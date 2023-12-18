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07:49 (мск), источник: РБК Life

Какие породы собак должны ходить в наморднике по закону. Полезный список

Проверьте, нет ли в нем вашего питомца.

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Источник: AP 2023

Обязательно должны быть в наморднике и на поводке на прогулке собаки, включенные в перечень потенциально опасных собак. Он утвержден российским правительством (Постановление от 29 июля 2019 года № 974) и включает 13 пород. Непосредственно самих пород в этом списке 12, а последним пунктом в нем значатся метисы всех вышеназванных.

Какие породы собак должны ходить в наморднике

Ниже приводим полный перечень:

  • акбаш;
  • американский бандог;
  • амбульдог;
  • бразильский бульдог;
  • булли кутта;
  • бульдог алапахский чистокровный (отто);
  • бэндог;
  • волко-собачьи гибриды;
  • волкособ, гибрид волка;
  • гуль дог;
  • питбульмастиф;
  • северокавказская собака;
  • метисы собак, указанных в пунктах выше.

Причем до 2019 года в этот список входило 69 пород, но затем его сократили в пять раз. Что такое потенциально опасная собака, объясняется в п. 10 ст. 3 Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ об ответственном обращении с животными.

«Потенциально опасные собаки — собаки определенных пород, их гибриды и иные собаки, представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья человека и включенные в перечень потенциально опасных собак, утвержденный Правительством Российской Федерации».

Для владельцев это означает, что такого пса невозможно выгуливать без намордника и поводка. Исключение делается лишь для огороженной территории, принадлежащей хозяину потенциально опасной собаки. И о том, что на участке находится пес из правительственного списка, должна быть размещена информация при входе на данную территорию, пояснил юрист Батраз Мецаев.

Какие еще собаки должны быть в наморднике и где

Большое значение в вопросах надевания намордника на собак имеют региональные акты. Например, в Москве намордник должен быть надет на любую собаку, вне зависимости от ее веса и роста, при появлении с ней в магазинах, учреждениях, на детских площадках, рынках, пляжах и в транспорте.

Штрафы за самовыгул животных

Этим летом Госдума приняла законопроект, запрещающий самовыгул домашних животных, в том числе собак.

«При выгуле домашних животных исключается возможность их свободного, неконтролируемого передвижения вне специальных мест, разрешенных органами местного самоуправления для их выгула», — говорится в документе.

В случае нарушения выгула собак положен штраф. Его размер зависит от региона. В Москве, например, он составляет 1−2 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 3−5 тыс. руб. Размер штрафа в других регионах необходимо уточнять в местных нормах законов. Если собака повредит имущество, владелец должен компенсировать нанесенный ущерб. А в случае причинения вреда здоровью людям владелец животного оплатит лечение, возможно — моральный вред. По словам экспертов Роскачества, не исключена и уголовная ответственность.

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