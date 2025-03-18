Названы компании, которые планирует приватизировать Минфин

«Госкомпании нередко рассматривают как менее эффективные, чем частные. Для этого есть определенные основания, потому что статистика показывает, что госкомпании показывают более низкие показатели экономической эффективности, чем частные. Но это связано со спецификой функций, которые выполняют госкомпании, а не с тем, что они сами по себе работают менее эффективно. На государственные компании нередко возлагаются такие задачи, которые приводят к их более низкой рентабельности. Поскольку они вынуждены выполнять определенные поручения государства, которые не всегда оказываются прибыльными. Поэтому прямое сравнение государственных и частных компаний здесь не совсем правомерно», — добавил спикер.