Какие привилегии есть у женщин после выхода из декрета

Для неработающих граждан обязательными условиями для получения пособия является среднедушевой доход не выше прожиточного минимума в регионе проживания, определенные требования к составу имущества семьи и наличие заработка у трудоспособных взрослых или объективные причины его отсутствия.
Какие еще есть льготы при выходе на работу?
Оформление больничного листа.
Если один или два года, предшествующих больничному, пришлись на декретный отпуск, женщина может по заявлению заменить их на предыдущие, чтобы пособие было больше. Например, в 2022 и 2023 году женщина была в декретном отпуске, вышла на работу в 2024 году и в этом же году уходит на больничный. Она может написать заявление, чтобы больничные рассчитали от зарплаты за 2020 и 2021 год, если это приведет к увеличению пособия.
Отпуск.
Кроме этого сразу после декрета можно взять очередной отпуск. Взять можно как неиспользованные дни за прошлые годы, так и авансом за текущий независимо от стажа работы. Отпускные при этом будут считать от заработка за 12 месяцев до начала отпуска по беременности и родам. При оформлении отпуска следует учитывать, что даже если до ухода в декрет все дни отпуска были использованы, во время больничного по беременности и родам шел стаж работы и накопились новые дни.
Если отпуск нужен не сразу после выхода из декрета, то претендовать на него можно по графику, а вне графика — по согласованию с работодателем. Многодетные родители, воспитывающие 3-х и более детей в возрасте до 18 лет, могут уйти в отпуск в любое время.
Увольнение.
Помимо всего, работодатель не вправе уволить по собственной инициативе женщину, имеющую ребенка в возрасте до трех лет. Увольнение по инициативе работодателя может быть произведено лишь по следующим основаниям:
в связи с ликвидацией организации или прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем;
в связи с неоднократным неисполнением работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
в связи с однократным грубым нарушением работником трудовых обязанностей (прогул; появление на работе в нетрезвом состоянии; разглашение охраняемой законом тайны, совершение по месту работы хищения чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения; нарушение требований охраны труда, если это повлекло тяжкие последствия или создавало угрозу их наступления;
в связи с совершением виновных действий, которые дают основания для утраты доверия к работнику;
в связи с совершением работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы;
в связи с однократным грубым нарушением руководителем организации (филиала, представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей;
в связи с предоставлением работником подложных документов при заключении трудового договора;
в связи с применением физического и (или) психического насилия над ребенком.