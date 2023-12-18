Какие породы собак должны ходить в наморднике по закону. Полезный список
Проверьте, нет ли в нем вашего питомца.
Проверьте, нет ли в нем вашего питомца.
Обязательно должны быть в наморднике и на поводке на прогулке собаки, включенные в перечень потенциально опасных собак. Он утвержден российским правительством (Постановление от 29 июля 2019 года № 974) и включает 13 пород. Непосредственно самих пород в этом списке 12, а последним пунктом в нем значатся метисы всех вышеназванных.
Ниже приводим полный перечень:
Причем до 2019 года в этот список входило 69 пород, но затем его сократили в пять раз. Что такое потенциально опасная собака, объясняется в п. 10 ст. 3 Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ об ответственном обращении с животными.
Для владельцев это означает, что такого пса невозможно выгуливать без намордника и поводка. Исключение делается лишь для огороженной территории, принадлежащей хозяину потенциально опасной собаки. И о том, что на участке находится пес из правительственного списка, должна быть размещена информация при входе на данную территорию, пояснил юрист Батраз Мецаев.
Большое значение в вопросах надевания намордника на собак имеют региональные акты. Например, в Москве намордник должен быть надет на любую собаку, вне зависимости от ее веса и роста, при появлении с ней в магазинах, учреждениях, на детских площадках, рынках, пляжах и в транспорте.
Этим летом Госдума приняла законопроект, запрещающий самовыгул домашних животных, в том числе собак.
В случае нарушения выгула собак положен штраф. Его размер зависит от региона. В Москве, например, он составляет 1−2 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 3−5 тыс. руб. Размер штрафа в других регионах необходимо уточнять в местных нормах законов. Если собака повредит имущество, владелец должен компенсировать нанесенный ущерб. А в случае причинения вреда здоровью людям владелец животного оплатит лечение, возможно — моральный вред. По словам экспертов Роскачества, не исключена и уголовная ответственность.