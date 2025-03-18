Названы компании, которые планирует приватизировать Минфин

Минфин предложил провести большую приватизацию
Министерство финансов РФ подготовит предложения по проведению большой приватизации. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Росимущества.
«У нас будет предложение по большой приватизации. На наш взгляд, сейчас как раз то время, когда можно было бы еще раз этот вопрос поставить на повестку дня», — отметил глава Минфина.
Замглавы ведомства Алексей Моисеев рассказал, что министерство внесло в кабмин перечень из семи компаний для приватизации.
Он напомнил, что на 2025 год стоит размещение госкорпорации «Дом.РФ».
«Что касается других, почему мы сейчас про это говорим: чтобы продать в 2026 году, надо года полтора подготовки. То есть эти компании даже не все ПАО, и там понятно, что и юридическую структуру, и организационно-правовую форму менять, и знакомить инвесторов», — добавил Моисеев.
Руководитель Росимущества Вадим Яковенко рассказал, что в прошлом году ведомство перечислило в бюджет 473 млрд рублей. Дивидендные выплаты компаний с государственным участием составили 307 млрд рублей, а приватизация имущества казны и корпоративных активов принесла 132 млрд рублей, в то время как планировалось привлечь лишь 6 млрд. В текущем году власти планируют привлечь с приватизации не менее 100 млрд рублей.
Действительно ли сейчас нужна большая приватизация, и какие предприятия могут задействовать в ней — рассказали опрошенные ВФокусе Mail экономисты.
Не совсем подходящее время для большой приватизации
Заведующий лабораторией сравнительных исследований экономического факультета МГУ Андрей Колганов отметил, что сейчас не совсем подходящее время для проведения большой приватизации.
«Я, честно говоря, удивлен, что Силуанов считает нынешнюю ситуацию благоприятной для проведения большой приватизации. Сейчас ситуация на рынке не такова, чтобы предприятия, принадлежащие частному капиталу, могли мобилизовать средства на выкуп каких-то долей в государственных предприятиях. Не настолько велико у них финансовое благополучие. Особенно, если речь идет о предприятиях, не принадлежащих сектору добывающей промышленности», — сказал Колганов.
Кроме того, эксперт выразил сомнения в благотворности приватизации как таковой, а также развеял утверждение о том, что частные компании эффективнее государственных
«Госкомпании нередко рассматривают как менее эффективные, чем частные. Для этого есть определенные основания, потому что статистика показывает, что госкомпании показывают более низкие показатели экономической эффективности, чем частные. Но это связано со спецификой функций, которые выполняют госкомпании, а не с тем, что они сами по себе работают менее эффективно. На государственные компании нередко возлагаются такие задачи, которые приводят к их более низкой рентабельности. Поскольку они вынуждены выполнять определенные поручения государства, которые не всегда оказываются прибыльными. Поэтому прямое сравнение государственных и частных компаний здесь не совсем правомерно», — добавил спикер.
Приватизируют убыточные госактивы
Под приватизацию, в первую очередь, могут попасть убыточные государственные активы. Такое мнение выразил руководитель направления «Экономика и финансы» Института современного развития Никита Масленников.
«Это, прежде всего, государственные активы, которые приносят бюджету только убытки. Есть планы по госкорпорации “Дом.РФ”, “Совкомфлоту”, другим компаниям. Они останутся в собственности государства, но часть акций выпустят в свободное обращение. Это вызовет спрос со стороны инвесторов и принесет достаточно серьезный доход», — сказал Масленников.
По его словам, необходимость проведения приватизации обуславливается избыточной долей государства в госкомпаниях, которая ложится бременем на бюджет.
«Но это было и три года назад, и четыре. Но сейчас, в условиях проведения СВО, возникают предпосылки для этого (приватизации). Во-первых, геополитическая ситуация к концу года может несколько измениться. Во-вторых, по мере завершения СВО придется заниматься оборонными производствами. Вполне вероятно, что та часть, которая не будет востребована, может быть поставлена в реестр возможной приватизации», — подчеркнул экономист.
Приватизация необходима в России
Экономист и финансовый аналитик Александр Разуваев считает, что большая приватизация сейчас необходима в России.
«Нам нужен развитый фондовый рынок, и нам нужно как-то покрывать дефицит бюджета. Я полностью поддерживаю предложение Силуанова», — сказал Разуваев.
Эксперт уверен, что под приватизацию могут попасть любые предприятия, не обязательно убыточные.
«Это может быть, что угодно: РЖД, Газпромнефть, Росатом, но в пределах 10−15% акций на рынке. Что касается продаж стратегическим инвесторам, то они не особо смотрятся. Но теоретически могут быть индийцы, китайцы, турки», — заключил спикер.