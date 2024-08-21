Какие породы собак живут меньше всего?

«В любом случае гибель собаки для него будет большой потерей. Но он будет к ней больше готов. И с ним можно будет поговорить на тему, что все мы смертные. С детьми помладше все сложнее. Они не воспринимают смерть, как мы с вами и не понимают ее. Для них это может стать реальной травмой. И не дай Бог, животное умерло на глазах ребенка. Это воспоминание останется с ним на всю жизнь. Хочет он этого или нет», — отметила психолог.