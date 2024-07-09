Какие пляжи в Крыму — песок или галька?

Пляжи Крыма протянулись больше, чем на 300 км. Есть и смешанные, песчано-галечные, и каменистые, и даже ракушечные. На западном и восточном берегах полуострова находятся преимущественно песчаные пляжи. В западной части Крыма вблизи Евпатории есть пляжи с белым песком. Например, коса Беляус, которая отделяет озеро Донузлав от Чёрного моря. На южном берегу Крыма преимущественно галька.
Песчаные пляжи Крыма:
- Заозерное. Побережье поселка представляет собой большой пляж с крупным золотистым песком и инфраструктурой для отдыха.
- Николаевка. Несколько песчано-галечных пляжей, самый популярный — Центральный.
- Поповка. Десятки километров пляжей, покрытых мелким золотистым песком, дно тоже песчаное.
- Штормовое. Побережье в районе поселка — это один огромный песчаный пляж, протянувшийся на многие километры, но поделенный пансионатами.
- Новофедоровка. Песчаный пляж с мелкой галькой на берегу Каламитского залива.
- Оленевка. Побережье на самой западной оконечности полуострова местные называют Крымской Ривьерой или Крымской Флоридой.
- Межводное. Идеальный семейный курорт: широкие песочные пляжи, мелкое море с ровным дном, лиманы.
- Феодосия. «Золотой пляж» получил свое название из-за мягкого, золотистого песка. Он растянулся на 15 км на восточном побережье.
В 30 километрах от Керчи, между поселками Курортное и Золотое, находятся Генеральские пляжи. Берег покрыт мягким песком с вкраплением ракушек.
«Эти пляжи никто специально не благоустраивал. Когда-то поблизости находились военные базы и сюда приезжали купаться высокопоставленные офицеры — отсюда и название. Обычных отдыхающих раньше в эти места не пускали, а теперь они открыты», — рассказывает ria.ru жительница Керчи Татьяна Гордеева. Добраться до Генеральских пляжей можно только на личном транспорте, инфраструктуры там нет — это уголок для уединения и отдыха от суеты.
Источники: https://dzen.ru https://ria.ru