Какие породы собак от природы не умеют плавать и можно ли их этому научить?

Некоторые породы собак прекрасно чувствуют себя в воде, среди них есть даже водные спасатели, но другим плавание может даваться с большим трудом. Какие породы собак не умеют плавать — в материале aif.ru.
Хотя у всех собак есть инстинкт грести лапами, оказавшись в воде, не все породы созданы для плавания. На это влияют их физиологические особенности. Трудно дается плавание собакам с удлиненным телом и короткими лапами — таксам, корги и бассет-хаундам. Из-за такого строения им придется грести в два раза больше, чтобы удержаться на плаву.
С плаванием плохо справляются брахицефальные породы с плоской мордой, такие как мопсы, бульдоги, бультерьеры и пекинесы. Им трудно находиться на воде из-за анатомических особенностей. Плавать им мешают сплюснутая морда, особенные пропорции и достаточно короткие лапы.
У ши-тцу к этому добавляется толстая шерсть, которая при намокании прибавляет вес, из-за чего держаться на плаву становится сложнее. У боксера хоть и атлетическое телосложение, длинные лапы, но грести, поднимая короткую морду, неудобно. Собака будет уставать и может захлебнуться. Проблема с плаванием у бультерьеров связана с большой головой, слишком массивным и крепким телосложением.
Мелкие породы собак, такие как чихуахуа, мальтийские болонки, тойтерьеры, умеют плавать, но они быстро устают и переохлаждаются. Из-за этого могут впасть в панику.
Находясь у водоема с этими породами собак, нужно следить за своими питомцами. Лучше, если они будут купаться на мелководье или в детском бассейне.
Как научить плавать собак, не приспособленных для воды?
Породы собак, которым из-за анатомических особенностей сложно дается плавание, на воде должны находиться только в правильно подобранном спасательном жилете. Они специально разработаны, чтобы помочь собакам оставаться на плаву в воде. И это отличный способ, чтобы убедиться, что ваша собака в безопасности, а также помочь ей обрести уверенность.
Источники: petstory.ru www.pravda.ru profile.ru