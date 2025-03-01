Какие породы собак чаще проявляют агрессию к людям

Какие породы собак считаются опасными?
Согласно постановлению правительства РФ от 29 июля 2019 года, в перечень потенциально опасных собак вошли следующие породы:
- Акбаш,
- Американский бандог,
- Амбульдог,
- Бразильский бульдог,
- Булли Кутта,
- Бульдог алапахский чистокровный (отто),
- Бэндог,
- Волко-собачьи гибриды,
- Волкособ, гибрид волка,
- Гуль дог,
- Питбульмастиф,
- Северокавказская собака,
- Метисы собак, указанных в пунктах выше.
Собак этих пород запрещено выгуливать без намордника и поводка независимо от места выгула, за исключением случаев, если такие собаки находятся на огороженной территории, принадлежащей их владельцу.
Всемирное общество защиты животных составило свой список самых опасных пород собак. В него вошли:
- Питбуль,
- Ротвейлер,
- Немецкая овчарка,
- Американский бульдог,
- Бультерьер,
- Доберман-пинчер,
- Волкособ,
- Гуль-донг,
- Бульмастиф,
- Хаски,
- Боксер,
- Лабрадор-ретривер,
- Аляскинский маламут,
- Кавказская овчарка,
- Немецкий дог.
От чего зависит агрессия у собак по отношению к людям?
Однако специалист по поведению собак и их владельцев Антуан Наджарян уверен, что агрессивных пород нет, есть породы с большим потенциалом. Вот как эксперт прокомментировал aif.ru существующие списки опасных пород собак:
— Собака — это в первую очередь животное, потом собака, а затем только представитель определенной породы. Мы тоже относимся к животному миру (разумное существо — Homo sapiens), затем являемся представителями человеческого рода, и только потом — представителями той или иной нации. Понимая этот важный распорядок — разумное существо, человек, национальность — возникает справедливый вопрос: «Если один представитель какой-то нации повел себя невоспитанно, проявил агрессию по отношению к другим людям, означает ли это, что вся это нация не воспитана и агрессивна? Ответ: конечно, нет. Тоже самое и с собаками: если один питбуль или ротвейлер проявили агрессию, это не значит, что эти породы агрессивны, это значит, что эти конкретные собаки не прошли должного обучения и воспитания. Если я заведу любую породу из указанных списков, то ни одна собака не будет агрессивной по отношению к человеку. Агрессия — это не характеристика породы, агрессия — это упущение в воспитании».