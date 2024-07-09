Какие пляжи в Краснодарском крае — песок или галька?

Курорты Краснодарского края — традиционное направление для летнего отдыха россиян. Пляжный сезон, когда достаточно тепло для купания, на побережье длится с мая по октябрь.
По сообщению администрации региона, на курортах Краснодарского края в 2024 сезоне работают 565 пляжей. Их общая протяженность — более ста километров. Это песчаные, галечные и смешанные пляжи. Лидеры спроса для отдыха — Сочи, Анапа и Геленджик.
Песчаные пляжи
Песок выбирают для комфортного отдыха с детьми. Наиболее популярное направление — Анапа, Витязево, Джемете.
«Самые приятные пляжи — в Анапе и на Тамани. Очень приятно купаться в станице Голубицкой или в Кучугурах», — делится впечатлениями с ria.ru главный редактор телеканала «Моя Планета» Николай Табашников. У анапского побережья есть ещё одно большое преимущество — неглубокий вход в море.
Песчаные пляжи на Азовском море: в Кучугурах, в Должанской, в Голубицкой, в поселке Пересыпь, часть берега в Ейске. Побережье поселка Сенной и коса у озера Маркитанское в районе Тамани.
Встречаются песчаные берега в нескольких поселках Туапсинского района — у поселка Пляхо (детский пляж «Орленок»), центральные пляжи в Джубге, Лермонтово, в Геленджике.
Галечные пляжи
Основные пляжи на побережье Черного моря — галечные. Это курорты Сочи (Адлер, Лазаревское, Хоста), Дивноморск, Кабардинка, Архипо-Осиповка.
Мелкогалечные пляжи расположены в основном в поселке Лазаревское, в Адлере, Туапсе. Крупногалечные пляжи — в Геленджике, Новороссийске, Кабардинке.
Смешанные
Галечно-песчаные пляжи с крупным песком, разноцветной галькой и россыпью дробленых ракушек — визитная карточка сочинских курортов. Похожие участки побережья также есть в районе бухты Инал и в Хосте. Найти их можно и вблизи Анапы. Здесь отдыхающие могут насладиться живописным пейзажем Кавказских гор и теплым чистым морем.
Источники: https://admkrai.krasnodar.ru https://ria.ru