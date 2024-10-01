Какие породы кошек подходят одиноким людям. Совет специалиста

В одиночестве могут жить как молодые люди, так и пенсионеры. Каждый человек, принимая решение завести кота, задумывается, какая порода подойдет к устоявшемуся образу жизни. Эти животные могут быть прекрасными компаньонами. У разных пород свои особенности характера и требуемый уход. Есть питомцы, которых природа наградила спокойным нравом, умением развлекаться в одиночестве, когда хозяин долго отсутствует, не быть слишком назойливыми по отношению к человеку. Есть коты, которые станут ласковым и нежным друзьями владельцу.
РБК Life изучил советы экспертов и перечислил лучшие породы кошек для людей, живущих в одиночестве.
Русская голубая
Идеальная кошка для тех, кто любит свое личное пространство. Эти питомцы красивы и сдержанны, лучше всего их оценивать на расстоянии. Им нужно время, чтобы привыкнуть к кому-либо, даже к своему хозяину, и они могут долго не требовать ласки или взаимодействия с человеком. Им нужна только еда, немного легких игр и удобное место, чтобы понаблюдать за тем, что происходит вокруг.
Русские голубые известны своей тихой, сдержанной и умной натурой. Они ласковы и преданны хозяевам, относительно застенчивы с незнакомцами. Эти нежные и любящие кошки хорошо приспособлены к жизни в квартирах. Продолжительность жизни русских голубых кошек составляет 15−20 лет, что делает их надежными компаньонами для тех, кто живет один.
Идеально подходит для хозяев, которые предпочитают наблюдать за своим питомцем издалека. Эта кошка не требует постоянного внимания, но при этом будет преданным компаньоном.
Норвежская лесная
Норвежская лесная кошка родом из суровых ландшафтов Скандинавии. Неприхотливая порода известна дружелюбным нравом. Кошка прекрасно переносит частое отсутствие хозяина и сумеет составить компанию много работающему холостяку. Она будет ждать свлего владельца и с удовольствием проводить время у него на коленях, когда тот дома. Питомец умеет соблюдать баланс между независимостью и привязанностью.
Норвежская лесная кошка нуждается в регулярном расчесывании, не реже двух раз в неделю, чтобы поддерживать роскошную шерсть в отличном состоянии. Зато ее смело можно оставлять в одиночестве в выходные, позаботившись о том, чтобы ей хватило на этот срок воды и пищи. Если владелец часто путешествует или ведет активный образ жизни, норвежская лесная кошка — хороший выбор. Представители породы самодостаточны и будут вполне довольны несколькими игрушками и уютным местом для сна.
Рэгдолл
Рэгдоллы — крупные, спокойные, ласковые и дружелюбные животные с длинной шелковистой шерстью. Порода получила свое название из-за того, что становятся мягкими, как тряпичная кукла, когда их берут на руки. Слово ragdoll буквально означает «тряпичная кукла».Эти кошки любят обниматься и обожают, когда их гладят и чешут живот. Рэгдоллы живут 15−20 лет. Они будут приветствовать хозяина, когда тот вернутся домой, и следовать за ним по квартире. Легко обучаются простым командам. Если вы ищете спокойное и ласковое животное, которое никогда не устанет составлять вам компанию, кошка породы рэгдолл — достойны выбор.
Сиамская
Эти кошки известны своей игривой и энергичной натурой. Они любят общение с человеком, следуют за своими хозяевами по всему дому, болтая что-то на своем языке при этом. Сиамская кошка станет хорошим компаньоном, чтобы скрасить одиночество. Надо быть готовым к большому количеству «разговоров», потому что этим кошки дают знать владельцу, когда они счастливы, грустны или просто настроены на беседу. Сиамы чрезвычайно преданны и любят обниматься, их надо много держать на коленях. В среднем они живут от 15 до 20 лет.
