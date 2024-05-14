Какие породы кошек живут дольше всех

Британские ученые провели масштабное исследование и выяснили, как порода и другие факторы влияют на среднюю продолжительность жизни кошек. Исследование провели на 8000 кошек, которые скончались на территории Соединенного королевства с 2019 по 2021 год, — пишет портал LiveScience.
«Главная задача, которую мы перед собой ставили, — информировать людей, чтобы им было легче заботиться о котах и психологически проще подготовиться к утрате», — сообщает один из авторов исследования, эпидемиолог Королевского ветеринарного колледжа Дэн О’Нил.
Впрочем, средние цифры, хоть и полезны, сами по себе ни о чем не говорят — время, которое проживет конкретная особь, может разительно отличаться от средних показателей. Чтобы сделать данные полезнее, ученые составили таблицу, где указали, сколько проживет кошка конкретной породы, учитывая ее текущий возраст.
В среднем кошки в Великобритании живут 11 лет и 7 месяцев, если стали домашними уже при рождении. Беспородные кошки в целом живут на 1,5 года дольше, чем чистопородные. Дольше всех — бирманские и бурманские: 14 лет и 4 месяца. Самая короткая жизнь — у сфинксов: всего 6 лет и 7 месяцев. Виновна в этом, скорее всего, генетическая предрасположенность к сердечно-сосудистым и многим другим заболеваниям.
Разумеется, порода — не единственный фактор. Еще важен пол (кошки в среднем живут на год и 3 месяца дольше котов) и стерилизация (она увеличивает средний срок жизни на 1 год и 1 месяц).Также на продолжительность жизни влияет то, в каком доме живет кошка и выпускают ли ее гулять на свежем воздухе.
Главное, с чем способна помочь эта таблица — принять более информированное решение о том, брать ли кошку определенного возраста в дом, рассматривать ли тяжелое лечение или усыпление — объясняет еще один из авторов, эпидемиолог Национального университета Чун Син на Тайване Кенди Тен, специализирующаяся на мелких животных.
После публикации исследования в соцсетях Тен получила много трогательных отзывов от самых разных людей — они писали, что осознали, как мало отведено времени их пушистым питомцам, как важно лучше о них заботиться и ценить каждую совместную минуту. Она надеется, что исследование поможет укрепить отношения котов и их хозяев, и сделает жизнь животных лучше.
А еще, чтобы котику жилось комфортно, важно его правильно кормить — недавно публиковали инструкцию, что делать, если кот постоянно голодный.
Георгий Мазуркевич