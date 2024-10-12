Какие породы собак лучше всего поддаются дрессировке?

При выборе четвероногого друга стоит обращать внимание не только на его внешние данные, но и на интеллектуальные способности. Опытным кинологам известно: не все породы хорошо поддаются дрессировке. Но если вы готовы вложить в питомца силы и время и обучить его различным командам, стоит выбирать собаку породы, которая лучше всего поддаются дрессировке.