Какие последствия от разлива мазута ждут жителей Крыма и волонтеров

Уже 18 декабря к ликвидации последствий приступили больше 4-х тысяч волонтеров, однако работы на побережье до сих пор не завершены. Тяжелый нефтепродукт опустился на дно, и его то и дело выбрасывает на пляжи Анапы, Бугазской косы, Керчи, Севастополя, Феодосии, Алушты и Судака. Погибли уже 84 черноморских дельфина, около 20 тысяч птиц, от мазута приходится отмывать даже собак.
Главным вопросом, который волнует сотни тысяч людей, остаются отпуска. Неужели прекрасные пляжи Крыма станут недоступны туристам? Куда ехать отдыхать, где безопасно? Какие последствия для здоровья будут, если побывать на загрязненном пляже?
На вопросы отвечает эколог Александр Люкшин — основатель и директора «Центра чистой природы 12−15» Александра Люкшина. Он вернулся с Бугазской косы только 4 февраля, отработав на очищении берега 1,5 месяца. За это время команда привлекла и координировала действия 350 волонтеров. А на самом деле их тысячи.
— Александр, дайте информацию из первых рук: пляжный отдых на берегу Черного моря — всё? Или есть надежда.
— Для экологов и волонтеров, которые работают в Крыму, это даже не вопрос. На очистку побережья уйдет как минимум весь 2025 год. Но, возможно, видимые последствия катастрофы придется убирать дольше — до двух лет. А невидимые будут оказывать влияние на экосистему еще лет 5−10. Важно не только убрать мазут и ликвидировать последствия его разлива, необходимо рекультивировать побережье. Я, например, не рекомендовал бы отдыхать на побережье Анапского района, чтобы не рисковать здоровьем. По последним данным НИПИ и Всероссийского общества охраны природы, в пробах песка с очищенного пляжа Анапы был обнаружен опасный канцероген бензопирен, предельные нормы которого превышают в 22,5 раза.
— Экспериментально вы выяснили, что при прогреве воды до 22 — 23 градусов мазут начинает всплывать? Значит, летом берег ждут новые выбросы?
— Вероятность того, что мазут, который опустился на дно моря, всплывет — 50 на 50. Возможно, он там и останется. Это зависит не только от температуры, но и от глубины. Специалисты Роспотребнадзора говорят, что море на Бугазской косе прогревается до 25 градусов. При температуре в 22 градуса мазут превращается в жидкую эмульсию. Сейчас важно определить его залежи и оперативно их ликвидировать, иначе он будет отравлять все вокруг, сохранится вероятность выбросов на побережье летом.
— Тогда куда ехать отдыхать?
Я бы рекомендовал отдыхать южнее Анапы: Геленджик, Сочи. Если брать Крым, то лучше предпочесть отдых вдали от моря: в горах, у бассейнов, посещать исторические места.
— На самом деле прогнозы сейчас никто давать не возьмется. Выбросы были зарегистрированы и в Азове — в городе Бердянске Запорожской области. Вообще прежде чем ехать отдыхать, нужно промониторить ситуацию. Ни один пляж не будет открыт без разрешения Роспотребнадзора. Там, где нельзя купаться, должны быть установлены указатели. Но даже в этом случае я бы рекомендовал не терять бдительности. Там, где сегодня чисто, завтра снова может быть мазут.
— Крымские отельеры распродают бизнес. Как отразится катастрофа на турбизнесе?
— Поток туристов в Крым за последние годы существенно снизился, и он может стать еще ниже. Полагаю, что туристической отрасли нужна государственная поддержка. Но и самим владельцам стоит ответить на этот вызов новыми решениями. Например, разработать новые сервисы, услуги, объединиться и создать что-то новое, что привлечет туристов. Сочи не резиновый город, а потребность в отдыхе будет всегда.
— Что порекомендуете местным жителям, чтобы сохранить здоровье?
— То же, что и всем. Не купаться в море, не гулять там, где явно видны пятна мазута. Не ходить по загрязненному песку босиком и тем более не валятся в нем. Не позволять это делать детям. Последствия для здоровья могут быть самые неприятные.
— Тех, кто не был на месте катастрофы, интересует такой вопрос: это действительно мазут, не нефть? У нас, вроде, сложности с торговлей нефтью.
— Это тяжелый мазут марки 100. В 2007 году был разлив мазута, но там была другая марка и последствия были не такими катастрофическими.
— Как глубоко уходит в песок загрязнение на берегу? Говорят, что мазут ушел в песок на 70 сантиметров.
— Ну 70 сантиметров — это громко сказано. Но действительно есть участки берега, где пласты и сгустки мазута ушли в песок. В одних местах — на 10−15 сантиметров, в других — на 30−40, а где-то и на 50 сантиметров.
Самые глубокие участки загрязнения мы находили на пляже у Благовещенской и на Бугазской косе. На Анапских пляжах в районе реки Можепсин и в сторону Витязева мазут залегает на глубине 40 см.
Есть вопросы о качестве уборки многими группами, которых мы встречали. Есть места, где мазут затоптали в песок, есть места, где его вдавили на большую глубину колесами машин. Поэтому для уборки требуется спецтехника, способная просеивать песок и отделять его от мазута на глубине до 50 сантиметров.
Я неоднократно поднимал этот вопрос в оперативном штабе. На лопаты надежды нет. Есть нюанс: ветер выдувает верхний слой песка, а мелкая фракция остается.
— Куда увозят мешки песка с мазутом, как его утилизируют?
