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Какие породы собак лучше всего поддаются дрессировке?

При выборе четвероногого друга стоит обращать внимание не только на его внешние данные, но и на интеллектуальные способности. Опытным кинологам известно: не все породы хорошо поддаются дрессировке. Но если вы готовы вложить в питомца силы и время и обучить его различным командам, стоит выбирать собаку породы, которая лучше всего поддаются дрессировке.

Источник: Freepik

Типы собачьего интеллекта — какие бывают?

Впервые рейтинг самых умных пород собак был создан психологом Стенли Кореном в 1994 году.

В своей книге «Интеллект Собак», сразу ставшей бестселлером, профессор выделил три аспекта, согласно которым породы делятся на более способных к дрессировке и в меньшей степени поддающихся обучению различным командам. Среди них: инстинктивный, адаптивный и рабочий аспекты.

Собаки, которые способны выполнять только генетически заложенные в их породе функции, отличаются преобладанием инстинктивного аспекта. Если же питомец не спешит слушаться хозяина, но иногда выполняет его команды, подстраиваясь под ситуацию, — значит у четвероногого друга высоко развит адаптивный аспект.

А вот рабочим аспектом или аспектом послушания отличаются далеко не все собаки. Он присущ питомцам с наибольшими интеллектуальными способностями. Именно высоко развитый интеллект этих пород позволяет им запоминать команды и легко обучаться новому.

Какая порода собак лучше всех поддается дрессировке?

Согласно рейтингу Стенли Корена, самая умная в мире собака — бордер-колли. Именно она помогает человеку в спасательно-розыскных работах и является абсолютным чемпионом соревнований среди собак. Примечательно, что порода не имеет себе равных в аджилити — виде спорта, по правилам которого питомец преодолевает препятствия по команде и направлению человека.

Бордер-колли обладает несравненной молниеносностью и способна непрерывно работать в течение нескольких часов. Она легко поддается обучению всем возможным командам, ведь интеллект питомца сравним с мышлением и сообразительностью маленького ребенка.

Кроме того, бордер-колли способны придумывать новые трюки и повторять их до тех пор, пока хозяин не похвалит инициативность животного и не закрепит командой.

Топ-10 самых умных пород собак

Хотя интеллектуальные способности бордер-колли не удалось превзойти еще ни одной собаке, есть немало понятливых и способных к дрессировке пород. Вот они:

  • пудель,
  • немецкая овчарка,
  • голден-ретривер,
  • доберман,
  • шелти,
  • лабрадор-ретривер,
  • папильон (континентальный той-спаниель),
  • ротвейлер,
  • австралийская овчарка.