Какие пляжи в Крыму — песок или галька?

«Эти пляжи никто специально не благоустраивал. Когда-то поблизости находились военные базы и сюда приезжали купаться высокопоставленные офицеры — отсюда и название. Обычных отдыхающих раньше в эти места не пускали, а теперь они открыты», — рассказывает ria.ru жительница Керчи Татьяна Гордеева. Добраться до Генеральских пляжей можно только на личном транспорте, инфраструктуры там нет — это уголок для уединения и отдыха от суеты.