Какие предметы нельзя сдавать в багаж самолета?

В самолет нельзя брать радиоактивные материалы или сжатые газы, нельзя провозить зажигалки (разрешают только одну газовую в ручной клади), фейерверки, включая бенгальские огни, хлорсодержащий отбеливатель, бензин, растворитель для краски и другие легковоспламеняющиеся вещества. Также запрещен провоз оружия и взрывчатых веществ. Кроме того категорически запрещено перевозить средства выведения из строя, такие как: газ мейс (нервно-паралитический), аэрозольный баллон с перцем и т. д. , содержащие раздражающие или паралитические вещества.