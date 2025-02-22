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Какие прививки нужны взрослым

Вакцинация взрослых важна для предотвращения распространения инфекционных заболеваний. При этом перечень необходимых прививок может варьироваться в зависимости от региона, образа жизни, состояния здоровья и предыдущей вакцинации. Об этом рассказала врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая.

Елена Рогачева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Вот общий список вакцин, рекомендованных для взрослых:

1. Прививки против инфекций, вызываемых бактериями

  • Столбняк и дифтерия. Вакцинация против столбняка и дифтерии рекомендуется каждые 10 лет. Она также обеспечивает защиту от коклюша, говорит врач.
  • Пневмококковая вакцина. Рекомендуется для взрослых старше 65 лет и для людей, имеющих хронические заболевания, например, диабет, болезни сердца и легких. Она защищает от пневмонии, менингита и других болезней, вызванных пневмококками.
  • Менингококковая вакцина. Часто рекомендуется для людей, находящихся в группе риска или тем, кто собирается в регионы с высоким уровнем заболеваемости менингитом.

2. Прививки против вирусов

  • Грипп. Вакцинация против сезонного гриппа рекомендуется каждый год, особенно для людей с повышенным риском (пожилые люди, беременные, люди с хроническими заболеваниями).
  • Гепатит A и B. Прививка против гепатита A рекомендуется тем, кто путешествует в регионы с высоким уровнем заболеваемости или имеет риск заражения. Прививка против гепатита B рекомендуется для всех взрослых, которые не были вакцинированы в детстве, и для людей, находящихся в группе риска.
  • Вирус папилломы человека (ВПЧ). Вакцинация рекомендуется для молодых людей и женщин до 26 лет, но в некоторых случаях может быть полезна и для людей постарше.

3. Вакцины для специфических групп

  • Прививки для беременных. Женщинам рекомендуется получение прививки против коклюша (Tdap) и гриппа во время беременности.
  • Прививки для путешественников. Для путешественников могут потребоваться дополнительные прививки, например, против желтой лихорадки, тифа и других инфекций в зависимости от страны назначения.

4. Существующие заболевания и иммуносупрессия

Если у вас есть хронические заболевания, или вы принимаете иммуносупрессанты, возможно, вам потребуются дополнительные вакцины, такие как вакцина против герпеса зостера (опоясывающего лишая).

Чтобы определить, какие именно прививки необходимы в вашем конкретном случае, важно проконсультироваться с врачом или специалистом в области вакцинации. Они помогут с учетом вашего медицинского анамнеза и образа жизни разработать индивидуальный план вакцинации, заключила врач.