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Какие породы собак живут меньше всего?

Психолог рассказала о травмах, вызванных необдуманной покупкой собаки.

Источник: Ave Calvar/CC0

У некоторых пород собак продолжительность жизни короче, чем у других соплеменников. Этот печальный факт научно доказан, но он не должен стать препятствием для заводчиков. О нем просто нужно знать заранее. Иначе внезапная гибель питомца может принести домочадцам много горя. Этот непростой вопрос aif.ru обсудил с психологом Натальей Селивановой.

Зачем знать, сколько живет собака?

По словам эксперта, особенно тяжело потерю пушистого компаньона переносят дети и пожилые люди. Первые — быстро привязываются к четвероногому любимцу, а у вторых — эмпатия на уровне ребенка, поэтому им тоже сложно смириться с потерей собаки. И после ее смерти они часто наотрез отказываются заводить кого-то еще.

Психолог подчеркнула: если вы решили завести собаку, которая мало живет, а у вас дети, то лучше всего это делать, когда ребенок находится в осознанном возрасте — примерно 10−12 лет (все зависит от индивидуальных особенностей ребенка, разница может колебаться плюс-минус 1−2 года). Даже если собака проживет недолго, ему будет проще объяснить, а главное — принять ее гибель.

«В любом случае гибель собаки для него будет большой потерей. Но он будет к ней больше готов. И с ним можно будет поговорить на тему, что все мы смертные. С детьми помладше все сложнее. Они не воспринимают смерть, как мы с вами и не понимают ее. Для них это может стать реальной травмой. И не дай Бог, животное умерло на глазах ребенка. Это воспоминание останется с ним на всю жизнь. Хочет он этого или нет», — отметила психолог.

Поэтому специалист не рекомендует, заводить трехлетнему ребенку собачку, которая может умереть через лет пять. Лучше всего выбрать породу, которая живет долго, и чтобы на момент гибели питомца ребенок находился в осознанном возрасте. Хотя тут надо понимать, что собака может умереть из-за болезни или несчастного случая — это риски, которые сложно просчитать. В любом случае психолог советует родителям подбирать собак с учетом возраста детей.

«Средняя продолжительность жизни питомца должна быть до возраста ребенка, где он начинает воспринимать мир осознанно», — подчеркнула специалист.

Восприятие смерти у детей по возрастам:

  • 0−3 — отсутствуем представление о смерти, о том, как ее представляют взрослые (к примеру, если собачка умерла, то ребенок может отнести ее в лежанку, потому что привык ее там видеть, потому что для него смерти не существует);
  • 3−5 — отрицание смерти как нормального окончательного процесса, и восприятие ее как сна или путешествия (к примеру, что питомец уснул и скоро проснется или ушел гулять и не вернулся);
  • 6−9 — тут дети считают смерть окончательной, но уверены, что она не коснется кого-то из близких и родных (пытаются выработать свой собственный взгляд на смерть, она для них страшная и пугающая);
  • 10−12 — рассматривают смерть как окончательную и неизбежную (формируется психологическая защита, которая позволит в дальнейшем принять смерть);
  • 12 и далее — в этом возрасте у детей есть достаточно интеллектуальных инструментов, необходимых для логического понимания жизни и смерти.

Как взрослые реагируют на смерть любимого питомца?

Бывают случаи, когда человек мечтает о какой-то породе с детства. И вот он вырос, обзавелся собственным жильем и достатком. Он не глядя покупает себе долгожданную собаку, но через несколько лет ее внезапно начинают одолевать хронические болезни, и она умирает. Многим сложно смириться с потерей любимца, который воспринимался как член семьи.

«Чувство потери может выбить человек из колеи. Это и упадок сил, настроения и как следствие проблемы на работе. Поэтому важно осознанно подходить к выбору собаки. Не просто покупать свою мечту, а быть морально готовыми к любым последствиям. Для этого необходимо заранее собрать о породе как можно больше информации: сколько собака живет, как за ней ухаживать. Кроме того, важно узнать, какими болезнями она может болеть. Это немаловажно, потому что сокращает срок жизни собаки», — рассказала Наталья Селиванова.

Какие собаки живут меньше всего?

По данным ветеринаров из Королевского ветеринарного колледжа Великобритании, к породе с самой короткой продолжительностью жизни относятся французские бульдоги. Их средний возраст составляет 4,53 года, а максимальный зарегистрированный возраст смерти — 11 лет. Свои выводы ученые сделали на основе пятилетнего исследования более 30 000 собак 18 популярных пород.

Топ-10 пород собак с самой короткой продолжительностью жизни (средняя продолжительность/максимальный зарегистрированный возраст смерти):

  • французский бульдог — 4,53 года/11.
  • английский бульдог —7,39/13.
  • мопс — 7,65/13.
  • американский бульдог — 7,79/12.
  • чихуахуа — 7,91/16.
  • хаски — 9,53/14.
  • бигль — 9,85/14.
  • боксер — 10,04/15.
  • немецкая овчарка — 10,16/15.
  • кавалер-кинг-чарльз-спаниель — 10, 45/15.

Команда экспертов сервиса о животных A-Z-Animals опубликовала свой рейтинг пород, с самой короткой продолжительностью жизни:

  • французский мастиф (или бордосский дог) — 5−8.
  • ирландский волкодав — 6−8;
  • мастиф — 6−10;
  • бульмастиф — 7−9;
  • бернский зенненхунд — 7−10 лет (возможно ближе к 6−8);
  • немецкий дог — 7−10;
  • сенбернар — 8−10;
  • бульдоги — 8−10;
  • ньюфаундленд — 9−10;
  • ротвейлер — 9−10.