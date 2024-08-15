Какие прививки важно сделать ребенку осенью

В России вакцинация детей проводится в соответствии с национальным календарём прививок.
Однако среднестатистическому ребенку не лишним будет сделать некоторые дополнительные прививки сверх национального календаря, отмечает педиатр.
Например, вакцинацию от ротавирусной инфекции — в настоящее время заболеваемость растет и среди детей младшего возраста, и у взрослых детей.
Эта инфекция может привести к появлению таких сопутствующих заболеваний, как снижение иммунитета и вторичные иммунодефицитные состояния, возможно, и снижение веса, так как появляется гипотрофия.
Также важно сделать прививку от менингококковой инфекции. По словам педиатра, менингококковая инфекция передается воздушно-капельным путем, осложнения от этой болезни очень серьезные.
От менингококковой инфекции врач рекомендует делать прививку до трех лет, тем не менее, если ваш ребенок идет в детский сад или школу, где возникает повышенный риск инфицирования менингококковой инфекцией, желательно провакцинироваться.
Перед школой также необходимо провести вакцинацию от гриппа. Дети, получившие вакцину, переносят эпидемию гриппа гораздо легче, объясняет Морозова.
Результат — меньше пропусков занятий для детей и работы для родителей. Эта прививка переносится очень хорошо, а выбор вакцин представлен широкий — и пероральные, и интраназальный спрей, и внутримышечные инъекции.
«Также следует обратить внимание на вакцинацию от ветряной оспы. Конечно, эта болезнь менее грозная. Но, если дети до 7 лет не болели ветрянкой, а заболели позже, то болезнь протекает гораздо тяжелее, чем у детей раннего возраста», — говорит педиатр.
У школьников и взрослых это заболевание может потребовать даже стационарного лечения.
По словам врача, ветрянка передается даже через третьих лиц и вентиляционные шахты. Сама вакцинация переносится хорошо.
Конечно, все прививки нужно делать вовремя, чтобы предотвратить развитие инфекций в организме и предупредить развитие осложнений.
Информация о прививках должна быть внесена в формы 086у (справка для студентов колледжей, вузов) и 026у (справка для детей, посещающих детские школьные и дошкольные учреждения), поэтому обязательно принесите подтверждения о проведенной вакцинации на прием к педиатру при прохождении диспансеризации перед учебным годом.
Как отмечает Морозова, в последнее время перечень заболеваний, считавшихся противопоказаниями для вакцинации, «существенно сузился».
Абсолютными противопоказаниями для прививки являются тяжелая реакция на предшествующее введение данного препарата, злокачественное заболевание, СПИД.
При устройстве в детский коллектив обычно требуются данные о наличии профилактической вакцинации. Однако если ребенок не был привит по той или иной причине (медотвод, отказ родителей), ребенок может посещать детский коллектив и сложностей с оформлением быть не должно. Правда, может потребоваться документально оформленный отказ родителей от вакцинации.
В настоящий момент многие родители неоправданно отказываются от проведения вакцинации, ссылаясь на информацию из некомпетентных источников, в том числе из интернета.
Как уверяет педиатр, эти страхи не оправданы — решение о вакцинации принимается врачом после медицинского осмотра. При наличии противопоказаний и возможности возникновения осложнений, вакцинация откладывается, также родители предупреждаются о наличии возможных осложнений.