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Какие пляжи в Краснодарском крае — песок или галька?

В 2024 году в курортном регионе работают 565 пляжей.

Источник: AP 2023

Курорты Краснодарского края — традиционное направление для летнего отдыха россиян. Пляжный сезон, когда достаточно тепло для купания, на побережье длится с мая по октябрь.

По сообщению администрации региона, на курортах Краснодарского края в 2024 сезоне работают 565 пляжей. Их общая протяженность — более ста километров. Это песчаные, галечные и смешанные пляжи. Лидеры спроса для отдыха — Сочи, Анапа и Геленджик.

Песчаные пляжи

Песок выбирают для комфортного отдыха с детьми. Наиболее популярное направление — Анапа, Витязево, Джемете.

«Самые приятные пляжи — в Анапе и на Тамани. Очень приятно купаться в станице Голубицкой или в Кучугурах», — делится впечатлениями с ria.ru главный редактор телеканала «Моя Планета» Николай Табашников. У анапского побережья есть ещё одно большое преимущество — неглубокий вход в море.

Песчаные пляжи на Азовском море: в Кучугурах, в Должанской, в Голубицкой, в поселке Пересыпь, часть берега в Ейске. Побережье поселка Сенной и коса у озера Маркитанское в районе Тамани.

Встречаются песчаные берега в нескольких поселках Туапсинского района — у поселка Пляхо (детский пляж «Орленок»), центральные пляжи в Джубге, Лермонтово, в Геленджике.

Галечные пляжи

Основные пляжи на побережье Черного моря — галечные. Это курорты Сочи (Адлер, Лазаревское, Хоста), Дивноморск, Кабардинка, Архипо-Осиповка.

Мелкогалечные пляжи расположены в основном в поселке Лазаревское, в Адлере, Туапсе. Крупногалечные пляжи — в Геленджике, Новороссийске, Кабардинке.

Смешанные

Галечно-песчаные пляжи с крупным песком, разноцветной галькой и россыпью дробленых ракушек — визитная карточка сочинских курортов. Похожие участки побережья также есть в районе бухты Инал и в Хосте. Найти их можно и вблизи Анапы. Здесь отдыхающие могут насладиться живописным пейзажем Кавказских гор и теплым чистым морем.