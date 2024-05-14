Какие породы кошек живут дольше всех

В среднем кошки в Великобритании живут 11 лет и 7 месяцев, если стали домашними уже при рождении. Беспородные кошки в целом живут на 1,5 года дольше, чем чистопородные. Дольше всех — бирманские и бурманские: 14 лет и 4 месяца. Самая короткая жизнь — у сфинксов: всего 6 лет и 7 месяцев. Виновна в этом, скорее всего, генетическая предрасположенность к сердечно-сосудистым и многим другим заболеваниям.