Какие породы собак от природы не умеют плавать и можно ли их этому научить?

Хотя у всех собак есть инстинкт грести лапами, оказавшись в воде, не все породы созданы для плавания. На это влияют их физиологические особенности. Трудно дается плавание собакам с удлиненным телом и короткими лапами — таксам, корги и бассет-хаундам. Из-за такого строения им придется грести в два раза больше, чтобы удержаться на плаву.