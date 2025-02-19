Какие последствия от разлива мазута ждут жителей Крыма и волонтеров

— Для экологов и волонтеров, которые работают в Крыму, это даже не вопрос. На очистку побережья уйдет как минимум весь 2025 год. Но, возможно, видимые последствия катастрофы придется убирать дольше — до двух лет. А невидимые будут оказывать влияние на экосистему еще лет 5−10. Важно не только убрать мазут и ликвидировать последствия его разлива, необходимо рекультивировать побережье. Я, например, не рекомендовал бы отдыхать на побережье Анапского района, чтобы не рисковать здоровьем. По последним данным НИПИ и Всероссийского общества охраны природы, в пробах песка с очищенного пляжа Анапы был обнаружен опасный канцероген бензопирен, предельные нормы которого превышают в 22,5 раза.