Экзотическая короткошерстная
Экзотическая короткошерстная кошка — смесь персидской и американской короткошерстной пород, она известна мягким характером и очаровательной мордашкой котенка, которая остается с питомцем даже во взрослом возрасте. Экзотические короткошерстные игривы в детстве, обожают внимание, но с возрастом становятся более сдержанными и не требуют много энергии для заботы о себе. За их короткой шерстью легче ухаживать по сравнению с их персидскими родственниками.
Британская короткошерстная
Порода известна дружелюбным и независимым характером, что делает ее достойным выбором для одиноких людей. Их можно оставлять одних на более длительное время без каких-либо проблем, пока у них достаточно еды и воды. Здоровье тоже у породы отличается стабильностью. Изначально выведенная для защиты от грызунов, она довольно игрива и может развлекать себя сама, что удобно для тех, кто редко бывает дома.
Важно расчесывать британскую короткошерстную кошку каждый день. У них, как правило, зимой отрастает густая, плотная шерсть, которая линяет в зависимости от сезона. Продолжительность жизни — 12−16 лет.
Шотландская вислоухая
Это игривые, экспрессивные и чувствительные кошки. Они нуждаются во внимании и общении со стороны своих людей или других домашних животных. Несмотря на свою общительную натуру, они также достаточно самостоятельны, чтобы легко переносить отсутствие хозяина дома. Порода хорошо адаптируется к громким звукам, что делает ее идеальной для жизни в городе или в условиях часто работающего телевизора, например.
У шотландской вислоухой короткошерстной кошки густая короткая шерсть, рекомендуется еженедельное расчесывание, чтобы предотвратить образование комков. Питомец живет в среднем 11−14 лет. Поскольку это редкая порода, важно покупать ее у надежного заводчика, чтобы быть уверенным в здоровье питомца.
Мейн-кун
Мейн-кун — животное эмоциональной поддержки, особенно для тех, кто часто тревожится и переживает. Порода дружелюбна, любвеобильна и общительна с людьми любого возраста, включая детей. Мейн-кун известен интеллектом и способностью адаптироваться к различным условиям жизни. Это крупные, умные, ласковые питомцы, которые любят своих хозяев.
У мейн-куна длинная шерсть, которую надо расчесывать минимум раз в неделю. Продолжительность жизни — 12−15 лет. Мейн-кун — нежный гигант, чей игривый и умный нрав делает его прекрасным компаньоном. Плюс его можно дрессировать как собаку. Он внимателен, не назойлив, не претендуя быть ручной кошкой при всей своей ласковости. Питомец прекрасно себя чувствует, находясь дома один.
Бирманская
Бирманскую кошку отличает тихий, дружелюбный и спокойный характер, а также склонность выражать привязанность исключительно одному человеку. Это спокойная порода, которая обычно хорошо ладит с другими домашними животными и их владельцами. Бирманская кошка прекрасно себя чувствует как в небольших квартирах, так и больших домах. Это неприхотливая порода с шелковистой шерстью средней длины и без подшерстка живет в среднем 11−14 лет. Она станет отличным компаньоном, украшая совместную жизнь регулярным мурлыканьем и нежностью.
Персидская
Персидские кошки грациозны и добры. Они скорее поймают перышко, чем начнут подкрадываться и охотиться на кого-либо. Этот питомец будет приветствовать приход владельца мурлыканьем и мяуканьем, выражая свою радость и любовь к человеку. Продолжительность жизни — 12−15 лет. Персы прекрасно себя чувствуют в спокойной обстановке и ладят со всеми, даже с другими домашними животными.
Представители персидской породы требуют тщательного ухода. Их длинную пушистую шерсть необходимо расчесывать один раз в день, чтобы предотвратить образование колтунов и спутывание. Также породистая кошка склонна к различным заболеваниям, регулярные осмотры ветеринара необходимы. Несмотря на эти нюансы, милый темперамент и ласковая натура делают персов замечательными питомцами для одиноких людей.