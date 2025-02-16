Какие продукты могут замедлить появление седых волос

Седые волосы — естественный процесс старения, вызванный гибелью пигментных клеток в волосяных фолликулах. Ученые создали мышей, которые седеют подобно людям, и выяснили, что лютеолин помогает сохранить цвет шерсти даже при старении. Это открытие может стать основой для разработки средств против поседения и, возможно, даже против возрастного облысения. Лютеолин доступен не только в овощах, но и в виде добавок, что делает его применение удобным для тех, кто не любит овощи. Ученые планируют дальнейшие исследования, чтобы изучить потенциал лютеолина в борьбе с другими возрастными изменениями.