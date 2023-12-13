Какие продукты можно заранее купить для новогоднего стола?

До Нового года осталось две с половиной недели и многие хозяйки уже составляют праздничное меню. Определившись со списком блюд, можно составить перечень продуктов, необходимых для их приготовления, и уже закупить некоторые из них. Это поможет сэкономить время и деньги, отмечают специалисты Роспотребнадзора.

Какие продукты к новогоднему столу можно купить уже сейчас?

В середине декабря можно закупить следующие продукты для новогоднего стола:

Консервированные овощи: зеленый горошек, кукурузу, оливки, маслины, разносолы и пр. Эти товары имеют длительный срок годности, к тому же их можно хранить при комнатной температуре, а значит, они не займут место в холодильнике;

Алкогольные и безалкогольные напитки. Шампанское — один из главных атрибутов новогоднего стола и цены на него обычно растут перед Новым годом, поэтому лучше закупить этот и другие напитки для празднования как можно раньше;

Бакалейные товары: крупы, специи, соль, сахар, растительное масло, муку, соусы. Это товары повседневного использования, без которых также невозможно приготовить праздничные блюда. У них большой срок хранения, поэтому пополнить их запасы к Новому году можно не боясь уже сейчас;

Деликатесы: икру, сырокопченые колбасы, соленую или копченую рыбу. Многие из этих товаров сохранят свежесть до Нового года, но при их выборе нужно проверить срок годности, состав и обратить внимание на качество упаковки;

Яйца. Этот продукт используется для приготовления многих традиционных блюд новогоднего стола: салатов и других закусок, выпечки. Срок годности домашних яиц составляет около 30 дней при хранении в холодильнике, а значит их можно купить в середине декабря;

Сладости. Многие не представляют Нового года без шоколадных конфет под елкой. В магазинах уже представлен большой выбор готовых сладких наборов, но можно купить сладости по отдельности и собрать такие наборы самостоятельно;

Замороженные мясо и рыбу. Для приготовления горячих праздничных блюд можно купить замороженные мясо или рыбу либо готовые полуфабрикаты. Еще один вариант: приготовить из свежего мяса или рыбы домашние полуфабрикаты, например, котлеты или отбивные и заморозить их — это сократит время готовки накануне праздника;

Колбасы и сыры в промышленной упаковке. Эти товары также можно купить за пару недель до Нового года, если позволяет их срок годности, указанный на упаковке.

Какие продукты нужно покупать накануне праздника?

За товарами, имеющими самый короткий срок годности, придется дополнительно пойти в магазин за несколько дней или накануне Нового года. Это свежие овощи и фрукты, молоко и кисломолочные продукты, хлеб, свежее мясо и рыба, некоторые виды сыра и колбасы (например, нарезанные в магазине).