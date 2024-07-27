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Какие приложения занимают больше всего памяти в телефоне

Эксперты рассказали о файлах и приложениях, на хранение которых тратится много памяти телефона.

Источник: Kev Costello/CC0

В современных смартфонах довольно много встроенной памяти, но она не безгранична. Некоторые мобильные приложения и файлы занимают немало места на хранилище, поэтому оно нуждается в оптимизации.

Какие приложения и файлы «съедают» больше всего памяти?

Как рассказал Москве 24 генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков, много памяти тратится на хранение фото и видео, а также скачанных на устройство карт навигации. Что касается приложений, то немало места на хранилище занимают некоторые игры. Много памяти могут «съедать» и мессенджеры, если через них передается большое количество видео собеседникам, либо сохраняются файлы, отправленные ими.

Эксперт Григорий Лысенко рассказал радио Sputnik, что больше всего памяти смартфона занимают фотографии, фильмы и различные несистемные приложения. Чтобы узнать, какие файлы и программы занимают больше всего места на устройстве, можно зайти в настройки хранилища и отфильтровать по размеру приложения, фото, видео и пр., советует специалист.

Как оптимизировать память устройства?

Чтобы очистить память, Кусков рекомендует сбросить фото, видео и другие «тяжелые» файлы на стороннее устройство и удалять неиспользуемые приложения. Кроме того, по его словам, место на внутреннем накопителе занимает кэш — временные файлы, которые сохраняет устройство. Его тоже можно почистить в настройках смартфона.

Лысенко также советует не забывать периодически удалять со смартфона ненужные фотографии, файлы и приложения, очищать кэш в приложениях и браузерах. Он назвал еще несколько способов оптимизировать память смартфона:

  • Если есть возможность, установите в смартфон карту памяти и храните фото, видео, документы и приложения там;
  • Если такой возможности нет, настройте синхронизацию галереи с облачными хранилищами. В этом случае можно включить функцию удаления дубликатов — при перемещении файлов в облако они будут автоматически удаляться с телефона;
  • Используйте программы-клинеры — это приложения для автоматической очистки памяти гаджетов, которые определяют ненужные или неиспользуемые файлы;
  • Снизьте качество видео и фото, которые делает ваша камера или которые вы закачиваете в смартфон, — они будут весить меньше.