— Собранный мазут и загрязненный песок сейчас везут на три специализированных полигона для временного хранения. При наступлении тепла его накроют брезентом, чтобы мазут не испарялся, ведь рядом с полигонами — поселки. Сейчас поданы больше 30 заявок на его переработку. Некоторые способы предусматривают полное очищение песка и возврат его на пляжи. Но последнее слово за Минприроды и Роспотребнадзором.
— Сотрудники НПЗ, убирающие нефтепродукты, работают в ОЗК и в шланговых противогазах. Ваших СИЗов достаточно для защиты здоровья?
— На берегу и на заводе концентрация вредных веществ разная. Наш «Центр» сразу закупил качественные респираторы 3M со сменными фильтрами. Они хорошо защищают, и в них легко работать. Я лично отработал в таком 40 дней, никаких последствий не ощутил. Но мы работаем с перерывами. Максимально возможное время работы с нефтепродуктом — 4 часа. Для работ купили СИЗы с пропиткой, выпустили памятку, чтобы волонтеры не надевали под нее повседневную одежду, а специально выделили комплект для работы.
По инвентарю скажу так: в штабах волонтером выдают очень посредственные респираторы. Работать в них неудобно — пропускают запахи, сами неприятно пахнут резиной. До 3 января выдавали СИЗы из нетканного материала, которые не защищают от мазута и его испарений, но после 3 января ситуация изменилась в лучшую сторону.
Но проблема даже не в СИЗах, проблема в том, что многие волонтеры, особенно из муниципальных групп, отказывались от них, снимали респираторы. Я одно время даже ходил, убеждал людей не рисковать, но понимания не добился. Видел одного мужчину — он жаловался на головокружение и тошноту, накануне он без защиты убирал мазут.
Есть случаи, когда волонтеры не берегут себя. Это некий психологический фактор, когда они видят реальные масштабы катастрофы, у них происходит какой-то срыв — они забывают о себе и стараются во что бы то ни стало помочь, забывая о здоровье. И убедить их бывает сложно. Тем более, что работать в СИЗе действительно тяжелее.
— При этом все риски для здоровья волонтеры берут на себя, я правильно понимаю?
— В общем, да. Стоит упомянуть, что регистрация на добро.рф обеспечивает медицинскую страховку. Мы все добровольцы, и все наши волонтеры проходят инструктаж. И мы сделали все возможное для того, чтобы обеспечить безопасность.
— Ваше ощущение — справимся с бедой?
— Я думаю, справимся. Сейчас севший на мель танкер «Волгонефть» окружен насыпными банками, вокруг него все заполнено сорбентом. И по видео- по фото видно, что этот сорбент работает. Танкер уже начали распиливать и демонтировать.
— Какие у вас и волонтеров планы? Вернетесь на Бугазскую косу?
— На Бугазской косе наши волонтеры будут работать минимум до 1 марта. А там посмотрим. Но в любом случае вернусь на нее в апреле. У нас намечена уборка мусора на участке в 31 километр. Туда штормами выносит мусор с турецкого, да и не только с турецкого берега. Желающих помочь можем взять с собой. У нас борьба за чистую природу продолжается всегда!
К 7 февраля 2025 года волонтерами и сотрудниками МЧС было собрано больше 178 тысяч тонн нефтепродуктов. У пляжей Анапы и в Темрюкском районе продолжается устройство защитного вала. Уже обследованы 7,5 тысяч квадратных километров морского дна. Очищены, в том числе повторно, около 400 километров побережья. На очистке используются установки «Грохот», способные быстро просеивать песок.
Журналисты уже провели расследование, и выяснили, что танкером «Волгонефть-212» владела фирма «Кама Шиппинг», которая принадлежит бизнесмену Виктору Селькову и его сыновьям. СМИ также утверждают, что предприниматели — «выходцы и структур бизнесмена Михаила Антонова». Это бизнесмен, который был крупнейшим акционером «Камского речного пароходства», владевшего печально известным теплоходом «Булгария». Пассажирское судно перевернулось в 2011 году на Куйбышевском водохранилище, погибло 122 пассажира, в том числе много детей. Бизнесмены Сельковы уже попадали в зону внимания ФСБ и налоговой службы.
Второй танкер по версии СМИ принадлежит ЗАО «Волгатранснефть». Кстати, суда «Волгатранснефти» продолжают возить опасные грузы по акватория Керченского пролива. Эксперты считают, что владельцы судов должны понести ответственность за катастрофу — как уголовную, так и материальную. обывателям пока остается мониторить ситуацию по мазуту на сайтах Роспотребнадзора и менять планы на отдых.
Что происходит прямо сейчас
Сейчас сотрудники Морспасслужбы уже заканчивают работы по демонтажу танкера «Волгонефть-239» в Керченском проливе. Демонтированы надстройка и машинное отделение. Идет утилизация нижней части судна. Корма танкера с помощью современных технологий будет перенесена на сушу целиком. Севшее на мель судно будет демонтировано в течение месяца. Дно возле судна постоянно мониторят водолазы.
Судьбу танкера Волганефть-212 пока решают. Судно затонуло и лежит на глубине 15 метров. Обследования показали, что корпус судна не поврежден и способен выдержать подъем на поверхность. Утечки мазута с танкера нет — нефтепродукт надежно запечатан в цистернах.
Спасатели и волонтеры уже очистили 215 километров Черноморского побережья. Очищена береговая линия Краснодарского края, в Темрюкском районе от загрязнения очистили пляжи от мыса панагия до центра Анапы.
В Крыму идет работа по очистке берега от от Раздольненского района до Керчи. Борьба с последствиями катастрофы продолжается, и мы обязательно выйдем из нее победителями.
Майя Новик