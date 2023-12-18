Какие породы собак должны ходить в наморднике по закону. Полезный список

Обязательно должны быть в наморднике и на поводке на прогулке собаки, включенные в перечень потенциально опасных собак. Он утвержден российским правительством (Постановление от 29 июля 2019 года № 974) и включает 13 пород. Непосредственно самих пород в этом списке 12, а последним пунктом в нем значатся метисы всех вышеназванных.

Какие породы собак должны ходить в наморднике

Ниже приводим полный перечень:

акбаш;



американский бандог;

амбульдог;

бразильский бульдог;

булли кутта;

бульдог алапахский чистокровный (отто);

бэндог;

волко-собачьи гибриды;

волкособ, гибрид волка;

гуль дог;

питбульмастиф;

северокавказская собака;

метисы собак, указанных в пунктах выше.

Причем до 2019 года в этот список входило 69 пород, но затем его сократили в пять раз. Что такое потенциально опасная собака, объясняется в п. 10 ст. 3 Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ об ответственном обращении с животными.

«Потенциально опасные собаки — собаки определенных пород, их гибриды и иные собаки, представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья человека и включенные в перечень потенциально опасных собак, утвержденный Правительством Российской Федерации».

Для владельцев это означает, что такого пса невозможно выгуливать без намордника и поводка. Исключение делается лишь для огороженной территории, принадлежащей хозяину потенциально опасной собаки. И о том, что на участке находится пес из правительственного списка, должна быть размещена информация при входе на данную территорию, пояснил юрист Батраз Мецаев.

Какие еще собаки должны быть в наморднике и где

Большое значение в вопросах надевания намордника на собак имеют региональные акты. Например, в Москве намордник должен быть надет на любую собаку, вне зависимости от ее веса и роста, при появлении с ней в магазинах, учреждениях, на детских площадках, рынках, пляжах и в транспорте.

Штрафы за самовыгул животных

Этим летом Госдума приняла законопроект, запрещающий самовыгул домашних животных, в том числе собак.

«При выгуле домашних животных исключается возможность их свободного, неконтролируемого передвижения вне специальных мест, разрешенных органами местного самоуправления для их выгула», — говорится в документе.