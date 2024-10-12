Какие породы собак лучше всего поддаются дрессировке?

Типы собачьего интеллекта — какие бывают?
Впервые рейтинг самых умных пород собак был создан психологом Стенли Кореном в 1994 году.
В своей книге «Интеллект Собак», сразу ставшей бестселлером, профессор выделил три аспекта, согласно которым породы делятся на более способных к дрессировке и в меньшей степени поддающихся обучению различным командам. Среди них: инстинктивный, адаптивный и рабочий аспекты.
Собаки, которые способны выполнять только генетически заложенные в их породе функции, отличаются преобладанием инстинктивного аспекта. Если же питомец не спешит слушаться хозяина, но иногда выполняет его команды, подстраиваясь под ситуацию, — значит у четвероногого друга высоко развит адаптивный аспект.
А вот рабочим аспектом или аспектом послушания отличаются далеко не все собаки. Он присущ питомцам с наибольшими интеллектуальными способностями. Именно высоко развитый интеллект этих пород позволяет им запоминать команды и легко обучаться новому.
Какая порода собак лучше всех поддается дрессировке?
Согласно рейтингу Стенли Корена, самая умная в мире собака — бордер-колли. Именно она помогает человеку в спасательно-розыскных работах и является абсолютным чемпионом соревнований среди собак. Примечательно, что порода не имеет себе равных в аджилити — виде спорта, по правилам которого питомец преодолевает препятствия по команде и направлению человека.
Бордер-колли обладает несравненной молниеносностью и способна непрерывно работать в течение нескольких часов. Она легко поддается обучению всем возможным командам, ведь интеллект питомца сравним с мышлением и сообразительностью маленького ребенка.
Кроме того, бордер-колли способны придумывать новые трюки и повторять их до тех пор, пока хозяин не похвалит инициативность животного и не закрепит командой.
Топ-10 самых умных пород собак
Хотя интеллектуальные способности бордер-колли не удалось превзойти еще ни одной собаке, есть немало понятливых и способных к дрессировке пород. Вот они:
- пудель,
- немецкая овчарка,
- голден-ретривер,
- доберман,
- шелти,
- лабрадор-ретривер,
- папильон (континентальный той-спаниель),
- ротвейлер,
- австралийская овчарка.