированные продукты, выпечка, изделия из белой муки, макароны, рис. Эти продукты вызывают резкий подъем уровня сахара в крови, что не даст организму спокойно заснуть. Сладкое — к этой же категории. То, что содержит сахар, негативно скажется на здоровье и процессе засыпания», — подчеркнула Борисовская.
Чем грозит соленое и сладкое на ночь
Помимо лишних килограммов, у сладкой или соленой пищи на ночь есть и другие последствия. О них рассказала диетолог и нутрициолог Анастасия Тараско:
«Не надо есть перед сном сыр, острое, соленое, сладкое — любую еду, богатую простыми углеводами. Это калорийно, тяжело для пищеварения. В случае с солью и сахаром — они задерживают жидкость, на следующий день будут неприятные последствия: отеки, усталость, тяжесть».
В какое время дня лучше есть перечисленные продукты
Продукты животного происхождения (белки) лучше есть в первой половине дня, например на завтрак и на обед.
Каждый прием пищи должен быть сбалансированным.
На завтрак многие предпочитают яйца, это правильный выбор, поскольку именно они содержат все необходимые аминокислоты и хорошо подходят для утреннего приема пищи. На обед лучше съесть рыбу, мясо нежирных сортов, субпродукты. Такое мнение высказала диетолог Елена Борисовская.
За сколько часов до сна должен быть ужин
Диетолог Анастасия Тараско рекомендуют последний прием пищи за два-три часа до сна, чтобы пищеварительная система отдохнула, как и весь организм. Для этого нужно распределить продукты в рационе так, чтобы основная калорийность приходилась на утро и день. Если в цифрах, то 30% на утро, 40−50% на обед и минимальный остаток — на перекусы и ужин.
Что можно съесть вечером без вреда организму
Если желание поесть на ночь одержало победу, то компромиссом должен стать выбор продуктов. Не бобовые и не крахмалосодержащие овощи, не слишком сладкие фрукты, цельные злаки, нежирные сорта мяса и рыбы, творог, морепродукты.
«Поздней ночью лучше съешьте овощной салат, куриную грудку, индейку или пару яиц», — рассказала Тараско.
Диетолог и нутрициолог Елена Борисовская добавила, что вечером лучше съесть сложные углеводы: запеченные овощи или крупу, этот прием пищи должен быть не более 100 г. Сложные углеводы дают не такую сильную нагрузку на желудочно-кишечный тракт. Ночью можно выбрать для утоления голода кисломолочные продукты (снова не более 100 г). Эти продукты содержат аминокислоты, необходимые для поддержания уровня сахара в крови на достаточном уровне. Предпочтение лучше отдать ряженке или йогурту без сахара.