Какие пляжи в Дагестане — песок или галька?

Отдыхающие едут в республику прежде всего за экскурсионным туризмом. Но летом хочется понежиться в теплом море. На побережье республики есть три вида пляжей: муниципальные (за ними ухаживают городские службы), частные (при санаториях и базах отдыха) и дикие.