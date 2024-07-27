Какие приложения занимают больше всего памяти в телефоне

Как рассказал Москве 24 генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков, много памяти тратится на хранение фото и видео, а также скачанных на устройство карт навигации. Что касается приложений, то немало места на хранилище занимают некоторые игры. Много памяти могут «съедать» и мессенджеры, если через них передается большое количество видео собеседникам, либо сохраняются файлы, отправленные ими.