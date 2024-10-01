Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Какие породы кошек болеют чаще остальных?

Заводя питомцев, следует учитывать особенности его здоровья.

Источник: Freepik

Есть мнение, что породистые кошки болеют чаще. Нельзя сказать, что это правда, однако отчасти в этом есть своя логика. Это связано с тем, что выведенные породы имеют особенности строения тела, что и может привести к различным проблемам.

Какие породы кошек болеют чаще остальных?

Есть экзотическая короткошерстная кошка, которая имеет укороченную черепную коробку и плоскую форму мордочки. Такие кошки имеют трудности с дыханием и им тяжело вести активный образ жизни.

То же относится к персидским кошкам. У некоторых из них мочка носа расположена высоко, голова укорочена, и это приводит к болезням глаз и нарушениям в работе нервной системы.

У шотландских вислоухих из-за строения ушей есть болезни костей и хрящей. Что в свою очередь вызывает проблемы с суставами.

Есть вопросы и к сфинксам. Кошки без шерстяного покрова сильно мерзнут, а еще подвержены солнечным ожогам. В принципе, у этих кошек проблемы с кожей и нужно тщательно соблюдать гигиену.

У кошек породы мэнкс не развивается часть спинного мозга, а отсутствие длинного хвоста приводит к развитию болезней мочеполовой системы. Плюс могут быть проблемы с расщеплением позвоночника.

Любая кошка, безусловно, становится любимицей у хороших хозяев. Не факт, что вышеупомянутые кошки будут болеть именно у вас, но тем не менее следует подготовиться и избежать вопросов уже после приобретения домашней любимицы.