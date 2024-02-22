Mail.ru
Почта
Мой Мир
Одноклассники
ВКонтакте
Игры
Знакомства
Новости
Поиск
Облако
VK Combo
Все проекты
Все проекты
выход
Регистрация
Вход
Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Ещё
Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
18:10 (мск)
,
ВФокусе Mail.ru
Какие приметы являются для россиян самыми важными
Редакция Новостей Mail.ru узнала, верят ли россияне в приметы.
<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456260710&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<script src="https://static.pulse.mail.ru/cached/pulse-lenta.5921787a89799234f8f7.js" async></script> <div class="rb-pulse"> <div class="rb-pulse__lenta pulse-lenta-root"></div> </div> <script> (function(window) { function callback () { var currentPageUTM = (window.UTMApi || {}).currentPageUTM; (new Pulse.Lenta('mediaproject_lenta_vfokuse', null, { lazy: 0, maxColumns: 4, partnerId: currentPageUTM, hasHeader: false, showCardSkeletons: true, layout: 'categories', categoriesTitle: 'Актуальное' })).render('.pulse-lenta-root'); } window.Pulse && callback() || (window.pulseAsyncInit = callback); })(this); </script>