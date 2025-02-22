Какие прививки нужны взрослым

Вот общий список вакцин, рекомендованных для взрослых:
1. Прививки против инфекций, вызываемых бактериями
- Столбняк и дифтерия. Вакцинация против столбняка и дифтерии рекомендуется каждые 10 лет. Она также обеспечивает защиту от коклюша, говорит врач.
- Пневмококковая вакцина. Рекомендуется для взрослых старше 65 лет и для людей, имеющих хронические заболевания, например, диабет, болезни сердца и легких. Она защищает от пневмонии, менингита и других болезней, вызванных пневмококками.
- Менингококковая вакцина. Часто рекомендуется для людей, находящихся в группе риска или тем, кто собирается в регионы с высоким уровнем заболеваемости менингитом.
2. Прививки против вирусов
- Грипп. Вакцинация против сезонного гриппа рекомендуется каждый год, особенно для людей с повышенным риском (пожилые люди, беременные, люди с хроническими заболеваниями).
- Гепатит A и B. Прививка против гепатита A рекомендуется тем, кто путешествует в регионы с высоким уровнем заболеваемости или имеет риск заражения. Прививка против гепатита B рекомендуется для всех взрослых, которые не были вакцинированы в детстве, и для людей, находящихся в группе риска.
- Вирус папилломы человека (ВПЧ). Вакцинация рекомендуется для молодых людей и женщин до 26 лет, но в некоторых случаях может быть полезна и для людей постарше.
3. Вакцины для специфических групп
- Прививки для беременных. Женщинам рекомендуется получение прививки против коклюша (Tdap) и гриппа во время беременности.
- Прививки для путешественников. Для путешественников могут потребоваться дополнительные прививки, например, против желтой лихорадки, тифа и других инфекций в зависимости от страны назначения.
4. Существующие заболевания и иммуносупрессия
Если у вас есть хронические заболевания, или вы принимаете иммуносупрессанты, возможно, вам потребуются дополнительные вакцины, такие как вакцина против герпеса зостера (опоясывающего лишая).
Чтобы определить, какие именно прививки необходимы в вашем конкретном случае, важно проконсультироваться с врачом или специалистом в области вакцинации. Они помогут с учетом вашего медицинского анамнеза и образа жизни разработать индивидуальный план вакцинации, заключила врач.