Какие прививки важно сделать ребенку осенью

«Также следует обратить внимание на вакцинацию от ветряной оспы. Конечно, эта болезнь менее грозная. Но, если дети до 7 лет не болели ветрянкой, а заболели позже, то болезнь протекает гораздо тяжелее, чем у детей раннего возраста», — говорит педиатр.