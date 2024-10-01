Есть мнение, что породистые кошки болеют чаще. Нельзя сказать, что это правда, однако отчасти в этом есть своя логика. Это связано с тем, что выведенные породы имеют особенности строения тела, что и может привести к различным проблемам.
Какие породы кошек болеют чаще остальных?
Есть экзотическая короткошерстная кошка, которая имеет укороченную черепную коробку и плоскую форму мордочки. Такие кошки имеют трудности с дыханием и им тяжело вести активный образ жизни.
То же относится к персидским кошкам. У некоторых из них мочка носа расположена высоко, голова укорочена, и это приводит к болезням глаз и нарушениям в работе нервной системы.
У шотландских вислоухих из-за строения ушей есть болезни костей и хрящей. Что в свою очередь вызывает проблемы с суставами.
Есть вопросы и к сфинксам. Кошки без шерстяного покрова сильно мерзнут, а еще подвержены солнечным ожогам. В принципе, у этих кошек проблемы с кожей и нужно тщательно соблюдать гигиену.
У кошек породы мэнкс не развивается часть спинного мозга, а отсутствие длинного хвоста приводит к развитию болезней мочеполовой системы. Плюс могут быть проблемы с расщеплением позвоночника.
Любая кошка, безусловно, становится любимицей у хороших хозяев. Не факт, что вышеупомянутые кошки будут болеть именно у вас, но тем не менее следует подготовиться и избежать вопросов уже после приобретения домашней любимицы.