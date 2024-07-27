Какие приложения занимают больше всего памяти в телефоне

В современных смартфонах довольно много встроенной памяти, но она не безгранична. Некоторые мобильные приложения и файлы занимают немало места на хранилище, поэтому оно нуждается в оптимизации.
Какие приложения и файлы «съедают» больше всего памяти?
Как рассказал Москве 24 генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков, много памяти тратится на хранение фото и видео, а также скачанных на устройство карт навигации. Что касается приложений, то немало места на хранилище занимают некоторые игры. Много памяти могут «съедать» и мессенджеры, если через них передается большое количество видео собеседникам, либо сохраняются файлы, отправленные ими.
Эксперт Григорий Лысенко рассказал радио Sputnik, что больше всего памяти смартфона занимают фотографии, фильмы и различные несистемные приложения. Чтобы узнать, какие файлы и программы занимают больше всего места на устройстве, можно зайти в настройки хранилища и отфильтровать по размеру приложения, фото, видео и пр., советует специалист.
Как оптимизировать память устройства?
Чтобы очистить память, Кусков рекомендует сбросить фото, видео и другие «тяжелые» файлы на стороннее устройство и удалять неиспользуемые приложения. Кроме того, по его словам, место на внутреннем накопителе занимает кэш — временные файлы, которые сохраняет устройство. Его тоже можно почистить в настройках смартфона.
Лысенко также советует не забывать периодически удалять со смартфона ненужные фотографии, файлы и приложения, очищать кэш в приложениях и браузерах. Он назвал еще несколько способов оптимизировать память смартфона:
- Если есть возможность, установите в смартфон карту памяти и храните фото, видео, документы и приложения там;
- Если такой возможности нет, настройте синхронизацию галереи с облачными хранилищами. В этом случае можно включить функцию удаления дубликатов — при перемещении файлов в облако они будут автоматически удаляться с телефона;
- Используйте программы-клинеры — это приложения для автоматической очистки памяти гаджетов, которые определяют ненужные или неиспользуемые файлы;
- Снизьте качество видео и фото, которые делает ваша камера или которые вы закачиваете в смартфон, — они будут весить меньше.
Источники: https://www.m24.ru https://radiosputnik.ru