Какие продукты нельзя есть на ночь и почему. Врачи все объяснили

Диетолог Анастасия Тараско рекомендуют последний прием пищи за два-три часа до сна, чтобы пищеварительная система отдохнула, как и весь организм. Для этого нужно распределить продукты в рационе так, чтобы основная калорийность приходилась на утро и день. Если в цифрах, то 30% на утро, 40−50% на обед и минимальный остаток — на перекусы и ужин.