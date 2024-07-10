Какие пляжи в Дагестане — песок или галька?

Дагестан омывает Каспийское море. Купальный сезон на побережье длится с июня до середины сентября. Летом вода в море прогревается до +25…+26 градусов, в сентябре — до +21…+23 градусов.
В Дагестане очень протяженная береговая линия — более 500 километров. Главное преимущество местных пляжей — песчаный пологий вход в море и широкая пляжная полоса. В отличие от Черного и Азовского морей, на Каспии нет медуз.
Отдыхающие едут в республику прежде всего за экскурсионным туризмом. Но летом хочется понежиться в теплом море. На побережье республики есть три вида пляжей: муниципальные (за ними ухаживают городские службы), частные (при санаториях и базах отдыха) и дикие.
Пляжный отдых в Дагестане
С точки зрения туристической инфраструктуры наиболее благоустроенные пляжи Дагестана расположены в Махачкале, Дербенте и Каспийске. Ассоциация Туроператоров России предлагает лидеров рейтинга пляжных направлений в республике, основанный на чистоте прибрежных вод и качестве побережья:
- Город Избербаш. Городской пляж протяженностью около трех километров и шириной 200 метров с плавным долгим заходом в море, мягким песком, ровным песчаным дном.
- Зеленоморское. Поселок расположен в 12 километрах юго-восточнее города Каспийска. Местный пляж не благоустроен, но заход в море плавный, дно песчаное.
- Манас. Небольшой поселок на побережье Каспийского моря, к которому с восточной стороны примыкает село Манаскент. Песчаный пляж с удобным заходом в море.
Источники: https://www.atorus.ru