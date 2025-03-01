Какие породы собак чаще проявляют агрессию к людям

— Собака — это в первую очередь животное, потом собака, а затем только представитель определенной породы. Мы тоже относимся к животному миру (разумное существо — Homo sapiens), затем являемся представителями человеческого рода, и только потом — представителями той или иной нации. Понимая этот важный распорядок — разумное существо, человек, национальность — возникает справедливый вопрос: «Если один представитель какой-то нации повел себя невоспитанно, проявил агрессию по отношению к другим людям, означает ли это, что вся это нация не воспитана и агрессивна? Ответ: конечно, нет. Тоже самое и с собаками: если один питбуль или ротвейлер проявили агрессию, это не значит, что эти породы агрессивны, это значит, что эти конкретные собаки не прошли должного обучения и воспитания. Если я заведу любую породу из указанных списков, то ни одна собака не будет агрессивной по отношению к человеку. Агрессия — это не характеристика породы, агрессия — это упущение в воспитании».