Какие породы кошек подходят одиноким людям. Совет специалиста

Идеальная кошка для тех, кто любит свое личное пространство. Эти питомцы красивы и сдержанны, лучше всего их оценивать на расстоянии. Им нужно время, чтобы привыкнуть к кому-либо, даже к своему хозяину, и они могут долго не требовать ласки или взаимодействия с человеком. Им нужна только еда, немного легких игр и удобное место, чтобы понаблюдать за тем, что происходит вокруг.