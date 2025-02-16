Какие продукты могут замедлить появление седых волос

Ученые из Нагойского университета в Японии обнаружили, что антиоксидант лютеолин, содержащийся в некоторых растениях, может предотвращать поседение волос. Хотя исследования пока проводились только на мышах, ученые предполагают, что аналогичный эффект может наблюдаться и у людей.
Седые волосы — естественный процесс старения, вызванный гибелью пигментных клеток в волосяных фолликулах. Ученые создали мышей, которые седеют подобно людям, и выяснили, что лютеолин помогает сохранить цвет шерсти даже при старении. Это открытие может стать основой для разработки средств против поседения и, возможно, даже против возрастного облысения. Лютеолин доступен не только в овощах, но и в виде добавок, что делает его применение удобным для тех, кто не любит овощи. Ученые планируют дальнейшие исследования, чтобы изучить потенциал лютеолина в борьбе с другими возрастными изменениями.
Где содержится лютеолин, замедляющий процесс поседения?
Лютеолин — это фитохимическое соединение, один из наиболее распространенных флавоноидов. Обладает антиоксидантными, противовоспалительными, иммуннорегулятивными свойствами. Этот природный пигмент встречается в овощах, некоторых фруктах и цветах:
- сельдерей,
- петрушка,
- салат,
- шпинат,
- болгарский перец,
- брокколи,
- капуста,
- морковь,
- зеленый лук,
- кожура яблок,
- артишок,
- душица,
- ромашка,
- перечная мята,
- розмарин.