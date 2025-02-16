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Какие продукты могут замедлить появление седых волос

Ученые выявили, что лютеолин, содержащийся в растениях, замедляет некоторые процессы старения.

Источник: Freepik

Ученые из Нагойского университета в Японии обнаружили, что антиоксидант лютеолин, содержащийся в некоторых растениях, может предотвращать поседение волос. Хотя исследования пока проводились только на мышах, ученые предполагают, что аналогичный эффект может наблюдаться и у людей.

Лютеолин, в отличие от других антиоксидантов, таких как гесперетин и диосметин, показал значительные результаты в сохранении пигментации волос, не влияя на их рост или выпадение.

Седые волосы — естественный процесс старения, вызванный гибелью пигментных клеток в волосяных фолликулах. Ученые создали мышей, которые седеют подобно людям, и выяснили, что лютеолин помогает сохранить цвет шерсти даже при старении. Это открытие может стать основой для разработки средств против поседения и, возможно, даже против возрастного облысения. Лютеолин доступен не только в овощах, но и в виде добавок, что делает его применение удобным для тех, кто не любит овощи. Ученые планируют дальнейшие исследования, чтобы изучить потенциал лютеолина в борьбе с другими возрастными изменениями.

Где содержится лютеолин, замедляющий процесс поседения?

Лютеолин — это фитохимическое соединение, один из наиболее распространенных флавоноидов. Обладает антиоксидантными, противовоспалительными, иммуннорегулятивными свойствами. Этот природный пигмент встречается в овощах, некоторых фруктах и цветах:

  • сельдерей,
  • петрушка,
  • салат,
  • шпинат,
  • болгарский перец,
  • брокколи,
  • капуста,
  • морковь,
  • зеленый лук,
  • кожура яблок,
  • артишок,
  • душица,
  • ромашка,
  • перечная мята,
  • розмарин.