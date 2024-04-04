Какие предметы нельзя сдавать в багаж самолета?

Портативные зарядные устройства (внешние аккумуляторы, внешние зарядные устройства, пауэрбанки (Power Bank), портативные пуско-зарядные устройства) содержащие литиевые аккумуляторы, от которых подзаряжаются смартфоны, планшеты, ноутбуки, можно взять только в ручную кладь.
Если сотрудники аэропорта заметят что-либо из этого в чемодане, они смогут вскрыть его.
Как заявляют представители аэропорта Шереметьево, портативные зарядные устройства должны размещаться в оригинальной упаковке, отдельном пластиковом пакете или защитном чехле, или с изолированными открытыми контактными клеммами, путем обматывания изоляционной лентой открытых клемм — в соответствии с требованиями для литиевых аккумуляторов.
Какие аккумуляторы можно провезти в ручной клади?
Удельная мощность аккумулятора должна быть не выше 100 Втч (свыше 100 Втч до 160 Втч включительно — перевозится не более двух и требуется разрешение авиакомпании). Также аккумулятор должен содержать не больше двух граммов металла лития..
Расчет удельной мощности производится по следующей формуле: 1 Втч (Wh) = 1 В (V) * 1 Ач (Ah), где Втч — Ватт-час, В — Вольт, Ач — Ампер-час.
Почему зарядные устройства нельзя провозить в багаже?
Провоз портативных зарядных устройств (внешних аккумуляторов, внешних зарядных устройств, пауэрбанков (Power Bank), портативных пуско-зарядных устройств) и запасных батарей в зарегистрированном багаже запрещен. Такие аккумуляторы представляют особую опасность из-за риска самовозгорания.
Какие предметы нельзя перевозить в самолете в качестве ручной клади и в багаже?
В самолет нельзя брать радиоактивные материалы или сжатые газы, нельзя провозить зажигалки (разрешают только одну газовую в ручной клади), фейерверки, включая бенгальские огни, хлорсодержащий отбеливатель, бензин, растворитель для краски и другие легковоспламеняющиеся вещества. Также запрещен провоз оружия и взрывчатых веществ. Кроме того категорически запрещено перевозить средства выведения из строя, такие как: газ мейс (нервно-паралитический), аэрозольный баллон с перцем