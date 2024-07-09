Какие пляжи в Краснодарском крае — песок или галька?

Галечно-песчаные пляжи с крупным песком, разноцветной галькой и россыпью дробленых ракушек — визитная карточка сочинских курортов. Похожие участки побережья также есть в районе бухты Инал и в Хосте. Найти их можно и вблизи Анапы. Здесь отдыхающие могут насладиться живописным пейзажем Кавказских гор и теплым чистым морем.