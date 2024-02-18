Какие привилегии есть у женщин после выхода из декрета

Если один или два года, предшествующих больничному, пришлись на декретный отпуск, женщина может по заявлению заменить их на предыдущие, чтобы пособие было больше. Например, в 2022 и 2023 году женщина была в декретном отпуске, вышла на работу в 2024 году и в этом же году уходит на больничный. Она может написать заявление, чтобы больничные рассчитали от зарплаты за 2020 и 2021 год, если это приведет к увеличению пособия.