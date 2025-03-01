Популярные темы
Общество
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Факты
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Какие породы собак чаще проявляют агрессию к людям

Эксперт уверен: «Агрессия — это не характеристика породы, а упущение в воспитании».

Источник: Legion-Media

Какие породы собак считаются опасными?

Согласно постановлению правительства РФ от 29 июля 2019 года, в перечень потенциально опасных собак вошли следующие породы:

  • Акбаш,
  • Американский бандог,
  • Амбульдог,
  • Бразильский бульдог,
  • Булли Кутта,
  • Бульдог алапахский чистокровный (отто),
  • Бэндог,
  • Волко-собачьи гибриды,
  • Волкособ, гибрид волка,
  • Гуль дог,
  • Питбульмастиф,
  • Северокавказская собака,
  • Метисы собак, указанных в пунктах выше.

Собак этих пород запрещено выгуливать без намордника и поводка независимо от места выгула, за исключением случаев, если такие собаки находятся на огороженной территории, принадлежащей их владельцу.

Всемирное общество защиты животных составило свой список самых опасных пород собак. В него вошли:

  • Питбуль,
  • Ротвейлер,
  • Немецкая овчарка,
  • Американский бульдог,
  • Бультерьер,
  • Доберман-пинчер,
  • Волкособ,
  • Гуль-донг,
  • Бульмастиф,
  • Хаски,
  • Боксер,
  • Лабрадор-ретривер,
  • Аляскинский маламут,
  • Кавказская овчарка,
  • Немецкий дог.

От чего зависит агрессия у собак по отношению к людям?

Однако специалист по поведению собак и их владельцев Антуан Наджарян уверен, что агрессивных пород нет, есть породы с большим потенциалом. Вот как эксперт прокомментировал aif.ru существующие списки опасных пород собак:

— Собака — это в первую очередь животное, потом собака, а затем только представитель определенной породы. Мы тоже относимся к животному миру (разумное существо — Homo sapiens), затем являемся представителями человеческого рода, и только потом — представителями той или иной нации. Понимая этот важный распорядок — разумное существо, человек, национальность — возникает справедливый вопрос: «Если один представитель какой-то нации повел себя невоспитанно, проявил агрессию по отношению к другим людям, означает ли это, что вся это нация не воспитана и агрессивна? Ответ: конечно, нет. Тоже самое и с собаками: если один питбуль или ротвейлер проявили агрессию, это не значит, что эти породы агрессивны, это значит, что эти конкретные собаки не прошли должного обучения и воспитания. Если я заведу любую породу из указанных списков, то ни одна собака не будет агрессивной по отношению к человеку. Агрессия — это не характеристика породы, агрессия — это упущение в воспитании».